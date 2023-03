El rector apuesta por la carrera profesional como solución al fallo del Supremo que impide el premio de jubilación

La carrera profesional podría ser la solución para el Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Zaragoza que, tras la nueva sentencia del Tribunal Supremo, ya no está percibiendo el premio de jubilación. Así lo ha considerado este viernes el rector José Antonio Mayoral, ante la concentración celebrada por estos profesionales a las puertas del edificio Paraninfo, coincidiendo con el acto institucional por la celebración de San Braulio.

Durante los últimos años el Alto Tribunal ya había emitido fallos en el mismo sentido pero referidos a instituciones locales. El último, el del 28 de febrero, marca la diferencia al tratarse a de un campus público. "Desde hace muchos meses sabía que era cuestión de tiempo que esto pasara", ha reconocido Mayoral. De hecho, en mayo del año pasado, el campus pidió a sus servicios jurídicos un informe sobre la idoneidad o no de seguir abonando estas cuestiones.

El resultado fue claro y se reiteró lo ya expuesto por el Supremo, por lo que la gerencia del campus público decidió suspender su reconocimiento de oficio en junio. La medida no convenció a los sindicatos, que se manifestaron como lo han hecho este jueves. Ante esta situación, la Universidad encargó un nuevo informe al respecto a la Abogacía del Estado, que reiteró la ilegalidad de esta retribución.

Y, con dos posicionamientos en el mismo sentido, se solicitó un tercero a Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, que consideró que debía "mantenerse la vigencia de los pactos hasta que se alcancen los nuevos o, en su caso, se conozca el sentido del recurso de casación de Cataluña", que ahora es una realidad. Siguiendo esta última recomendación, en septiembre se volvió a abonar.

Desde entonces, ha recordado Mayoral, se han "presentando propuestas de negociación a los representantes sindicales", pero que no han sido escuchadas ni acordadas. "Si una parte pita y no acuerdo, difícilmente llegaremos a un acuerdo", ha insistido a este respecto. En este sentido, ha reiterado que el dinero presupuestado -700.000 euros- "no se dedicará a otra cosa que no sea mejorar la situación del PAS", pero no podrá ser en formato de premio de jubilación.

"El Supremo ha dicho que es absolutamente ilegal -por ser una modificación de la estructura de las retribuciones, cuya competencia es estatal, y no una verdadera acción social-. Un gestor público no puede destinar fondos públicos para incumplir una sentencia. Si lo hiciéramos estaríamos haciendo una malversación de caudales públicos", ha enfatizado al ser preguntado por el tema. Ha asegurado que entiende el enfado y la pitada, pero ha instado a los afectados a que lo hagan en el Congreso de los Diputados, pues son ellos los que tienen la capacidad de modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, que es el "freno" que pone el Supremo "para que esto pueda ser legal".

Una plantilla envejecida

En este sentido, ha asegurado que "sufre" por aquellas personas que entre el 28 de febrero y hasta que se alcance un acuerdo, se jubilen sin ningún tipo de recompensación. "Queremos como en junio que no se suspenda. Hay gente que hoy mismo se ha jubilado y que ha dejado de recibir estas cantidades de la universidad", ha recriminado Rubén Lafuente, presidente de la junta de personal del PAS, quien ha insistido que, en cierto modo, se han "sentido engañados". "Los trabajadores decidieron en el convenio del 200 quitarse prestaciones como ayudas para guarderías en favor de este premio de jubilación. Y no es justo perderlo", ha recalcado.

El campus cuenta, según han asegurado, con una estructura envejecida, pro lo que se prevé en la próxima década la jubilación de "unas 800 o 900 personas". La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y el director general de Investigación, Ramón Guirado, han escuchado sus demandas antes del acto. Fuentes del departamento, explicaron que son sensibles con las demandas de los manifestantes y así se les ha manifestado en las conversaciones que hemos mantenido con sus representantes.

"El Departamento se ha ofrecido a mantener una reunión con el PAS y a mediar con la institución académica, a la que instamos a encontrar mecanismos que permitan que el PAS no pierda derechos", ha detallado, al tiempo que ha recordado que el modelo global de financiación aborda una serie de objetivos de mejoras retributivas de toda la comunidad de trabajadores de la universidad pública, "incluida la carrera profesional del PAS".