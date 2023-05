Sanidad admite el escaso interés en las plazas mir de Familia en centros rurales, pero confía en ocuparlas

El Departamento de Sanidad reconoció este lunes el escaso interés existente en las vacantes mir de Medicina de Familia en el ámbito rural, después de que, tras el periodo de adjudicación ordinario, quedaran 15 puesto sin ocupar en Aragón. Sin embargo, confiaron en que cuando acabe la fase extraordinaria, "todas las plazas se adjudiquen".

"La valoración no puede ser buena porque nos hubiera gustado que se hubieran ocupado todas", admitió José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria, quien apuntó que los estudiantes "tienden a elegir plazas en hospitales grandes y de referencia". De este problema también alertaron los profesionales al señalar que el déficit de médicos de cabecera se debe a la "precariedad" laboral existente en la Atención Primaria.

Abad señaló a las altas "expectativas" y al "cambio de visión" generacional como factores para que estos años hubiera recién graduados que prefirieran repetir el mir y estar un año sin puesto fijo en lugar de ser médico de Familia. Puso el foco en que el año pasado la "segunda ronda" se llevó a cabo de manera improvisada debido al número de plazas desiertas. Como resultado, se quedaron cuatro vacantes de Familia en Aragón sin adjudicar. Esta convocatoria, señaló, se ha preparado de manera "más estructurada" y se ha ampliado el cupo de extracomunitarios y se oferta a los que finalmente no eligieron en la primera ronda. Con estos cambios confió en que se ocupen todos los puestos.

No obstante, la preocupación por las cada vez mayores dificultades para cubrir las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y más en el medio rural se mantiene: "Hay que incrementar la oferta y eso implica aumentar las plazas de Medicina en las facultades, pero también modificar los planes de estudio para que la Atención Primaria tenga más peso, al igual que las prácticas en el medio rural". Para lograrlo, reconoció, están en "conversaciones continuas" con la universidad.

Ante esta situación, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), Ángel Vicente Molinero, trasladó su preocupación "como médico y como ciudadano de esta tierra". Las vacantes mir en esta especialidad indican "la gravedad del problema, que va a empeorar en los próximos años": "No es un problema nuevo y habría que hacer una reflexión profunda en conjunto".

"Muchas veces se carga el peso en Medicina de Familia pero luego hay que ver si como comunidad somos atractiva para que la gente quiera hacer aquí la residencia, en cuanto a condiciones laborales, posibilidades de desarrollo...", dijo. Y no solo inquieta que ahora haya vacantes: "Sino cuántos de los que han elegido plaza se incorporan después o terminan abandonando; o bien acaban la formación y se van a otros países o comunidades". "El perfil mir del siglo XXI no es el mismo que el de hace 30 años", y "eso hay que abordarlo de una vez".

Por su parte, Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes y Empleo del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, reconoció que las vacantes mir en Medicina Familiar "no son un problema aislado, sino un síntoma más de la precariedad de la Atención Primaria". Además, "este se ve agravado en la España Vaciada, donde están la mayoría de puestos sin cubrir". En España han quedado 202 de esta especialidad: "La medicina rural es muy desconocida, no se ve en la carrera y apenas unos pocos estudiantes pasan por allí. Sin embargo, es una de las más bonitas, quien la prueba se queda". Y señaló que aumentar las plazas de Medicina Familiar en el mir ya se ha visto que no funciona: "Es necesario un Pacto Nacional que aborde la Atención Primaria desde todos los ámbitos". En este sentido, Leandro Catalán, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg) de Aragón, dijo que la especialidad "no está bien planteada, ni bien reconocida" y destacó la necesidad de mejorar "las condiciones laborales y retributivas".

El Departamento de Sanidad tiene previsto presentar a finales de semana más de un centenar de plazas a los médicos de Atención Primaria que terminan ahora el mir. Son unos 75, según señaló Abad, quien recordó que también podrán postularse los especialistas que están en la bolsa de empleo. Se ofertarán todas las vacantes actuales, las jubilaciones de los próximos dos meses y también las sustituciones por excendencias y bajas de larga duración. Y recordó que, habitualmente, entre un 70% o 75% de los mir de Familia formados en Aragón se quedan aquí.

"Los que eligen un centro rural salen contentos y puede valorar"



Los residentes de Alcañiz, ayer frente al hospital tras una formación conjunta. HA

El sector de Alcañiz apenas ha adjudicado una de las ocho vacantes de Medicina de Familia que ofertaba. Son cuatro menos que el año pasado. Y, aunque ya no sorprende, no deja de ser preocupante. "Siempre son las plazas rurales las que se quedan sin cubrir. Los estudiantes no valoran la Medicina de Familia y todavía menos en el medio rural", reconoció Miguel Guiu, jefe de estudios de este sector. No se mostró muy optimista de cara a la oferta extraordinaria, en la que el año pasado no se cubrió ninguna vacante extra en su zona.

"Deberían potenciar la especialidad desde las universidades y quitar este hospitalocentrismo que existe", apuntó, al tiempo que recordó que el "déficit de profesionales será muy severo a medio y largo plazo".

Consideró que el principal problema radica en la falta de conocimiento del trabajo en el medio rural. "La mayoría de los que lo eligen salen muy bien formados y muy contentos. Y además pueden valorar si les apetece el ámbito rural o el urbano", especificó. En este sentido, recalcó que finalizan el mir "más contentos" de lo que esperaban cuando empezaron.