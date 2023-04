Elena Hernáez: “El sistema de partidos políticos de la democracia está bastante sano”

Elena Hernáez, madrileña de 53 años, licenciada en Derecho por el CEU, es consejera del Tribunal de Cuentas desde 2021 tras haber sido letrada de la Comunidad de Madrid. Este jueves dio una charla sobre “Retos de la contratación públicas desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, que presentó el catedrático José María Gimeno.

Lleva el control económico de los partidos políticos desde el Tribunal Cuentas. ¿Qué se ha encontrado?

Me he encontrado un trabajo abrumador. La fiscalización de los partidos políticos no es sencilla ni tampoco son solo tres o cuatro, los que todos tenemos en la cabeza, sino que hay una cantidad enorme de formaciones políticas. Hay que conocer también que no tienen medios o no conocen la normativa que se les aplica y, en el fondo, determinan la democracia en un Estado como el nuestro. Es llamativa su sencillez de medios y el papel fundamental que suponen para España. Frente a lo que la opinión pública considere, las disfunciones que aparecen en los papeles o informes de los partidos son meros errores y no hay una voluntad detrás. Es un tema complejo para ellos y para quienes lo fiscalizamos.

¿Cree que no hay mala voluntad detrás de los partidos?

No, en general no. Veo la misma tónica en los partidos como en cualquier ciudadano, que quiere optimizar sus recursos y su gestión. Con carácter general, hay algunas cosas mejorables en los partidos muy pequeños, donde hay problemas y no están precisamente todos los días en el candelero.

¿Los problemas son por falta de conocimientos o de medios?

Por desconocimiento y de medios. La ingeniería fiscal financiera que se podrían hacer los partidos políticos se detectan algunos casos, pero realmente no hay ninguno de ellos que estén en extramuros. Hay algunas conductas mejorables, pero en general podemos decir que el sistema de partidos políticos de la democracia está bastante sano.

¿Al venir a Aragón nos sigue viendo como un ejemplo en la financiación electoral, tal y como dijo en 2021?

Sigo en esa misma línea y en el rigor jurídico de la Cámara de Cuentas de Aragón, que es fantástico y lo lleva un buen compañero, Alfonso Peña. Lleva una independencia y profundidad que se echa de menos en estos tiempos, en el conocimiento y el abordaje de los temas. Hay muy buenos juristas en Aragón. Es fácil quedarse en la superficie…

¿También lo aplican en las denuncias en Aragón…?

Por supuesto, porque hay que ponderar las disfunciones en la actividad de cualquier ente y no solo de los partidos políticos. Hay cosas que son extralegales, pero hay otras que son errores o problemas de gestión que se pueden nombrar en los informes de gestión para que no se reiteren aunque no hay mucho más.

En los informes de fiscalización de los partidos están en cogestión con otra magistrada que propuso el PSOE y a usted, el PP. ¿Cómo llevan esa convivencia?

Como se dice de la mujer del César: no solo tiene que ser buena sino también parecerlo. Tras la designación de coponencia con la consejera Genaro y yo, que somos titulares de la fiscalización de los partidos políticos, tenemos una sintonía en los métodos y en el alcance de lo que queremos hacer. Además tenemos unos técnicos que criban los casos. Estamos de acuerdo prácticamente en casi todos.

Un caso que investigaron fue el procés en Cataluña y el gasto de más de cuatro millones en ese referéndum ilegal de 2017… ¿En qué ha quedado?

El coste se rebajó una cantidad y está sobre los cuatro millones, por la convocatoria del referéndum que no era acorde a derecho y los gastos sobre las sedes o embajadas de la Generalitat en el extranjero. Se celebró una audiencia previa y está pendiente de celebrarse el juicio. Se ha desvirtuado porque el Instituto Catalán de Financias avaló esa situación. No estoy de acuerdo con esa decisión, pero se ha descafeinado y habrá que ver en qué queda el juicio.

¿Es cierto que seis de cada diez municipios esconden sus cuentas al entregárselas al Tribunal de Cuentas?

En la rendición de las cuentas de las entidades locales tenemos un problema. No las entregan a tiempo, ni bien, por sus medios. España tiene muchos municipios y también muy pequeños, que apenas tienen dos o tres funcionarios. El Tribunal de Cuentas ha creado una plataforma para facilitar la vida a los pueblos con sus datos. Es una asignatura pendiente.

Las mujeres han tomado el Tribunal de Cuentas, con la presidenta y cinco consejeras. ¿La Justicia está cambiando su sexo?

La función pública tiene la ventaja de que el acceso es por los méritos de capacidad y, por eso, quien vale, vale. Da igual que sea hombre o mujer. En otros ámbitos es más difícil. En el Tribunal de Cuentas se ha hecho una apuesta decidida por la igualdad de género y se creó una comisión de igualdad de género, que ahonda en este sentido. La igualdad no es el objetivo último del Tribunal de Cuentas, que se ocupa del control de los gastos de la función pública. La presidenta y las dos mujeres que llevan la fiscalización y enjuiciamiento hace que seamos más receptivas.

¿A las puertas de las elecciones del 28 de mayo, el Tribunal de Cuentas hace algún aviso a los partidos políticos para el futuro?

Me gusta mucho que haga esta pregunta, aunque parezco a Umbral en sus tiempos. El Tribunal de Cuentas está siendo especialmente cuidadoso con los partidos políticos para decirles lo que deben hacer. Hemos colgado un vídeo en la página web del tribunal y en el Ministerio de Interior. Tenemos un folleto. En general, las cuestiones de publicidad electoral son competencia de la Junta Electoral y lo que llevamos es en los gastos y les diría que sean muy cuidadosos de no sobrepasarlos. La consecuencia en sanciones son desmesuradas y poco proporcionada, pero hay que aplicar la ley, aunque se hayan planteado cambios en la comisión mixta del Congreso y el Senado para intentar resituarla en su lugar más proporcionado. Ahora solo se piensa en los grandes partidos y no para los pequeños.

¿En qué tanto por ciento se pasan en los gastos?

El exceso en el gasto electoral para las elecciones no se sabe todavía. No es tan grande, pero la ley lleva incluido unas cantidades muy pequeñas de exceso y unas multas muy altas. Hay que ponderarlo bien y la ley de financiación de los partidos merecería una segunda vuelta.