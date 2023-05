Alfonso Tarancón: "El cambio climático convive con el planeta Tierra desde hace 4.000 millones de años"

Alfonso Tarancón (Biota, 1956), catedrático de Física Teórica en la Universidad de Zaragoza, y Javier del Valle, doctor en Geografía (climatología) y profesor del Centro Universitario de la Defensa, son los coautores del libro 'Premoniciones. Cuando la alerta climática lo justifica todo', publicado por la editorial Rosamerón.

En él abordan el tiempo y el clima, la historia reciente del clima, la teoría del cambio climático o sus causas, entre otros aspectos. Desde joven, Tarancón siempre ha tenido "inquietud" por los aspectos de la naturaleza y este libro (su primero de ensayo) es consecuencia de ello. "La gente confunde clima y tiempo. El planeta va a sobrevivir tranquilamente porque es un sistema dinámico y nosotros somos un factor importante, pero no tanto como para acabar con él", advierte en esta entrevista.

¿Qué es lo que realmente se sabe del cambio climático?

Desde el punto de vista científico hoy sabemos que una cosa es el tiempo y otra, el clima. El tiempo es lo que cambia cada año o cada dos o tres años; hay periodos de sequía, de calor y frío. El clima es el conjunto del tiempo a lo largo de centenares de años. El cambio climático convive con el planeta Tierra desde hace 4.000 millones de años. Y hay cambios climáticos continuos porque el clima es un sistema vivo; por lo tanto, evoluciona. En una glaciación el mar ha llegado a estar hasta 150 metros por debajo del nivel actual porque estaba todo helado. Tendemos casi a confundir el tiempo con el clima. Una semana hace calor y ya es el cambio climático; es rotundamente falso. Deberíamos disfrutar del clima.

Cualquiera lo diría en la situación en la que estamos.

Si estuviéramos en una glaciación Londres estaría cubierto por un kilómetro de hielo y eso ha pasado hace 14.000 años. Ha habido periodos muy anteriores donde esto era un horno húmedo, oscuro, cálido… Podemos vivir ahora en una situación de alegría porque además las pocas inclemencias que hay puntuales las podemos combatir gracias a la civilización.

Es usted optimista.

Todos deberíamos ser optimistas con el tiempo. Por contra, lo hemos convertido en un infierno de sufrimiento, tristeza y de que esto se acaba. Y es falso. Es una situación parecida a la del año 1000 cuando se iba a acabar el mundo. Ahora pasa lo mismo con el clima.

¿Qué es lo que nos quieren hacer creer con el cambio climático?

Creo que todo el mundo está convencido de que es cierto; no es que haya un contubernio gigante. Todos los políticos, ecologistas radicales, etc están convencidos de que lo que dicen es verdad. El hombre siempre ha necesitado -es una cuestión antropológica profunda- tener un enemigo claro. Cuando vivíamos en las cavernas era el hambre, la enfermedad, las penalidades, los animales… Ahora no tenemos un enemigo así. La pandemia, que se ha convertido en un enemigo real, sí que ha desviado la atención del cambio climático durante dos años. Creo que están convencidos de que es un enemigo real y, para ellos, es una verdad absoluta que lleva casi a la destrucción de la civilización porque esta está basada en la lucha contra la naturaleza. La naturaleza es el enemigo más despiadado que existe.

"La probabilidad de que se destruya el planeta por una guerra nuclear es millones de veces más alta que por el cambio climático"

"El planeta en cuanto pueda terminará con nosotros porque es su obligación acabar con los inadaptados para que venga otro mejor. Ese es el mecanismo y eso es así desde Darwin"

Todo el mundo creyendo que el hombre va a acabar con el planeta y ustedes dicen que es este el que constantemente trata de terminar con nosotros.

Esto es una verdad absoluta científica. Si no fuera por la civilización industrial que tenemos y la agricultura intensiva en vez de ser 10.000 millones de personas seríamos 200 millones. La naturaleza acaba con todo aquel que no se adapta. El planeta no acaba con nosotros porque no puede, pero no porque no lo intente. El coronavirus es un ejemplo. El medio ambiente es duro, hace frío, calor… Si no fuera por nuestra inteligencia. El planeta en cuanto pueda terminará con nosotros porque es su obligación acabar con los inadaptados para que venga otro mejor. Ese es el mecanismo y eso es así desde (Charles) Darwin.

¿Cómo se imagina la vida en la Tierra dentro de miles de años?

No lo sé. Desde el punto de vista de la naturaleza me la imagino como ahora. Ha habido muchas predicciones absolutamente irrisorias. Lo que sé es que tanto la civilización como el planeta son sistemas vivos y si el hombre no es capaz de adaptarse desaparecerá. Han desaparecido todos los homínidos menos nosotros y ha habido muchos. La probabilidad de que se destruya el planeta por una guerra nuclear es millones de veces más alta que se destruya por el cambio climático.