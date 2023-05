Alberto Izquierdo: "Mi madre me enseñó una contabilidad que no tiene ni Bill Gates"

El candidato del PAR a la presidencia de la DGA habla de la compleja vida del autónomo en el campo, de la sequía («si no llueve, no comemos») y de las fiestas de Gúdar

Tiene Gúdar como centro de operaciones. ¿Lleva algún cálculo de cuántos kilómetros hace a diario?

Mi objetivo en campaña es estar en todas las comarcas. Calculo que hacemos unos mil kilómetros al día.

¿Cómo se hacen más llevaderos? ¿Lee, canta, ve alguna serie?

Leer no, que me mareo mogollón. Escucho música muy variada desde los Héroes del Silencio hasta Manolo García, Marea, La Fuga... Son grupos que me acompañan desde siempre.

Dentro del ciclo 'No me hable de política', Christian Peribáñez se reúne con los con los candidatos a la presidencia de la DGA para conocer al lado más amable del aspirante con una única regla: no se puede hablar de política.

¿Qué soñaba ser de pequeño?

Presidente del Gobierno. En un momento determinado surgió la oportunidad de presentarme en mi municipio y, como lo que te gusta no te cuesta, parece natural haber llegado hasta aquí.

¿Qué habilidades cree tener?

Soy buen compañero, buen conversador y siempre estoy a gusto con la gente. No me gusta pasar tiempo solo, me encantan las cenas, comidas, fiestas populares... El mayor reglado es sentarse con los amigos a conversar tranquilamente sin preocupaciones.

Estará deseando que lleguen las fiestas de Gúdar...

Llegan por San Juan y, si las vives una vez, seguro que repites. Eres uno más del pueblo, al segundo día el camarero sabe lo que tomas, te llama por tu nombre y formas parte de algo, lo que parece sencillo pero no lo es. Somos una tierra de tradiciones y soy un amante de ellas.

¿Qué planes maneja para el próximo verano?

Soy autónomo, tengo una empresa de servicios agrícolas y en verano recogemos la cosecha, desde Huesca, Burgos, Soria, Teruel... Este año vamos a tener que hacer otra cosa porque cosecha no va a haber.

Por la sequía, supongo...

Todos deberíamos ser conscientes de la situación tan difícil que vive la gente del campo en España. No se trata sólo de quedarse sin la posibilidad de ir de vacaciones, sino de pagar la hipoteca y de mirar al cielo saber que ‘si no llueve no como’. El primario es un sector que la sociedad ha olvidado. Se recordó brevemente en pandemia pero se le ha vuelto a dar la espalda. Si te dedicas a la tierra de toda la vida, lo más triste es ver que en mayo ni siquiera hay espigas en el campo.

Alberto Izquierdo, entre las almenas del palacio, sede de las Cortes. José Miguel Marco

¿Qué destinos le gustaría recorrer en verano?

Los autónomos que me lean sabrán que siempre surge un problema que te impide hacer las vacaciones que querrías. Aún así, a días sueltos, me gusta mucho el norte de España: el País Vasco, Cantabria, Asturias... Si me preguntas por una visita pendiente, te diría que el Rocío.

¿Con qué actitud afronta los problemas a los que hace referencia?

Soy un tipo muy positivo. Nunca veo un problema, suelo ver la solución. Cuando los hay, los autónomos los solemos resolverlo trabajando más. Los pequeños empresarios echar más horas, más días y se lo quitan del descanso o de la familia. Yo creo que no se fracasa, se aprende.

La cultura del esfuerzo está en entredicho, al menos, por los ‘streamers’.

De las redes sociales aprendo y me sorprendo todos los días. Todo el mundo quiere ser ‘influencer’ o funcionario, porque es algo que la gente relaciona con ser feliz o vivir con comodidad. Se puede ser feliz también con un negocio propio, porque la felicidad no es trabajar menos sino que ese trabajo te haga feliz. A la gente joven le aconsejo que se apasione por algo, que lo sienta de verdad y vaya hasta el final. No podemos dedicar la vida mirar un móvil y tener la persiana bajada.

También se pueden apasionar por bailar reguetón...

Lo entiendo, aunque no lo comparta. Hay tantas cosas maravillosas en Aragón, que no creo que haya nadie en el mundo que no se pudiera apasionar con algo de aquí. ¿El reguetón? Supongo que lo mismo pensaría lo mismo mi padre cuando yo escuchaba AC/DC. La vida evoluciona, la música cambia, hay cosas que no son para mí pero las respeto.

¿Tiene algún placer culpable? ¿Algo que le dé vergüenza reconocer que le gusta?

Avergonzarme, no. Quizá haya gente que piensa que AC/DC no me pega, pero me encantan. Me río mucho con la versión de Oregón TV de ‘Soy de Teruel’. La pongo hasta en las fiestas del pueblo, refleja un estado de ánimo.

¿Cuál diría que es el icono de Whastapp que más usa?

La carita con las lágrimas, lo uso mucho porque me gusta reírme. La vida hay que afrontarla con valentía y alegría. No sirve de nada ponerte en un rincón y hacer de plañidera.

¿Qué maestros ha tenido en la vida?

Mi madre me ha enseñado la austeridad y una contabilidad avanzada que no tiene ni Bill Gates. Vivíamos en una casa humilde de agricultores y había muchas facturas que pagar. Me acuerdo que acumulaba más de mil número en su cabeza cuando los teléfonos era fijos. De mi padre aprendí la valentía y tirar para adelante con los proyectos. Fue un emprendedor: cuando nadie tenía, el compró un televisor a plazos, cuando nadie sacaba créditos en los pueblos, él lo sacó. Ha sido un hombre avanzado a su tiempo.