Habla el piloto superviviente del F-18 que se accidentó en Bardenas: “Se investiga si un fallo del material hizo caer al caza en la Base"

El teniente general Eduardo Gil Rosella, que fue segundo Jema (Jefe de Estado Mayor del Aire) desde 2013 hasta 2017 y ahora está retirado, sobrevivió a un siniestro ocurrido en el polígono de Bardenas cuando pilotaba un cazabombardero F-18. Ocurrió el 16 de agosto de 1994, cuando el entonces comandante tuvo que hacer una eyección del caza del Ala 15 de la Base de Zaragoza. Aunque entonces Defensa comunicó que todo apuntaba a que el accidente se produjo por el choque contra un buitre, la investigación concluyó dos años después que no fue así, sino que lo causó un fallo del avión: el motor se detuvo.

Eduardo Gil Rosella contó la historia del siniestro en 1994 a HERALDO DE ARAGON cuando estaba ingresado en una habitación del Hospital Militar. Ahora lo recuerda y revisa lo que le ocurrió a su compañero del Ala 15, el capitán Daniel Pérez Carmona, en el accidente que se produjo el pasado sábado, 20 de mayo, en una exhibición en la Base Aérea de Zaragoza.

Entrevista al piloto de los F-18, Eduardo Gil Rosella, en HERALDO DE ARAGON, el 18 de agosto de 1994, dos días después del accidente que sufrió en el polígono de Bardenas. Heraldo

Pregunta: ¿Cómo recuerda su accidente en las Bardenas en 1994 cuando chocó contra un buitre?

Respuesta: No fue un choque contra un buitre, que es lo que pensé en esos momentos. Fue otra cosa, un fallo del motor. La investigación de mi caso duró dos años y concluyó que se fundió un escalón del eje del motor y se rompió todo. Los americanos tardaron todo ese tiempo en obtener la conclusión. Fue la primera vez que ocurrió una avería así en toda la flota de los F-18. Pensamos que lo había causado un pájaro por la zona en que ocurrió y por la situación que se vivía, porque solían volar bastantes buitres, pero al final no era eso sino la avería del motor, que reventó.

P. ¿Qué le parece lo que sucedió el pasado sábado en la Base de Zaragoza a un compañero del Ala 15, que también se salvó al saltar con una eyección?

R. Todavía no saben cómo ocurrió y tardarán en saberlo porque ahora no hay una idea clara todavía. La investigación se ha iniciado creyendo que la causa puede ser un fallo del material, pero sin seguridad. Tardará un tiempo en conocerse lo ocurrido.

P. Se comenta que pudo haberse parado el motor del F-18 el pasado sábado.

R. En mi caso, más que pararse el motor, se incendió. Noté un frenazo en el avión porque reventó. Tuve luces de fuego y llamas. Respecto al accidente del pasado sábado, se comentó que pudo haber un mal funcionamiento de los mandos del avión, como una suposición. Parece que el avión pudo hacer algo raro y alguien lo vio desde tierra, pero todavía faltan datos para opinar. Tardará en completarse la investigación.

P. ¿Si tardaron dos años en concluir lo que sucedió en su caso, qué puede ocurrir aquí?

R. Cuando se ve clara la razón de un accidente, al chocar contra un pájaro o tocarse entre dos aviones, es más fácil saberlo, pero un accidente de este tipo es muy difícil saber la causa hasta que la investigación no concluye. A veces incluso cuando ha terminado no se descubre lo que ha pasado, y puede darse el caso.

R. Esta semana han estado expertos del CITAAM (Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares) y también ha abierto su investigación el Juzgado Togado Militar.

R. Son los de CITAAM quienes hacen la investigación. La de los jueces es un proceso obligatorio, pero cuando en la mayor parte de los casos se demuestra que no hay negligencia, en realidad se convierte en rutinario. Me sorprendió que un año y pico después del mío recibí un auto del juez diciéndome que no tenía responsabilidad en el mío, pero el fiscal lo recurría. Me explicaron que lo hacen por sistema y no pasó nada. En un accidente aéreo puede ser un fallo material o un fallo de un piloto, no hay más opciones.

Imágenes del accidente de un F18 en la Base Aérea de Zaragoza. Guillermo Mestre

P. ¿Estos cazabombarderos están obsoletos, hay que cambiarlos?

R. No lo creo. Estos aviones llegaron en 1986. Eran totalmente nuevos y tienen menos de 40 años. Eso no es nada ahora. Yo traje en agosto del 86 uno de los primeros F-18 que llegaron a España y no tiene nada que ver con el que hay ahora. La férula es la misma, pero tanto el motor como todos sus equipos han sufrido tantas modificaciones que no se parecen en nada. También tenemos los F-15 de la Academia de Talavera y yo fui como alumno en 1977, pero todavía están volando, con muchas modificaciones, y por fuera es el mismo. Hoy en día, los aviones son muy caros y se tiende a alargar su vida con cambios en lugar de comprar nuevos. Eso lo hacen todos los países y las empresas.

P. ¿Tardarán en sustituir los F-18 por los Eurofighter?

R. El cambio ya se ha hecho en dos unidades, en Morón (Sevilla) y Albacete, que llevan tiempo con los Eurofighter. Pero el Ejército del Aire procura tener dos tipos de cazas distintos, los F-18 y los Eurofigther, para no quedarse sin flota. Creo que al F-18 le queda todavía mucho espacio y no se puede decir que es un avión viejo.

El piloto del F-18 que sufrió un accidente la pasada semana se eyectó a tiempo y sufrió traumatismos de diversa consideración.

P. La misión de los F-18 del Ala 15 más destacada fue intervenir en un ataque de la OTAN en Bosnia en 1995 desde Aviano (Italia).

R. Estuve en Aviano en 1995, como jefe del tercer destacamento del Ala 15. Fue impresionante y entonces el F-18 era el avión más moderno que había, cuando España era el único de Europa que lo tenía y era la novedad. Luego lo compraron los finlandeses y los suizos. Todos los países querían tenerlo porque hicimos intercambios con Italia, Holanda o Francia y todos querían verlo.

El capitán Daniel Pérez Carmona, el piloto accidentado el pasado sábado en la Base Aérea de Zaragoza. Heraldo.es

P. El piloto Daniel Pérez Carmona tuvo suerte al sobrevivir con la eyección tan cerca del suelo el pasado sábado, superando el fuego del avión en la caída. ¿Cómo lo pasó usted?

R. Yo tuve menos que él porque me rompí los pies por cuatro sitios, con luxaciones del dedo gordo y rotura de tibia y peroné. Las roturas no era muy serias, salvo que llevo un clavo en el tobillo. Estuve un mes sin poder andar, pero después me desplazaba con las muletas y estoy perfectamente de la lesión. Este piloto saldrá adelante, seguro, porque se ha roto el coxis y se va a recuperar también. Cuando uno salta (de un caza F-18), lo que más agradece es estar vivo. Y luego dices: ‘Ya me recuperaré’. En mi caso pudimos hablar con los medios al día siguiente del accidente.

P. ¿Sabe cómo se encuentra el piloto en el Servet?

R. Creo que le operaron el pasado miércoles del tobillo.