Los bares exigen a la DGA que levante el veto al tabaco en las terrazas ante la evolución de la covid

Los hosteleros aragoneses reclaman al Gobierno de Aragón que levante la prohibición de fumar en las terrazas de sus establecimientos. El sector considera que la evolución de la pandemia hace innecesaria una restricción que ha desaparecido de prácticamente todas las comunidades autónomas. Por ello, la Asociación de Discotecas de Zaragoza, con el apoyo de entidades como Cafés y Bares, ha presentado una reclamación a la Consejería de Sanidad de la DGA para que levante el veto al tabaco ya que, aseguran, está mermando su facturación.

La prohibición de fumar en las terrazas se asienta en Aragón en la orden sanitaria del 4 de febrero del año pasado que declaró el nivel 1 de alerta por la pandemia y que sigue desde entonces en vigor. El texto regula las restricciones aplicables en las tres provincias, y entre ellas se mantiene que «no se podrá fumar en las terrazas de los establecimientos públicos ni en espectáculos al aire libre».

Y añade: «Dicha limitación será aplicable también para el uso de cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, como pipas de agua, cachimbas o asimilados, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento».

En la exposición de motivos de dicha orden se argumenta que el consumo de tabaco favorece la transmisión del virus de la covid, pero los hosteleros consideran que la situación epidemiológica nada tiene que ver con la de hace un año. Desde febrero de 2022 al momento actual, «el número de casos diarios confirmados ha disminuido en un 88,35%, y el 90,64% de la población cuenta con la pauta completa de vacunación», refleja el escrito presentado a Sanidad. Además, añaden que el número de hospitalizados por covid en Aragón ha caído un 92,74%.

Sigue la pandemia

Por todo ello, los hosteleros piden a la consejera del ramo, Sira Repollés, un informe con información que justifique la prohibición del tabaco en las terrazas en las condiciones actuales. Ante esta petición, desde la DGA se limitan a indicar que la normativa está vigente mientras la pandemia siga declarada de forma oficial, algo que no ha cambiado pese a su favorable evolución. En cambio, son muy pocas las autonomías que no permiten fumar en las terrazas. Así ocurre en Cataluña y en la Comunidad Valencia, mientras que en el resto se ha revertido esta restricción que, no obstante, no siempre se cumple.