Lionware, el alagonés de los 81 millones de escuchas y una gira para 2023

A sus 28 años recién cumplidos, Lucas Bernal, rebautizado artísticamente como Lionware, es el artista aragonés más popular en el género denominado urban. Sus 81 millones de escuchas en todas las plataformas lo atestiguan. Como ejemplo, solo su canción 'Hoy es ese día' alcanza los 13 millones de reproducciones en Spotify, con miles de oyentes en varios continentes.

Tras completar un 2022 cargado de conciertos y tras haber firmado en 2021 un contrato discográfico con la multinacional Warner, este alagonés dobla la apuesta en este 2023 con una nueva gira y con el estreno de canciones a la vuelta de la esquina.

Acaba de revelar las primeras fechas de este itinerario de actuaciones. El 18 de mayo comparecerá en la sala Music Factory de Salamanca, un día después en Desierto Rojo de Valladolid, el 18 de noviembre en la sala Cool de Madrid y el 19 en Wakanda Music Club de Alicante. Próximamente anunciará más 'shows', entre ellos uno en Zaragoza que ya está confirmado. Su último y concurrido recital en la capital aragonesa se produjo en marzo del año pasado en la Casa del Loco.

Lionware, que sigue compaginando su trabajo como programador informático con su faceta artística, confiesa que ha disipado las dudas que le provocaron el cansancio y cierta saturación para afrontar este 2023 con energía y hambre de escenario. "El año pasado me planteé si esa sería mi última gira para siempre. Hicimos muchísimas fechas y me era difícil conciliar mi vida personal cuando volvía. Es duro sobrellevar el cansancio, volver al curro… Tuve que volver a centrarme en mi cabeza y en regresar al estudio", confiesa.

La chispa para continuar

Sin embargo, algunas colaboraciones en directo le sirvieron de acicate para prender de nuevo la llama de la pasión. "Echaba de menos esa sensación. Nikone (un importante rapero de Carabanchel) me invitó el otro día a su concierto en Madrid y antes de salir se me ponían los pelos de punta oyendo gritar a la gente. Hay una dinámica con el público que engancha. Sales ahí y te parece que estás teniendo una conversación con la gente, notas multiplicadas las emociones, y es diferente entre las ciudades, te hacen fluir diferente. No hablo de gustar más o menos las canciones, me refiero a interpretaciones diferentes, es difícil de explicar. La gente me transmite su cariño cuando salgo a hacerme fotos, me cuenta su historia de cómo han llegado a mi música, lo que les han aportado mis canciones", relata.

Un rearme mental y emocional que se plasmará en una gira en la que proyectará su inagotable creatividad. "Me gusta que cada gira se sienta como un ‘show’ nuevo, que aquellos que ya me hayan visto sientan una esencia diferente. Intento crear una temática para cada gira, visuales, escenario… El año pasado montábamos fantasmas de tres metros en las salas. Los técnicos flipaban. Así que hacemos 'tour'. Iremos a Madrid, Alicante (por primera vez), Valladolid, Salamanca, Zaragoza y debo callarme el resto, las iremos publicando en redes", enumera.

Y promete excitantes sorpresas en forma de colaboraciones. "2023 va a molar, intentaré llevar a artistas invitados. He hecho canciones increíbles y buenas amistades, como con Nikone o Fyahbwoy, y a alguno me los llevaré seguro. Estoy generando grandes historias que contar el día de mañana a mis nietos en una mecedora. Les pondré las ‘stories’ en las que me etiquetaba la gente mientras disimulo las lágrimas", concluye.