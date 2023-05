Campamentos de verano: "Si tengo que llevar a los 3 niños, ese mes no me compensa trabajar"

Se acerca el verano y con él la planificación de las familias para las semanas en la que ya no hay colegio pero los padres aún trabajan. En estos meses la conciliación no es fácil.

Los más afortunados pueden dejar a los menores con los abuelos u otros familiares. Pero en gran parte de los casos, los progenitores deben tirar de campamentos o colonias urbanas para que los niños puedan estar atendidos durante gran parte de la jornada laboral de sus padres.

Y esto conlleva gastos. Los precios de estos campus de verano son variados y dependen de la entidad organizadora y de las actividades que se realicen, pero la horquilla está entre los 70 y los 200 por semana, con comida incluida y un horario que va desde las 9.00 hasta las 16.00 aproximadamente. Los precios se reducen en torno a 50 euros si se prefiere que los niños coman en casa, pero ese horario también es más reducido y obliga a ir a buscar a los niños a las 13.30 o 14.00, por lo que muchos se quedan a comer allí.

Con dos niños o más, el precio se dispara

“A nosotros no nos salen las cuentas”, dice Blanca Sánchez, madre de tres niños de entre 3 y 7 años. “Hemos mirado las colonias que ofrece el colegio y nos salen a unos 100 euros a la semana por niño. Si llevo a los 3, son 300 euros por semana y necesitamos que se queden todo el mes de julio, por lo que estaríamos hablando de 1200 euros”, explica esta madre zaragozana, echando cuentas rápidamente. “A mí ese mes no me compensa trabajar”, afirma.

Y es que también muchos colegios de la capital aragonesa organizan este tipo de actividades en cuanto acaba el curso escolar ante la alta demanda de los padres que necesitan conciliar. En estos casos, las actividades suelen estar entre las más económicas. De hecho, en los colegios públicos el precio por semana suele rondar los 70 euros con la comida incluida, por lo que resulta más fácil para muchas familias. Aún así, si tienes dos niños y los quieres llevar durante un mes, debes de pagar más de 500 euros.

Colonias urbanas subvencionadas

Ante esta situación, una opción más accesible para muchas familias son las colonias urbanas Zaragalla, organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, en las que se paga en función de los ingresos de la unidad familiar, desde un mínimo de 10 euros hasta un máximo de 100 con la comida incluida y de 60 euros sin comida.

Tienen lugar en diferentes centros deportivos municipales y en el Parque de Atracciones y son siempre actividades muy demandadas. “Las plazas se cubren todos los años y la demanda es tan alta que hay que hacer sorteo cada año para adjudicarlas”, explican fuentes municipales.

El Gobierno de Aragón también organiza cada año un campus infantil de verano en La Alfranca, en Pastriz, que tiene un precio de 145 euros e incluye la comida y el transporte en autobús. Esta es la opción que ha elegido en varias ocasiones ya Enrique Gimeno, padre de dos niños de 8 y 10 años. “Se lo pasan muy bien, están en contacto con la naturaleza y te los devuelven a las 17.30 de la tarde”, señala.

La Asociación de Familias Numerosas de Aragón 3ymás ofrece igualmente una ludoteca en verano para sus socios. Son 75 plazas en todo Aragón y cuestan tan solo 20 euros por semana en Zaragoza y 10 en Huesca y Teruel, aunque es solo de mañana y no ofrece la opción de comida. A pesar de ello, abrieron las solicitudes el pasado 3 de mayo “y en 6 minutos ya estaban todas las plazas reservadas”, confirman desde la entidad.

Las ludotecas municipales, una opción gratuita

“Otra opción que tenemos es llevarlos a una ludoteca municipal, que son gratuitas, pero el horario no es demasiado compatible con la jornada laboral porque hay que recogerlos a las 13.00, llevártelos a comer a casa, y puedes volver a llevarlos a las 17.00”, apunta, por su parte, Blanca Sánchez que, ante el gasto desmesurado que se le viene encima en el mes de julio, está valorando alternativas.

“A pesar de eso, están muy solicitadas y en la que tenemos cerca de casa no se puede reservar la plaza, que va por orden de llegada, por lo que cada día hay gente haciendo cola media hora antes de que abran”, avisa esta madre de familia numerosa.

Campus deportivos y de idiomas

“Nosotros también hemos hecho uso de las ludotecas municipales en verano mientras los niños eran más pequeños”, recuerda Enrique Gimeno. “Sin embargo, llegan a una edad que ya demandan otras cosas y hemos tenido que adaptarnos. El pequeño irá una semana a La Alfranca y al mayor lo hemos apuntado a un campamento deportivo en Villanúa que nos cuesta 400 euros. Es el primer año que sale fuera”, explica. En total entre ambos niños, 550 euros por una semana cada uno.

Y es que, a pesar de no ser los más económicos, los campus deportivos, científicos o de idiomas también están muy solicitados. “Hemos apuntado a la niña a unas colonias deportivas durante dos semanas y nos ha costado 260 euros con la comida incluida. No es barato, pero como solo tenemos una hija y solo necesitábamos llevarla 15 días, lo hemos podido hacer”, dice Mercedes Labuena.

“Entiendo perfectamente que los padres que tienen dos o más hijos tengan que darle muchas vueltas a la cabeza porque de tener dos niños nos habría costado más de 500 euros las dos semanas y más de 1.000 euros el mes entero. Es impensable para una economía familiar media”, asegura esta mujer zaragozana.