Carlos Martín: "Puede venir una pandemia de tuberculosis, hay que tener vacuna"

El catedrático de Microbiología Carlos Martín (Zaragoza, 1959), dirige el Grupo de Genética de Micobacterias que diseñó la vacuna MTBVAC en la Universidad de Zaragoza. En el Día Mundial de la Tuberculosis, explica que ha creado la Fundación T.END para dar el impulso definitivo a su apasionante proyecto, único método eficaz para contrarrestar la nueva amenaza de pandemia que se cierne sobre la humanidad, según ha advertido la OMS. Su sueño: que España enarbole la bandera de esta vacuna que podría acabar con la enfermedad más mortífera del mundo.

¿Por qué se celebra este 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis?

Porque fue este día de 1882 cuando Robert Koch anunció en la Academia de Alemania el bacilo que era causante de la enfermedad. Y Calmette y Guérin tardaron 40 años en desarrollar la vacuna BCG, que se sigue usando.

La vacuna cien años de antigüedad pero la tuberculosis sigue matando.

Sí, porque BCG no protege contra las formas respiratorias. Sigue siendo la campeona causando muertes en el mundo. Hasta 2020 era la primera causa de mortalidad, en los años 2020, 2021 y 2022 fue covid-19 y en este 2023, las cifras de muertes diarias muestran que le gana por cinco veces la tuberculosis a la covid. Es tan antigua como la humanidad pero es muy lista.

El lema elegido este año es “Sí, podemos poner fin a la tuberculosis”. ¿Se puede lograr sin la vacuna diseñada por usted y su equipo?

Sin la vacuna MTBVAC, no, porque es la más avanzada. Es una enfermedad tratable, es decir, siendo la más mortífera, tenemos antibióticos contra ella. Pero de los diez millones de casos que se dan cada año, medio millón son resistentes a los antibióticos.

¡Nada menos!

Por eso en occidente tenemos miedo a que esas cepas resistentes vengan y no las podamos afrontar.

Y ¿qué pasaría si se extienden esas cepas resistentes?

La próxima pandemia que viene va a ser la resistencia a los antibióticos en general y de tuberculosis en particular. La OMS lleva tiempo advirtiendo de que es uno de los riesgos mayores que existen. Ahora en Aragón se diagnostican menos de 10 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes, pero en India y en Indonesia tienen millones de casos y muchos no se tratan. Las cepas multirresistentes pueden llegar a Europa o Estados Unidos y, si no se tiene vacuna, extenderse y causar una gran mortalidad.

Así que urge sacar adelante una vacuna que sustituya a la BCG.

Cuanto antes tengamos la vacuna, antes empezará a salvar vidas. Queremos que sea universal, asequible y equitativa, y por eso no hay grandes farmacéuticas interesadas. Es dinero público todo.

Entonces, ¿buscan un filántropo, un Medici del siglo XXI que permita dar el paso definitivo a la vacuna?

Es una vacuna española cien por cien, sería la primera que aporta nuestro país, supondría que España puede acabar con la enfermedad que más ha matado en la historia. Para financiar la fase 3 final, iniciada en enero, que implica probarla en más de 7.000 niños en Sudáfrica, Senegal y Madagascar, hemos creado la Fundación T.END, en alusión al final de la tuberculosis. Con ella pretendemos difundir la importancia de nuestro objetivo y sensibilizar a mecenas, grandes organizaciones e instituciones españolas para que se pongan la vacuna por bandera.

Después de tanto tiempo, ¿siente que predica en el desierto?

Eso siempre (ríe). Pero ahora cada vez hay más "creyentes". A quienes llevamos décadas trabajando en el laboratorio se han sumado los gallegos de Biofabri que producen la vacuna; quienes han colaborado con los macacos en Holanda; todos los que han participado en el proyecto son "creyentes" ya porque ven que funciona. Lo ideal sería que España entera creyese que es su vacuna.

¿Lograr esta vacuna es digno de premio Nobel?

No (rotundo). Es una idea muy sencilla.

Pero conseguir una vacuna que erradique la tuberculosis…

Pero yo no voy a ver la erradicación de la tuberculosis, voy a ver que funciona. Estaría encantado de ver que esta vacuna protege contra las formas respiratorias de la enfermedad.

Pues si no Nobel, al menos santo sí le harán a este paso.

(Risas) Tampoco lo creo.