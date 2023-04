Expreso Eurovisión: los jóvenes se suben al tren azul para vivir el festival

Canfranc, Teruel, Venta de Baños, La Puebla de Híjar, Pamplona, Valencia, Cariñena, Barcelona-Mataró... son algunos de los destinos que pueden elegir los viajeros aragoneses que se suben algunos fines de semana al Tren Azul histórico de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (Azaft). Es casi una fiesta, porque suelen llenarse. Este año van a realizar hasta una decena de viajes especiales, que incluyen varios destinos fuera de Aragón. La gestión de estos ferrocarriles es privada y se apoya en una veintena de voluntarios de los 300 socios de Azaft, ya que –al contrario que sus colegas que llevan un ferrocarril similar en Lérida respaldado por la Generalitat– no reciben ningún apoyo institucional. Cada vez que ponen en circulación el ferrocarril histórico, incluyendo el alquiler de la locomotora que lo lleva, puede suponerles entre 6.000 y 7.000 euros.

"Si se miran los presupuestos, nos da vértigo", reconoce el presidente de Azaft, Carlos Abadías, quien reconoce que estos viajes "están de moda" y "no se puede perder esta nueva costumbre". "Solo en revisiones de los vagones se nos van unos 10.000 euros anuales y, en lo que va de año, llevamos gastados 40.000 en restauraciones". Estos costes no provocan unos viajes caros porque suelen ir llenos de pasajeros y no solo están al alcance de público acomodados, sino que suelen atraen más bien a aficionados al ferrocarril de clase media. De hecho, el próximo viaje que hacen entre Zaragoza y Pamplona cuesta 60 euros y los 15 pasajeros que van en la clase VIP pagarán 100 euros.

Cada viaje tiene un motivo, desde celebrar el invierno en la nieve del Pirineo hasta la fiesta de los Amantes o romper la hora en Semana Santa, pero algunos de los destinos son únicamente una excusa para ver Eurovisión, garantizando una buena comunicación. Eso ocurre con la elección de Pamplona, destino del próximo viaje, que sale el próximo sábado 13 de mayo desde la estación Zaragoza-Delicias a las 18.57. Durante el trayecto, se verán bien las televisiones que van a instalar en el tren-discoteca para poder vivir el festival Eurovision entre vagones.

Anuncio del Expreso Eurovisión para el próximo 13 de mayo en tre la estación Delicias y Pamplona. Heraldo

Un expreso para nuevos pasajeros

Carlos Abadías reconoce que el origen de este viaje nació en abril del 2022, cuando regresaban de Canfranc en otro tren histórico que llevaba 450 viajeros (la mitad procedían de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, AAFM) y se pusieron a ver el festival con mucha pasión, aunque a veces perdían la señal de la televisión. La mejor manera de asegurársela a los aficionados de este festival, que rejuvenecen a los viajeros del ferrocarril, ha sido ir por un tramo seguro, entre las capitales de Aragón y Navarra.

"En el primer día que hemos puesto a la venta las 200 entradas del Expreso Eurovision ya se han vendido 50. Va a venir gente joven, eurofans, en un tren divertido donde vamos a vivir una fiesta; es un relevo generacional, parte de nuestra modernidad para responder, con viajes, ante eventos como el festival", reconoce el presidente de Azaft. "Hemos aprendido de lo que pasó el año pasado (la televisión se veía en un proyector, con fallos de conexión) y ahora la empresa Fluje se ocupa, con un equipo técnico, de instalar pantallas gigantes en los vagones para ver el concurso, así como de convertir un vagón discoteca, con luces y música". Los viajeros que se suban a este tren tan singular pararán en Tudela a las 20.25 para recoger pasajeros, justo cuando se empieza a emitir el programa de concurso musical que da la vuelta a Europa.

Carlos Abadías, vicepresidente de AZAFT, ayer habló con los medios en Casetas, y la Baldwin I detrás. azaft Azaft

Llegarán a la capital navarra a las 22.00, donde está previsto que el ferrocarril pare una hora coincidiendo con el momento más intrigante del festival, al acabar las actuaciones y empezar las votaciones para saber qué país ha ganado. "Volveremos a Delicias y la llegada prevista es a las 1.15, pero iremos hasta Casetas (donde tienen aparcado el tren) y allí se montará una discomóvil hasta las 5.00. No molestamos a nadie y vamos a disfrutar el festival de Eurovisión", explica Abadías, quien comparte su afición al ferrocarril con la promoción de conciertos musicales. "Vamos a repartir una pulsera de recuerdo del evento, un billete personalizado y participaciones en una europorra antes del festival. Habrá un lugar de ‘photocall’ para hacer fotos a los grupos y hasta un sorteo de regalos", enumera.

La estrecha colaboración con los aficionados al tren de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) les ha llevado a cederles un coche cafetería que se sumará al Eurovisión Exprés; la máquina locomotora se alquila a la empresa Alsa, defensores de estos viajes.

Del vino a trenes aniversario

Después de Eurovisión ya tienen preparados el tren Zaragoza-Valencia para celebrar, en junio, el 90 aniversario del ferrocarril Caminreal-Zaragoza, que se inauguró oficialmente el 2 de abril de 1933 (con 4.000 billetes y 3.000 tm de mercancías). Ese tren unió la línea Calatayud-Teruel-Sagunto con la capital aragonesa. En septiembre, pondrán en marcha el tren del vino a Cariñena y en octubre irán hasta Mataró-Barcelona para celebrar los 175 años del primer ferrocarril que se puso en marcha en la península ibérica.

Unas 400 personas han viajado hasta Canfranc a bordo del Tren Blanco el 18 de julio de 2022 procedentes de Madrid. Laura Zamboraín

Excusas para viajar

Los miembros de Azaft buscan excusas históricas, culturales o vinculadas con eventos para estimular que los pasajeros se suban al Tren Azul, al que bautizan en función del motivo elegido. Este verano, debido al cierre por obras de la línea del Canfranero (desde el 19 de junio), se cae del calendario el tradicional viaje ferroviario reivindicativo de cada 18 de julio en el que, desde que Francia cerró el paso internacional en 1970, participan pasajeros y defensores de la reapertura. En 2022 viajaron en el Tren Azul.