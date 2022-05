Elena Hernáez: "Aragón es un ejemplo en la financiación electoral y el mundo jurídico"

Elena Hernáez, madrileña de 52 años, licenciada en Derecho por el CEU, es consejera del Tribunal de Cuentas desde el último pleno del 18 de noviembre de 2021 tras haber sido letrada de la Comunidad de Madrid. Ayer dio una charla sobre el Tribunal de Cuentas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, que presentó el catedrático José María Gimeno.

¿El Tribunal de Cuentas necesita esta puestas en escena con una charla sobre su existencia?

No tanto una puesta en escena, pero el Tribunal de Cuentas necesita una puesta en valor. Su llegada al gran público está siendo un poco confusa. Es un órgano inveterado que tiene una función constitucional muy poco conocida. En los planes de estudio de las universidades o las oposiciones apenas hay temas del tribunal. Es un actividad poco atractiva y un trabajo muy técnico y denso, pero que es fundamental.

¿Cómo actuó el Gobierno y otras instituciones para responder con los gastos de la pandemia?

La circunstancia y el momento era complicado. Lo digo porque yo estaba gestionando entonces (era letrada de la Comunidad de Madrid). En las entidades independientes detectamos unas conductas dudosas, al usar material sin solvencia que no esté acreditado técnicamente. En el Tribunal recomendamos una serie de buenas prácticas de futuro ante problemas que surjan en la compra del material de la pandemia para que no vuelva a suceder. No es correcto hablar aquí de ilegalidades o vulneraciones legales. En las propuestas del informe se pone en valor el tiempo y el momento, aunque haya casos concretos de alguna ilegalidad.

¿Las administraciones improvisaron por algo desconocido?

Más que improvisar, la ley no exigía unos mecanismos para la adjudicación de los contratos y podía ser una contratación directa y sin presupuesto. A la hora de ejecutar esos contratos es donde hay que mirar y no se han perseguido los malos suministros.

El control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos determinó irregularidades en un informe del Tribunal de Cuentas. ¿Qué detectaron?

La fiscalización de los estados contables de los partidos políticos está suponiendo ciertas dificultades. Son de distintos tipos: unos grandes con estructura de contabilidad potentes y otras pequeñas formaciones que no lo tienen. En la fiscalización se detectan prácticas contables que no son lo más ajustadas al plan de contabilidad. No detectamos grandes irregularidades, pero en la moción planteamos una modificación de la ley de la financiación de los partidos políticos para las sanciones que no están bien ajustadas. Solo se preveía para los grandes y no para los pequeños.

Son competentes sobre la financiación de las elecciones. ¿En Aragón detectaron problemas?

Aragón es un ejemplo en muchos ámbitos del mundo jurídico, y en la Cámara de Cuentas, por supuesto. No hemos detectado ningún problema o práctica endémica en la financiación electoral. En Aragón, la práctica jurídica electoral es algo más que buena.

¿Cómo conviven el control del Tribunal de Cuentas en esta comunidad con la Cámara de Cuentas de Aragón que dirige Alfonso Peña, quien declara en la web sus ingresos y bienes?

Alfonso (Peña) es una persona excepcional, no lo sabía (la declaración en la web) pero no me extraña. Las Cámara de Cuentas de las autonomías tienen una diferencia fundamental con el Tribunal de Cuentas porque no tienen actividad jurisdiccional ni llevan juicios de cuentas. Pero en el aspecto fiscalizador tienen una competencia tan profunda como el Tribunal de Cuentas aunque menos extensa territorial.

¿Su órgano de control mantuvo cierta tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre las fianzas de los líderes del procés?

Como otros órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Cuentas debe ser respetado. Trabaja allí técnicos de primerísima calidad. Las consejeras/os han intentado desempeñar su labor con independencia y cierta imparcialidad. No percibo una tensión con el Gobierno. Más ahora porque el Tribunal ha cambiado al ser más fluido, pero no creo que antes no fuera cordial ni correcta. No se recibía indicación ni instrucción. Cuando las técnicas jurídicas se abordan desde la política, todo el mundo tiene su opinión y nunca va a llover a gusto de todos.

Hay una presidenta y cinco consejeras mujeres, de las cuales tres dirigen las secciones. ¿Se nota el cambio de las mujeres en la Justicia o solo una casualidad?

Hace poco presentamos un libro de la primero mujer del Tribunal en los años 60. Este organismo se preocupa por la igualdad y una comisión lo vigila. La circunstancia de que las mujeres dirijan las comisiones no es por cuotas y ha resultado así. Además, los hombres del Tribunal de Cuentas están muy contentos (risas).