Alagón presume de talentos un año más: "Estamos aquí para soñar"

Un año más, el auditorio Arcón de Alagón extendía la alfombra roja para recibir a los 15 participantes de la novena edición de su cada vez más esperado concurso anual de talentos. Y es que a muchos todavía les parece mentira que lo que empezó como una cita local para tratar de recaudar fondos para un viaje de la asociación deportiva del municipio se haya acabado convirtiendo en una de las citas más importantes de la comarca.

“Todo empezó con la idea de hacer un ‘Tú sí que vales’ alagonero, algo que estaba muy de moda entonces. Edición tras edición tenemos que colgar el cartel de ‘No hay entradas’”, admite César Grañena, presidente de la asociación que organiza los premios y presentador de la gala. Por supuesto, este año se repetía.

Nueve años -sin contar los tres que no pudo celebrarse debido a la ya lejana pandemia- en los que han pasado muchas cosas y, sobre todo, en los que los alagoneros han podido conocer de primera mano a personas que, poco después, han dado el salto a la fama. “Siempre decimos que somos como un barómetro. Estamos aquí para soñar”, asevera.

Para sueño el que cumplía la zaragozana Mery Royo, geógrafa de 34 años que, desde hace dos, cuando abandona su trabajo de oficina para “expresarme de la manera más bonita que he descubierto que sé”, admitía, notablemente emocionada. Para su segunda visita al escenario alagonés elegía el mítico tema ‘Show must go on’, de Queen. “Ha sido una sorpresa inmensa y un regalazo impresionante”, reivindica.

El premio forano recaía sobre Stephanie Pairol (Anie), profesora de francés de origen cubano que hace dos años llegó a Zaragoza. La joven Ariadna Bolea se alzaba con el premio local, mientras que el infantil recaía por segundo año consecutivo sobre Pedro Comente, que interpretaba una emocionante danza a ritmo del compositor italiano Ludovico Eiunaudi reivindicando la importancia de los sueños. Con tan solo 13 años afirma: “Así me expreso. La música es mi cuerpo. La danza es mi sueño”.

Talento de honor

Desde 2018 el concurso entrega un premio al Talento de Honor del pueblo. Este año recaía sobre la Asociación Musical Villa de Alagón (AMVA) creada hace más de cuatro décadas. “Se lo dedicamos a nuestro fundador, Simón San Martín Palacín, que es el que nos hizo creer en volar”, explicaban Arancha y María, dos miembros de la banda, al recoger el galardón.

Y es que como reivindicaba el presentador de la velada, Grañena, lo de soñar a lo grande se ha convertido en tradición en Alagón. Por su concurso de talentos, edición tras edición por Alagón han pasado artistas como Melani, jovencísima valenciana que se hizo con el primer premio en 2017 y que, años después, ganó La Voz Kids 4 y representó a España en Eurovisión Junior 2019. “También hemos tenido la suerte de ver actuar al mago Mariano Lavida, que acabó teniendo su propio show televisivo a nivel nacional, o a Stoyan Paskov, primer participante en ganar las dos categorías en la historia del certamen Intercentros Melómano”, especifica. Han sido más de 140 artistas en estos 9 años.

Alagón, licencia para soñar

También en grupo zaragozano Ziro, que se hizo con el primer premio el pasado año, y que ha logrado cerrar un gran número de eventos y actuaciones por la zona. Este año eran los encargados de cerrar la gala, logrando hacerse poner en pie al público con sus temas propios- “Nosotros empezamos aquí, y Alagón ya forma parte de nuestra historia. Es nuestra casa, estamos muy agradecidos de todo lo que hemos vivido desde que estuvimos aquí”, afirma Guillermo Molina, su vocalista.

“Le pasa a muchos concursantes que este escenario les sirve para darse a conocer al mundo”, admite Grañena, que asegurar que el objetivo de Alagón, con la décima edición a las puertas, es seguir creciendo y dar un paso más: “Todavía es muy pronto, pero el año que viene vamos a dar que hablar”.