Los padres de niños con altas capacidades de Aragón demandan un apoyo educativo específico

Aragón es la comunidad con menos alumnos de altas capacidades intelectuales identificados y reconocidos por Educación en enseñanzas no universitarias, 180 que representan el 0,08% de la población escolar, solo por delante de Ceuta y Melilla. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2020-2021. Hay 132 chicos y 48 chicas. Una diferencia que responde, según los expertos, a que ellas tienden a ocultarlo para no destacar y ser rechazadas por el grupo.

Esta cifra la cuestionan desde la asociación aragonesa Sin límites, que agrupa a 400 familias con hijos diagnosticados con alto potencial intelectual, que en muchos casos han sido valorados como tal por gabinetes privados pero no por la Administración. "Estamos hablando de más de un millar de niños, cuando oficialmente solo están reconocidos 180", asegura la vicepresidenta de este colectivo, Beatriz Urriés.

El problema, subraya, es que el sistema educativo aragonés no cuenta "con un protocolo claro de identificación" y atender a estos alumnos en los centros "depende mucho de la suerte que tengas en el colegio, de la voluntad e implicación de cada equipo directivo y de los docentes". "Lamentablemente, muchos padres, si pueden, acaban cambiando a su hijo de escuela", afirma.

La Organización Mundial de la Salud estima que los menores escolarizados con alto potencial vienen a representar un 2,3%, aunque también hay estudios que sitúan los alumnos con altas capacidades entre el 10% y el 20%. Unos porcentajes, en cualquier caso, muy alejados del 0,08% que están registrados en la Comunidad.

Actualmente en España se establece que un alumno tiene altas capacidades cuando se encuentra por encima del percentil 75 en todos los ámbitos de la inteligencia estudiados en las pruebas (razonamiento verbal, razonamiento lógico, memoria, creatividad y razonamiento fluido, entre otros), lo se considera una sobredotación; o más del 80 en tres de ellas (talento complejo o múltiple), o superior al 95 de percentil en un ámbito específico.

Para Urriés, otra "dificultad" con la que se encuentran es la "imagen distorsionada" que se tiene sobre estos menores. Se suelen asociar a un alto rendimiento, cuando muchas veces "no son de diez en todo" y acaban desmotivándose y suspendiendo.

La mayoría de los 180 niños reconocidos como de altas capacidades tienen medidas específicas de aceleración, cuando estudian asignaturas de cursos superiores, o flexibilización, cuando se saltan cursos. Urriés cree necesario que en los colegios e institutos "se normalicen" estas situaciones, "porque son medidas sencillas, no irreversibles, y allí donde se han puesto en marcha se ha demostrado que funcionan y la adaptación da resultados positivos". También es necesario que se "acompañe" al niño en este proceso y "se le explique a todos sus compañeros".

Batalla judicial

Desde 2018, la asociación Sin Límites está inmersa en una batalla judicial contra las órdenes de Educación que regulan las actuaciones de intervención con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae).

La que se aprobó ese año supuso pasar de 675 alumnos registrados a solo 145, según la vicepresidenta de la agrupación. "Fueron borrados del sistema todos los que no contaban con medidas específicas, en el caso de altas capacidades salto de curso o de asignatura, pero también afectó a otros niños considerados Acneae que tenían déficit de atención o dislexia, entre otras situaciones", explica. Esto supone, concreta, que no reciben una atención educativa, pierden su derecho para las plazas escolares reservadas para ellos en los centros y para las ayudas que concede el Ministerio.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en una sentencia de febrero de 2021, estimó parcialmente el recurso del colectivo en el sentido, comenta Urriés, de que se consideren Acneae no solo los escolares para los que se proponen medidas específicas "sino también aquellos para los que se plantean medidas generales". "Es un fallo judicial que no han cumplido a pesar de contar con un auto de ejecución", denuncia.

Por este motivo también han impugnado el decreto publicado el pasado noviembre "en el que los vuelven a dejar fuera". "Reclamamos que el alumnado con altas capacidades con actuaciones generales sea considerado Acneae, como en todas las comunidades y como pone en la Ley de Educación", resume.

Mientras, a Sin Límites llegan padres preocupados "porque sus hijos tienen problemas, padecen insomnio y ataques de ansiedad, no quieren ir al colegio o tienen conductas disruptivas". La asociación no evalúa, pero sí les recomienda que intenten que los diagnostique la red de orientación de Educación o, de no ser así, recurran a un gabinete privado.

La DGA modificará la orden

Por su parte, desde Educación aducen que el programa para la detección de niños con altas capacidades se vio afectado por la llegada la covid. "En la actualidad se está trabajando en la actualización de la formación de los docentes para la detección precoz. Va especialmente dirigida a aquellos centros que participan en el programa de desarrollo de capacidades", explicaron.

En cuanto al decreto que ha recurrido la asociación Sin Límites, señalaron que el Departamento está en trámites de modificar la orden que desarrolla dicho decreto. Esta, añadieron, pretende "ampliar las actuaciones educativas que se pueden realizar con el alumnado de altas capacidades para ofrecer una respuesta educativa ajustada a sus necesidades". Cuando esté finalizada la redacción, saldrá a información pública y, durante ese proceso, "todos los interesados podrán realizar las aportaciones que consideren necesarias", afirman.