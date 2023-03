Clara Ingold: "Si alguien no me toma en serio, pues casi mejor"

Actriz, música, presentadora, ‘influencer’, dramaturga... ¿No será usted una mujer del Renacimiento?

No lo puedo remediar, he pasado por muchas etapas con inquietudes diferentes y no me ha quedado otra opción que escucharlas y darles su espacio. Se dice eso de que quien mucho abarca poco aprieta, pero ¿y lo bien que me lo paso?

En alguna faceta se sentirá más cómoda...

Creo que en el trabajo que hago al final va todo ligado y que cada faceta me pide cosas distintas de mí. Con la música –por ejemplo– conecto con algo más sensible que de alguna manera parece que se da de bruces con el ‘acting’ de mis monólogos, pero me encanta hacer que esas dos cosas convivan.

¿Funciona igual el humor en distintas latitudes? ¿Se ríen de las mismas gracias en el norte que en el sur?

Tampoco es que me considere humorista, es decir, creo que no se me da bien escribir chistes, pero sí que hago indagaciones en el humor, con mis vídeos y dentro mi espectáculo. Suelo despertar risa, pero creo que es por mi manera de contar las cosas. Sobre las distintas reacciones a un mismo espectáculo, sí que es verdad que he visto que los alemanes tienen el sentido del humor bastante olvidado...

Cuenta con 100.000 seguidores en Instagram, donde se le cita como una referencia del humor absurdo... ¿Dónde lo encuentra? ¿Es más de Ionesco o del costumbrismo cotidiano?

Me gusta lo absurdo, pero tiene que partir siempre de algo muy común y corriente: es decir, el origen tiene que ser una situación perfectamente reconocible que a todos nos podría pasar y que degenere en algo totalmente absurdo. Eso es lo que últimamente me esta activando el cerebro.

¿Le inspiran también ‘affaires’ como el Shakira-Piqué?

Yo también tengo varias canciones para exparejas mías, el despecho es una fuente de creación maravillosa. Me encantan las cosas malas que me pueden haber pasado, casi me gusta que pasen cosas ‘jodidas’ porque es un material fantástico una vez te ha dejado de doler.

¿Y qué me dice del humor aragonés? ¿Le seduce más de Paco Martínez Soria, Fernando Esteso, Javier Coronas, Laura Gómez Lacueva...?

Pues mire no sabía que toda esta gente era aragonesa. Me encanta la actriz Laura Gómez Lacueva, su cara y su expresión y su todo. Y me gusta la gente que es cómica porque le sale natural, casi sin quererlo.

¿Teme en algún momento que por hacer humor no se le tome en serio? Con su formación, fácilmente podría componer una ópera dramática, pero quizá los programadores sólo la ubiquen en el ‘jijijajá’...

Uy, sí, los humanos encasillamos muy rápido. Cuando después de estudiar Escuela Superior de Arte Dramático supe que quería hacer menos drama y más humor, noté que para muchos compañeros de profesión bajaba varios peldaños en la escalera imaginaria del ‘status’. Sinceramente, creo que si alguien no me toma en serio, pues casi mejor. Hasta el momento me ha dado más problemas que me tomen en serio que no lo otro.