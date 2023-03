Brigada tecnológica en los centros de mayores de Aragón: "De momento ya le he perdido el miedo al ordenador"

Durante el año pasado, dentro de la red de hogares de mayores (29 centros) del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se ofertaron un total de 1.250 actividades de todo tipo en las que participaron 23.500 usuarios de estas instalaciones. De estos cursos y programas 289 giraron alrededor de tecnologías de la información y la comunicación. Atrajeron a 3.501 jubilados, casi un 15% de los que acuden a las actividades, preocupados por la brecha digital y la falta de acompañamiento en su adaptación para ponerse lo más rápidamente posible al día.

Para hacerlo posible, el IASS invierte 3,6 millones de euros en la renovación de los equipos de la red de sus hogares y residencias. Se han adquirido 689 nuevos dispositivos, como PC de sobremesa, portátiles y tabletas y 47 monitores interactivos que facilitan la enseñanza en los cursos y talleres que se llevan a cabo.

A los nuevos equipos se suma la mejora de la infraestructura de los sistemas de comunicación, conectividad a internet, aplicaciones para la gestión y otros elementos que modernizan los centros apostando por la inclusión de la tecnología en la vida cotidiana. Esta inversión económica procede de la financiación europea de los fondos Next Generation.

María Ascensión Barcelona, de 64 años, aprende a manejar uno de los nuevos ordenadores que se han instalado en el Aula de Mayores de la calle Predicadores de la capital aragonesa. Las instalaciones, que comparten inmueble con el colegio Santo Domingo, han recibido este miércoles la visita de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

"De momento le he perdido el miedo al ordenador, que ya es empezar por algo - reconoce-. Lo que busco es empezar a ser en casa más independiente cuando me pongo delante de la pantalla y no tener que estar llamando a los chicos para lo más básico cuando la lío", explica.

A la clase asisten 14 personas, que comenzaron las sesiones de este programa 'Recíclate' el pasado 13 de febrero y van a continuar hasta el 30 de noviembre. Está aprendiendo a manejar internet, "sobre todo para buscar información relacionada con los viajes", aunque, de momento, las redes sociales no le atraen. Estos días han trabajado en la elaboración de la lista de la compra, se han familiarizado con copiar y pegar párrafos de un texto y han conocido cómo funciona Google Maps.

Uno de las nuevas pantallas interactivas preside la estancia donde se imparte el curso de Cultura aragonesa, que estos días, al hijo de la actualidad, versa sobre la Semana Santa. "Yo soy de Graus, y siempre había oído hablar mucho de la Santa Santa turolense, pero ahora estoy descubriendo la importancia que tiene también en Zaragoza", apunta Pepa Villar, de 76 años. "El cambio de pantalla viene fenomenal, el año pasado se quedaba colgada y la profesora tenía que perder demasiado tiempo en que funcionara correctamente", recuerda.

Visita de la consejera de Ciudadanía a la clase de Cultura aragonesa en el Aula de Mayores de la calle Predicadores de Zaragoza Heraldo.es

No es esta la única iniciativa emprendida por el IASS para formar a los más mayores en las nuevas tecnologías. El proyecto 'Conectados a la vida' recorrerá Aragón a partir de abril con doce aulas móviles para impartir 550 cursos presenciales allí donde se requiera. Una iniciativa en la que en solo tres semanas han solicitado participar 75 ayuntamientos.