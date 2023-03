Aliaga: "Quien gobierne tendrá fondos europeos importantes que gestionar"

El consejero de Industria y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha asegurado este jueves en el pleno de las Cortes, el último de la actual legislatura, que "gobierne quien gobierne" en la Comunidad tras las elecciones del próximo 28 de mayo dispondrá de unos fondos europeos estructurales "importantes" para gestionar, 150 millones de los Feder y 72 más del Fondo Social.

Aliaga ha hecho esta afirmación en una comparecencia llevada a cabo a petición propia en el Parlamento regional para explicar el contenido de los programas aprobados por la Unión Europea el pasado mes de diciembre en el marco de los fondos estructurales para el periodo 2021-2027, que moverán unas inversiones globales de 577 millones en el caso de los Feder y de 180 en el de los Fondos Sociales.

Ha explicado que en su opinión, estos fondos no sólo serán "determinantes" durante la próxima legislatura sino que se constituirán en un "instrumento fantástico" para el desarrollo de actuaciones dirigidas por un lado a la innovación, el medio ambiente o la digitalización de la administración, y, por otro, a la inclusión, a favorecer el empleo autónomo o a hacer frente al desempleo de colectivos vulnerables como los jóvenes o los parados de larga duración.

En concreto, los Fondos Feder, de desarrollo regional, se destinarán a programas a gestionar por una gran parte de los departamentos del Ejecutivo autónomo pero también por entidades locales y organismos sociales, con acciones dirigidas, entre otras cuestiones, a apoyar a la industria, potenciar la ciberseguridad en los puestos de trabajo de la administración o reforzar y ampliar los servicios digitales prestados.

Asimismo, permitirán que los departamentos de Economía y Agricultura del Gobierno aragonés promuevan el desarrollo de una economía circular en los municipios de la Comunidad a partir de las plantas de residuos que gestionan y favorezcan la continuidad del proceso de descontaminación en la cuenca del Gállego de los residuos del pesticida lindano.

Respecto al Fondo Social, ha destacado que los programas aprobados por la Unión Europea para los años 2021-2027 se dirigirán a mejorar la empleabilidad de los referidos colectivos más vulnerables de la sociedad aragonesa.

"Queda trazado así el camino de este nuevo programa operativo de fondos estructurales", ha añadido en su primera intervención el consejero de Industria, que ha instado a los grupos parlamentarios a "tomarse en serio" esta cuestión.

En el turno de intervenciones de los grupos, las formaciones que respaldan la coalición de gobierno, PSOE, PAR, Podemos y CHA, han agradecido a Aliaga la gestión llevada a cabo para la consecución de los fondos conseguidos para su gestión durante la próxima legislatura autonómica.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, también ha valorado la obtención de estos recursos, pero ha solicitado al tiempo información respecto al grado de ejecución del programa anterior de fondos estructurales, además de cuestionar que algunos de los recursos no se destinaran a los objetivos planteados desde Europa sino a iniciativas que deberían, en su opinión, contar con financiación propia en los presupuestos de la Comunidad.

La representante de Vox, Marta Fernández, ha criticado en su intervención el "trasfondo electoral" de la comparecencia, a escasas semanas de las elecciones y ya conocidos los programas, mientras que desde Ciudadanos, Jara Bernués, ha valorado los recursos obtenidos pero ha reclamado "conocer mejor" los proyectos a financiar.

Las mayores críticas han procedido del PP a través de la intervención hecha por la diputada Carmen Susín, quien ha reprochado al consejero que no se refiriera a la gestión Next Generation, React-U o MRR durante la actual legislatura para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Entre otras cuestiones, esta parlamentaria ha criticado el hecho de que de los 267 millones de los fondos React-U gestionados directamente por el Gobierno aragonés, 190 se hubieran destinados a "pagar nóminas" de empleados públicos, "y no del personal sanitario contratado para reforzar la atención durante la pandemia", ha añadido.

En su turno de réplica, Aliaga ha destacado que el grado de ejecución conseguido en la gestión del anterior programa de fondos estructurales, que ha cifrado en un 97,48 %, ha permitido a Aragón ser la primera comunidad en obtener los nuevos recursos.

Ha expresado su sorpresa ante el hecho de que el PP cuestionara su gestión cuando un anterior gobierno del PP le designó expresamente para que se responsabilizara de los fondos europeos, y ha defendido la labor hecha para que los fondos Next Generation llegaran finalmente a su destino".

"Yo me dedico exclusivamente al Gobierno, y así me ha ido en otras cosas", ha explicado el vicepresidente en alusión a la crisis interna de su partido antes de concluir: "yo no he venido a hacer propaganda electoral sino a decir a esta Cámara que se tomen en serio los fondos europeos, que estamos viviendo el maná".