La mitad de los casos de riesgo de suicidio en menores se dan en los primeros años de la ESO y una cuarta parte, en primaria

Los centros educativos aragoneses han notificado 224 casos de ideación suicida durante el primer trimestre del actual curso escolar. De ellos, 141 afectan a alumnas y 86 son casos de chicos. Una vez valorados, 187 han sido derivados a Sanidad que ha determinado que “14 de ellos tiene un elevado riesgo desde el punto de vista clínico”, según explica el departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Por etapas educativas, más de la mitad se dan en alumnos de ESO, principalmente en los dos primeros cursos de la enseñanza secundaria, es decir, entre niños y niñas de 12 y 14 años. Por su parte, primaria aglutina el 24% de las notificaciones de los centros. En el primer trimestre del año, los maestros de las escuelas aragonesas notificaron 54 casos de ideación suicida en niños de primaria. Una situación que pone en alerta a los profesionales.

“En febrero de hace dos años vino el tsunami”, señala Teresa Hernández, presidenta del sindicato independiente del profesorado de la educación pública en Aragón (ANPE). “Empezó a aflorar todo lo que había pasado en la pandemia”, dice. “Notábamos que había dificultad a la hora de relacionarse entre iguales y un aumento de las conductas agresivas”, explica la presidenta de ANPE Aragón. Además, "los casos de acoso se han vuelto más problemáticos y difíciles de atajar y de intervenir sobre ellos porque utilizan las redes sociales y, a través de ellas, salen de las paredes de los centros escolares”, afirma.

“Estamos detectando más casos de acoso con la tendencia sexual como detonante y también más alumnos con ideas suicidas”, añade Hernández. Además, desde el sindicato alertan de que estos últimos se están detectando cada vez a edades más tempranas. “Hay notificaciones de casos de ideación suicida en niños de 10 años y protocolos abiertos en los centros de primaria”, confirma la presidenta de ANPE Aragón.

Más tiempo y formación

Este tipo de situaciones afectan también a los docentes a nivel emocional. “Como maestros nos da miedo que se nos pueda escapar alguno de estos alumnos, que dé señales de tener ideas sobre quitarse la vida y que lo pueda conseguir”, expresa Hernández. “Nos afecta mucho y hay profesores y maestros que presentan estados de ansiedad y depresión por este tipo de situaciones”, continúa la presidenta de ANPE Aragón. “Se sienten desbordados porque ven que tienen que atender a todos los alumnos y, además, detectar casos como estos”, asevera.

“Pero no es solo una responsabilidad del centro educativo y, a veces, nos sentimos así”, lamenta. “Necesitamos más tiempo para dedicarnos a estos alumnos, un horario específico y más formación”, demanda la presidenta de ANPE Aragón. “Abrir un protocolo de estas características supone muchísima burocracia y tenemos que hacer mucho papeleo. A veces la burocracia desborda el protocolo y no se da solución al problema”, se queja.

El Gobierno de Aragón impartió el curso pasado una formación específica dirigida al profesorado en este sentido y "este año la formación que se va a impartir es en temas de salud mental y duelo que está previsto que comience en abril", afirman desde el departamento de Educación de la DGA. "Muchos centros han solicitado formación en estas materias, que se realiza a través de los centros de profesorado", añaden. A la hora de organizar los cursos, "se ha contado con profesionales de sanidad, fruto de la colaboración que existe en esta materia con dicho departamento", señalan fuentes de la DGA.

El ‘Protocolo para la prevención, detección e intervención de la ideación suicida en el ámbito educativo’ se puso en funcionamiento el curso pasado cuando se notificaron 406 casos en los centros educativos aragoneses. Según los datos del Gobierno de Aragón el acoso escolar es el motivo que está detrás del 35% de estos pensamientos. Otra causa común en un 27% de casos es ser víctima de algún tipo de violencia. Un 57,6% de los afectados vive en un entorno familiar conflictivo o desestructurado y un 35,8% presentan desarraigo sociocultural. Además, un 10% pertenecen al colectivo LGTBI o tienen conflictos de identidad de género.

Teléfono y otras herramientas para prevenir el suicidio. H. A.

Señales de alarma

Para la psicopedagoga Olga Lázaro, las “señales de alarma se dan cada vez más en edades tempranas”. Los niños “tienen acceso a todo tipo de información y contenido sin filtro. Además sienten que su entorno no les escucha, que no empatiza con ellos, que no validan sus sentimientos y emociones”, explica Lázaro. “Su estado emocional varía y cuando se sienten solos tienen sentimientos negativos”, añade.

“Hemos notado un incremento sustancial en los últimos años de niños y adolescentes que manifiestan ideación suicida. Ahora es más frecuente mientras que antes era algo anecdótico”, dice Manuel Martínez, psicólogo experto en salud mental infanto juvenil de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME). “Estas situaciones siempre se han dado, sin embargo antes no se hablaba de ello. Tras la pandemia esto ha cambiado y ha comenzado a hablarse más del tema pero siempre han estado ahí”, añade Martínez.

“Los pacientes que acuden a ASAPME con esta problemática manifiestan sentimientos de vacío respecto a su futuro, han dejado de hacer actividades lúdicas y sociales que les motiven y tienden a aislarse socialmente, buscan la soledad y faltan a clase”, continúa el experto. “No ven motivos para salir de casa, ni para levantarse por la mañana, ni estudiar”, señala. "Esto se puede deber, en parte, a una falta de habilidades sociales fruto de las restricciones de la pandemia. Ese vacío fue sustituido por otro tipo de conductas y parece que, la vuelta a la normalidad, no ha revertido esa situación", afirma el psicólogo.

Como padres, “tenemos que tener cuidado con las expresiones que utilizan: ‘Si no me sale bien esto, desapareceré del mapa’, por ejemplo, y hacerles conscientes de lo que quiere decir”, señala Olga Lázaro por su parte. También tenemos que estar atentos “si vemos que pierden desinterés por las cosas normales propias de la edad, si buscan la soledad, si se van metiendo más en ellos mismos o si aparecen cambios repentinos de conducta sin motivo aparente”, explica Lázaro.

“Ahí tenemos que ser capaces de ver que algo está pasando y que deberíamos indagar sobre ello y no refugiarnos en la explicación de que buscan llamar la atención”, apunta Manuel Martínez. “Debemos de crear un contexto de diálogo, escucharles y validarles en lugar de censurarles”, explica. “Tenemos que dejarles claro que estamos para lo que necesiten y poner a su disposición toda la ayuda que sea necesaria”, concluye el psicólogo.