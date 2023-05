Vuelco electoral en feudos del PSOE y del PAR: de Utebo y Cuarte de Huerva a Caspe

Las elecciones municipales del 28-M han propiciado un duro revés a partidos que históricamente tenían la vara de la alcaldía en poblaciones como Cuarte de Huerva, Utebo o Caspe. En estas tres poblaciones, el PP ha sido el partido más votado, y son mujeres quienes encabezan sus listas.

El PAR desaparece en Cuarte de Huerva

Así, en Cuarte de Huerva, donde Jesús Pérez (PAR) no se presentaba a los comicios después de ser 36 años su alcalde, este partido que durante más de tres décadas ha aglutinado las mayorías no ha obtenido ni un solo concejal. Su teniente de alcalde, Julio Conde, cabeza de lista local de la coalición entre Cs y Tú Aragón, una de las escisiones del PAR, ha obtenido 2 concejales. Pero el claro ganador ha sido el PP, al alcanzar 5 de los 17 concejales, lo que permitiría a su cabeza de lista, Elena Lacalle, ser la alcaldesa de Cuarte de Huerva si pacta con Vox, que ha obtenido 2 concejales, y Cs-Tú Aragón. Los votantes han dado al PP 3 concejales más con respecto a las últimas elecciones y Vox mantiene los que tenía.

Por su parte, el PSOE ha conseguido 4 ediles, los mismos que en 2019, Centrados en Cuarte se ha estrenado con 3 y CHA mantiene el que tenía.

El PP desbanca al PSOE después de 36 años en Utebo

En el caso de Utebo, feudo del PSOE por antonomasia porque gobernaban los socialistas desde 1987, el PP roza la mayoría absoluta al lograr 7 concejales. El PSOE pierde 3 y se queda con 4 de los 17 con que cuenta el Ayuntamiento. Vox ha logrado un edil más, 2 en total, la FIA dobla también el resultado de 2019 con 2 ediles e IU consigue 2 concejales. Así, Utebo podría tener alcaldesa del PP, María Jesús Sariñena, si logra el apoyo de los dos ediles que le faltan para lograr la mayoría absoluta.

El PP pasa de 1 a 6 concejales en Caspe y supera al PSOE

En el caso de Caspe, también el PP, con Ana María Jarque encabezando la lista, dio un vuelco al pasar de 1 a 6 ediles, por delante del PSOE, que mantiene los 5 concejales. Así, aunque este bastión socialista no pierde concejales, le superan los populares con su abultado crecimiento. No obstante, la clave de la gobernabilidad podría estar en manos de la plataforma local Somos Caspe, que ha logrado 3 concejales, mientras que CHA mantiene 3 y Vox ha logrado 1 (en el anterior mandato no tenía representación).

Otro casos paradigmático es Ejea de los Caballeros, bastión del PSOE y localidad natal del presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán. Así, aunque los socialistas ganan, pierde tres concejales, pasando de 10 a 7. En La Almunia de Doña Godina, la lista del PP que encabeza Noé Latorre ha duplicado el número de concejales, al lograr 6, mientras que PSOE pierde uno y se queda en 4, CHA también pierde otro y se queda en 2.