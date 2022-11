El consumo de somníferos se dispara: "Es un problema más social que médico"

España está a la cabeza mundial en consumo benzodiazepinas (110 dosis por cada por cada 1.000 habitantes), un fármaco que se utiliza para tratar episodios de ansiedad y para problemas de sueño. De lejos le sigue Bélgica (84 dosis) y Portugal (80 dosis). En cuanto al consumo de ansiolíticos e hipnóticos, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos dos años. En 2019, se consumían 86 dosis por cada 1.000 habitantes y en 2021, ascendió a 93.

"Es un problema más social que médico y todos los días nos encontramos con más de un caso en consulta. Hay una baja tolerancia a la frustración. Parece que el estado de bienestar ha impuesto que no podamos pasar duelos, tragedias o malas rachas. Al parecer, todo tiene que estar bien siempre y no podemos sufrir por nada", reflexiona Luis Miguel García, médico de Familia del Centro de Salud Actur Oeste de Zaragoza. En su opinión, en la mayoría de los casos, "las dificultades para dormir vienen derivadas de problemas que hay que intentar resolver".

"Hay pacientes que vienen porque tienen un conflicto en el trabajo o están pasando por un momento complicado en el entorno familiar. Y la realidad es que son fases de la vida que hay que sufrirlas", argumenta el especialista, que se ha llegado a encontrar casos de "padres que solicitaban pastillas para cuando sus hijos están en periodo de exámenes".

El uso continuado de fármacos, asegura, deriva tanto en "una dependencia a la pastilla como una dependencia al ritual". A pesar de que socialmente se cree que este tipo de fármacos los consumen mayoritariamente personas mayores, García asegura que la edad media son los 40 años.

"Yo soy de la opinión de trabajar con otros medicamentos antes y aconsejando otro tipo de cuestiones como hacer ejercicios de relajación. En los centros de salud necesitamos psicólogos que puedan ayudar a las personas antes de dar el paso a tomar somníferos", defiende.

El uso de estos medicamentos, alerta, "puede aumentar la demencia". Lo mismo asegura Mercedes Arias, vocal de atención farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. "El uso continuado provoca una disminución del rendimiento cognitivo y una alteración de la memoria", apunta

La pandemia, explica, ha acrecentado el consumo de este tipo de fármacos y también la actual crisis económica y la situación de incertidumbre sobre el futuro. "No se puede utilizar este tipo de medicamentos ante un primer síntoma. Hay que abordar primero el problema con atención psicológica y si no es suficiente, ya se puede recurrir, si el médico lo considera necesario, a un tratamiento farmacológico", sostiene.

Las benzodiazepinas, apunta, están indicadas para entre dos y cuatro semanas. "Hay mucha gente que lo utiliza de manera habitual y eso conlleva dos problema. Por un lado, se crea una dependencia física y psicológica y, por otro, una tolerancia, es decir, con el tiempo, el fármaco deja de surtir efecto", defiende la farmacéutica, que asegura que cada día son más los pacientes que acuden para comprar este tipo de medicamentos.

En todo caso, defiende que lo farmacéuticos siempre "informan y aconsejan" al paciente. "Explicamos que no es un medicamento que se pueda tomar de manera continuada", reconoce

El 10% de los ciudadanos sufren insomnio crónico

La Sociedad Española del Sueño calcula que entre un 20% y un 48% de la población sufre en algún momento problemas para dormir y se convierte en un insomnio crónico en el 10% de los ciudadanos. El mal sueño de la población española llegó el miércoles al Congreso de los Diputados. La Comisión de Sanidad aprobó una Proposición no de Ley para analizar las necesidades formativas de los especialistas en Ciencias de la Salud en relación con los trastornos del sueño.

"La población española duerme mal porque invierte pocas horas en sueño, trasnocha mucho, cena tarde y no hace el deporte necesario. Estamos abusando de los somníferos porque hay otras técnicas que nos podrían ayudar como la meditación, el mindfulness, la relajación o el deporte", asegura la psicóloga clínica Marta Sánchez.

"Me tomo la pastilla de dormir desde hace unos años"

Julita Pamplona, de 83 años. H. A.

Julita Pamplona tiene 82 años y lleva cuatro tomando una pastilla para conciliar mejor el sueño. "Me costaba mucho quedarme dormida. Me podían dar las dos de la madrugada y seguía muy despierta. El médico de cabecera me recomendó un fármaco. Ahora, me lo tomo y 30 minutos después ya me entra el sueño. No termino de ver ninguna película, por lo que me imagino yo el final", asegura esta turolense que pasa alguna temporada en Zaragoza junto a su hija.

Por su parte, María Victoria Castillo, de 66 años, tiene la prescripción médica desde hace más de cinco, pero no las toma a diario. "Solo muy de vez en cuando, en casos en los que me desvelo a media noche y no consigo dormirme. No quiero coger dependencia a ellas", asegura.