Familia Qiu ante el 28-M: "Los inmigrantes venimos buscando paz y estabilidad"

Una de cada diez personas de Aragón es de origen extranjero. De cara a las próximas elecciones, piden que los políticos piensen más en sus preocupaciones y que se reduzca la burocracia. "Si hubiese menos papeleo, supondría una gran ayuda para los que llegan al país. Cada vez vamos a ser más población extranjera. Los españoles tienen menos hijos y necesitan de la inmigración, entre otras razones, por la economía", sostiene Luis Qiu–antes llamado Guang Yi–, presidente de la Asociación de Chinos en Aragón.

La población inmigrante es, sin duda, un pilar fundamental en el mercado laboral. "Cuando llegamos, empezamos en trabajos que no quiere la gente de aquí, como el campo, la construcción o la hostelería. Nos necesitamos todos", subraya. Qiu apostilla que los extranjeros hacen las maletas y se dirigen a España con el propósito de vivir "tranquilos". "Buscamos un país donde no haya grandes crisis o guerras. Los inmigrantes venimos buscando paz y estabilidad porque en algunos países no existe", declara.

La población extranjera, explica, no está especialmente actualizada con las propuestas de los partidos políticos. "A mí me gusta informarme, pero a nivel general, podría decir que no conocemos las promesas que están haciendo los candidatos en campaña. Creemos que falta información dirigida específicamente a nosotros. El idioma en ocasiones es una barrera", sostiene Qiu, que tiene la nacionalidad española desde hace 20 años, y podrá votar en las próximas elecciones. "Nosotros, los chinos, no podemos tener doble nacionalidad y tenemos que elegir", apunta.

El representante de los chinos valora especialmente la democracia y los servicios que ofrece el país. "Hay en sitios en los que no pueden ir a votar. Los chinos vamos, pero solo hay una papeleta para elegir", especifica. Considera además que España es un país hospitalario: "Nos reciben muy bien cuando llegamos y lo cierto es que no tenemos ninguna queja ni de la sanidad ni de la educación. Es un buen sitio donde vivir. Y Aragón en especial", sostiene Qiu, que conoció a su actual mujer, Fen Guin (también de origen chino), en España. Tienen juntos tres hijos, Xuye Qiu –18 años–, Yumig Qiu –16 años–yYashi Qiu –14 años–.

Luis Qiu lleva varias décadas viviendo en España. "Primero estuve en Valencia cuando mi padre vino por primera vez a trabajar a España. Luego vinimos a Aragón. Nos gustó el carácter de los aragoneses", relata. Con el tiempo abrió un restaurante y ha llegado a inaugurar hasta siete. Tiene varios negocios, pero se dedica principalmente a la exportación de vino a China. "Voy a mi país todos los meses y puedo decir que ahora es una potencia económica muy importante. Aún así, nosotros no tenemos ninguna intención de movernos de Zaragoza. Por lo menos, de momento", advierte.

En la Comunidad, la población rumana es la mayoritaria, mientras que la china está representada por 6.129 habitantes. Este próximo 28 de mayo podrán acudir a las urnas los extranjeros nacidos en los países de la Unión Europea. También podrán ejercer su derecho al voto los inmigrantes procedentes de países con convenio: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.