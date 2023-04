Las familias del colegio Puerta Sancho de Zaragoza reclaman un auxiliar de infantil

Las familias del colegio Puerta Sancho de Zaragoza están en pie de guerra por la necesidad de contar con un técnico de educación infantil para los alumnos del primer curso. "En junio ya se solicitó, pero como en aquel momento no había 18 alumnos por aula, no se adjudicó. Sin embargo, desde febrero ya hemos alcanzado esta cifra", relatan desde el ampa del centro, que este martes, debido a la falta de respuesta por parte del Departamento de Educación, han decidido concentrarse a las puertas del colegio.

Una medida de presión que, en caso de no obtener los resultados esperados, repetirán todos los martes. Con bocinas, cacerolas de juguete y pitos han comenzado la mañana en este centro educativo. "Hace unos días, mi hija se meo y como hay un técnico, me llamaron para que acudiera a cambiar, pero no me puedo ir de mi trabajo. Y tampoco conseguía contactar con mis padres, por lo que estuvo más de una hora así", ha recordado una madre de una familia monoparental, quien ha recordado que los servicios del alumnado de infantil se encuentran fuera del aula, por lo que se impide que la maestra pueda supervisar el acceso durante el horario lectivo.

Además, los aseos están ubicados en un lateral del pasillo en el que se encuentran las aulas y "sin visibilidad por parte de las maestras cuando los alumnos acceden". De hecho, este las aulas de 1º de infantil están ubicadas, por motivos organizativos, en un edificio diferente al principal, lo que dificulta todavía más la movilidad.

Y el problema es todavía mayor, según han incidido las familias, debido a que un 20% del alumnado que ha entrado en 1º de infantil, proviene de familias inmigrantes cuya lengua materna es diferente al castellano, y por tanto, "siguen necesitando más apoyo durante este primer curso".