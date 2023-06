La melatonina, más allá de ayudar a dormir: "Frena los tumores en aparición y atenúa los efectos de la quimio"

Los expertos en sueño señalan que el estrés y la ansiedad, que han crecido un 25% en la sociedad desde la pandemia, influye directamente en dormir bien. La melatonina (una hormona natural secretada por la glándula pineal del cerebro que regula el ciclo sueño-vigilia) es una de las soluciones que escoge quienes tienen problemas para conciliar el sueño. A día de hoy, se comercializan como suplemento nutricional hasta los 2 miligramos sin necesidad de prescripción médica. Sin embargo, advierten los profesionales de la salud, "antes de tomarla se debería de consultar con el médico".

"El uso de melatonina ha crecido significativamente en los últimos años. Se abusa más de lo que sería necesario porque, al no haber control, la gente la consume como algo normal y en muchas ocasiones la dosificación no es la conveniente", sostiene Isabel Dolz , facultativa especialista del área de neurofisiología clínica de la Unidad del Sueño del hospital Miguel Servet de Zaragoza. De hecho, todos los pacientes con insomnio con los que trabaja en consulta, sostiene, "han tomado melatonina una temporada". "No deberían tomarla si no se lo ha indicado algún profesional. Que alguien haga una valoración", sostiene.

Existe una sensación, argumenta, "de que es inocua, pero ningún compuesto lo es". "Tiene pocos efectos adversos, pero sí tiene algunos como molestias digestivas, alteraciones del sueño, sueños extraños. El fármaco no genera dependencia física, pero sí una sensación de dependencia psíquica", subraya. Los somníferos, explica, "sí deben tomarse bajo prescripción médica. Se prescriben mucho, pero la melatonina se toma más".

En todo caso, explica Joaquín García, catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Zaragoza, las dosis que "se están utilizando en España son bajas". "Las cantidades en las que la melatonina puede presentar una toxicidad serían muy superiores. El margen de seguridad es muy amplio. De hecho, es de las pocas sustancias en las que no se ha establecido una dosis letal 50 (dosis individual de una sustancia que provoca la muerte del 50% de la población animal debido a su exposición por cualquier vía distinta a la inhalación)", sostiene. A pesar de ello, "es conveniente que, al igual que todos los fármacos (también las vitaminas), se tome con indicación médica".

Como médico de atención primaria, Luis Miguel García reconoce que "cuantas menos pastillas, mejor". "Se consume en exceso de todo para el tema del sueño. Es mejor la melatonina que una benzodiazepina. Pero lo mejor es no tomar nada y saber regular el sueño nosotros mismos", reconoce el también vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Lo que necesita la sociedad, sostiene, "es una educación del sueño". "No estar obsesionados, tomarlo con naturalidad y aprender técnicas para regular el sueño en lugar de utilizar medicación. Sea melatonina o benzodiazepina, son pastillas y lo estamos medicalizando todo", subraya.

El farmacéutico y profesor de Farmacología de la Universidad San Jorge Víctor López confirma que "en los últimos años ha habido un incremento en el consumo de productos con melatonina". "Se debe a varios factores: más estrés, preocupación por el autocuidado y una tendencia a lo natural (es una sustancia fisiológica que nosotros producimos). Cuando una persona tiene problemas de sueño, lo primero a lo que va es a la melatonina", explica el profesional, que insiste en que un profesional de la salud tiene que indicar la dosis y el modo de uso.

López asegura que "sí existe un cierto abuso o uso no adecuado". "Hay quienes toman una dosis superior a la recomendada o establecida. Luego hay gente que no tiene problemas de sueño, pero cree que si la toma va a descansar mejor", lamenta el farmacéutico. Así, asegura, "es recomendable para el insomnio leve ocasional, asociado a periodos de estrés y preocupación". "No en un trastorno de ansiedad generalizado o en un trastorno psiquiátrico. Ni en uno con afecciones neurológicas como alzhéimer o párkinson", añade.

La melatonina: efectiva para el cáncer y otras patologías

Aunque la melatonina es conocida como un fármaco para conciliar mejor el sueño, tiene otras funciones. "Es un antioxidante, por lo que frena los tumores en aparición porque los mecanismos que lo producen están relacionados con el estrés oxidativo", explica el catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Unizar. Además, argumenta, "evitan la aparición de la cancerogénesis de algunas células, sobre todo algunos tumores de mama o próstata, por la estructura química que tiene". "También hay estudios muy serios sobre sus beneficios en pacientes con leucemias", subraya.

Y no solo es beneficiosa enfocada a reducir la aparición del tumor, sino también "a la prevención de efectos adversos de los fármacos que hay que usar, como la quimioterapia". En el futuro, asegura, "se utilizará más". "Cada vez se abren más campos y hay muchos ensayos clínicos al respecto".

De la misma opinión es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: "Tiene muchas utilidades que pasan desapercibidas. Por ejemplo, como es un antioxidante potente, se utiliza para el líquido del trasplante, lo que hace que mejore la calidad del órgano y aumente el tiempo que puede aguantar fuera del cuerpo humano. También se plantea como coagulante en quimioterapia, ictus..."

Somníferos: situación actual en España

España está a la cabeza mundial en consumo de benzodiazepinas (110 dosis por cada 1.000 habitantes), un fármaco que se utiliza para tratar episodios de ansiedad y para problemas de sueño. De lejos le siguen Bélgica (84 dosis) y Portugal (80 dosis). En cuanto al consumo de ansiolíticos e hipnóticos, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos dos años. En 2019 se consumían 86 dosis por cada 1.000 habitantes, y en 2021 ascendió a 93.

La Sociedad Española del Sueño calcula que entre un 20% y un 48% de la población sufre en algún momento problemas para dormir y se convierte en un insomnio crónico en el 10% de los ciudadanos.

"La población española duerme mal porque invierte pocas horas en el sueño, trasnocha mucho, cena tarde y no hace el deporte necesario. Estamos abusando de los somníferos porque hay otras técnicas que nos podrían ayudar como la meditación, el 'mindfulness', la relajación o el deporte", asegura la psicóloga clínica Marta Sánchez.

El problema de salud mental más frecuentemente registrado en las historias clínicas de atención primaria es el trastorno de ansiedad, que afecta al 6,7% de población con tarjeta sanitaria. Es un problema con frecuencia relativamente estable entre los 35 y 84 años. El trastorno depresivo aparece en el 4,1% de la población y se va incrementando con la edad. El síntoma más frecuente es el trastorno del sueño, que afecta al 5,4% de la población (15,8% en mujeres, 5,1% en hombres), y crece con la edad, según datos del Ministerio de Sanidad.