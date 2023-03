Los diputados del PAR dicen que abonan las transferencias al partido “escrupulosamente”

El convenio por el cual el grupo parlamentario del PAR en las Cortes de Aragón debe transferir dinero a las cuentas del partido para acciones políticas “se cumple escrupulosamente”. Así lo ha asegurado este viernes el portavoz aragonesista, Jesús Guerrero, tras la acusación de su propia ejecutiva, que denuncia que los díscolos de la formación en cargos institucionales no solo no dejan sus actas, sino que estarían bloqueando los fondos.

El presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, pidió ayer a estos cargos que “por decencia y por vergüenza, devuelvan sus actas”. Entre otros motivos, porque no solo les acusó de bloquear los fondos, sino de usarlos para otros fines contrarios a los intereses del partido, como la constitución de una nueva formación política, Tú Aragón, entre otros.

Guerrero, uno de los cargos fieles al vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, ha negado por contra estas acusaciones, y ha pedido a Sánchez-Garnica “seriedad” para “no confundir ni embarrar”. El portavoz aragonesista en las Cortes ha reiterado que el grupo “cumple” con el convenio y ha asegurado que los pagos se siguen realizando con normalidad. “El último fue hace cuatro o seis semanas”, ha explicado.

Lo que no ha detallado es cuánto crédito tiene a día de hoy el grupo, una información que la ejecutiva desconoce y por la que ha presentado un requerimiento notarial. Guerrero, en cualquier caso, ha manifestado que el grupo parlamentario tiene unas “obligaciones contractuales con los trabajadores” y que, además, “se da cuenta a la Intervención de las Cortes y al Tribunal de Cuentas”.

Guerrero ha apuntado que “cuando Arturo Aliaga era presidente del PAR, avisó en las ejecutivas de diciembre y enero de que tenía que haber una prudencia financiera porque cualquier decisión no consensuada podía tener repercusiones políticas, pero también económicas en la vida del partido”.

Usos indebidos

También ha rechazado el uso indebido de los fondos que sugirió el presidente del PAR, y ha defendido que se están utilizando para obligaciones contractuales y “gastos habituales”. Sí que ha reconocido que no abona la cuota personal del partido. “Transmitimos que o pagaban todos o ninguno, y no pagaban todos”, ha señalado.

En cuanto a su futuro y la posible desvinculación del PAR, como reclama la ejecutiva, Guerrero, que ha comparecido junto a la diputada Esther Peirat, ha dicho que “hasta que entre la nueva legislatura seguimos siendo parlamentarios del grupo aragonés”. Tampoco ha dado pistas sobre su posible adhesión a la escisión de Tú Aragón, liderada por Carmen Herrero. “Dada la actividad frenética del parlamento, no me he planteado nada al respecto”, ha concluido.

