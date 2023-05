Triunfar en Tik Tok desde el pueblo: “Aprovecho mis vídeos para dar a conocer Anento”

Las redes sociales no hacen diferencia entre mundo rural o urbano y cualquier persona, esté donde esté, si tiene acceso a Internet, puede darse a conocer y tener las mismas oportunidades de destacar y conseguir seguidores.

Eso es lo que ha conseguido un joven de 22 años que vive con su familia en el municipio zaragozano de Anento. Chabier Herrera ha acumulado más de 45.000 seguidores en Tik Tok desde hace tan solo dos años. “Empecé en 2021 después de que un amigo mío me animase y al principio no me seguía nadie”, reconoce el joven.

Poco a poco se fue dando a conocer. El año pasado consiguió pasar del millar de seguidores y comenzó a hacer vídeos en directo. “A la gente le gusta lo que publico en mis vídeos. Son bailes, canciones que se están escuchando mucho en las redes sociales, frases con las que la gente se siente identificada y muestro también recetas de diferentes comidas”, explica Herrera.

“Interactúo mucho con quienes me están viendo en directo, me preguntan cosas de Anento y les digo que es uno de los pueblos más bonitos de España. Aprovecho cualquier ocasión para hablar de mi pueblo y darlo a conocer”, asegura el tiktoker. “Al principio me veían solo 4 o 5 personas, pero desde hace unos meses reúno hasta a un centenar de seguidores que están viendo mi directo al mismo tiempo”, dice. “La mayoría son chicas. Supongo que les pareceré un chico majo”, afirma, algo tímido.

Es a raíz de esos directos cuando su cuenta ha crecido de manera exponencial. Cada vez tiene más presencia en esta red social y algunos ‘famosos’ tiktokers ya se han puesto en contacto con él y se han unido a sus directos. “Nadia Villaplana es una chica de Valladolid que tiene más de 3 millones de seguidores y ha visto algunos de mis directos, interactúa conmigo, me pregunta cosas y me ha dicho que le gustaría venir a las Fiestas del Pilar, así que la he invitado”, señala.

A pesar de su creciente éxito, la parte económica no supone todavía un aliciente importante. “Lo máximo que he ganado en un día fueron 150 euros, pero lo normal son entre 5 y 10 euros”, confiesa Herrera, que se gana la vida como carpintero en el negocio familiar que tiene su padre y sus tíos en Anento. “Por ahora no veo mi futuro en otro sitio que no sea mi pueblo”, asegura. “Estoy muy a gusto, muy tranquilo y me siento muy bien aquí”, confiesa el joven.

El primer niño de Anento en 35 años

Chabier ya se hizo notar nada más venir a este mundo. Fue el primer niño que nació en Anento en 35 años. Su llegada causó revuelo en el pueblo, que lo acogió con los brazos abiertos. “La gente se volcó con nosotros. Fue un acontecimiento”, recuerda Javier Herrera, padre de Chabier.

Página de Heraldo de Aragón de 2001 que recoge la noticia del nacimiento de Chabier Herrera en Anento. H. A.

“Tuvo tanta repercusión que se hicieron eco medios de comunicación autonómicos y nacionales. Salimos hasta en un programa de televisión de una de las cadenas más importantes del país”, añade Herrera padre, que cambió su Zaragoza natal por el pueblo de sus abuelos hace 30 años “para levantarlo”. “Nos vinimos los tres hermanos, nos casamos en el pueblo, montamos un negocio y tuvimos a nuestros hijos”, continúa. “No ha sido fácil pero aquí estamos contentos”, matiza Herrera.

Tras Chabier vinieron sus primos que abrieron la puerta a una nueva generación de anentinos, ahora ya adolescentes. “En total, son 8 niños los que están inscritos en el pueblo desde el nuevo milenio. El primero fue Chabier, pero después vinieron otros más, entre ellos, mis hijos”, dice Enrique Cartiel, alcalde de la localidad.

“Aunque en Anento viven más niños que no están registrados en la localidad, pero que residen junto a sus familias. De hecho, desde hace solo un mes tenemos un nuevo habitante. Un nuevo bebé, que está inscrito en Gallocanta, porque la madre es de allí, pero que encargaron en Anento”, bromea Cartiel.

Sobre la fama en las redes sociales de su primer vecino después de décadas, el alcalde se muestra “contento de que haya gente como Chabier en el pueblo. Jóvenes que puedan hacer cosas de esta manera por su localidad”.

Un destino turístico de moda

Anento fue el destino estrella en pandemia, cuando las restricciones no dejaban salir de las provincias. Ese verano, muchos zaragozanos que no pudieron ir a la playa, se desplazaron hasta esta localidad, una de las más bonitas de España desde 2015, para visitarla.

Durante los fines de semana, llegó a registrar hasta 2.000 visitantes por día, algo “escandaloso” para un municipio de algo más de 100 personas. “Había ya caravana de coches en el desvío de la autovía, que está a 6 kilómetros de Anento”, recuerda Cartiel.

Sin embargo, la situación “se ha normalizado” en la actualidad y “no ha vuelto a repetirse lo de la pandemia”, confirma el alcalde. A pesar de ello, los visitantes siguen creciendo cada año. “En 2022 tuvimos más de 40.000 turistas y este año esperamos superarlos”, afirma, y pone sobre la mesa la falta de infraestructuras para atenderles.

“Los pocos sitios de restauración que hay hacen lo que pueden y los visitantes optan por marcharse a comer a pueblos cercanos”, lamenta el alcalde. Por eso pide algunas inversiones que mejoren la atención turística en el municipio. “Lo más urgente es construir unos baños públicos para atender las necesidades básicas de todos los visitantes”, concluye.