Polémica por las declaraciones del rector de la Universidad de Zaragoza sobre los ingenieros informáticos

La falta de profesionales en carreras técnicas como la ingeniería es una constante en los últimos años. Las empresas del sector demandan mano de obra y piden que se amplíe el número de estudiantes que salen de las universidades, destacando la buena cantera que hay en Aragón. Las soluciones a la escasez de personal vienen pasando vías como el reciclaje desde otras titulaciones, pero la alternativa propuesta por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, en su última comparecencia en las Cortes de Aragón ha enfadado a algunos profesionales, incluso de la propia institución, y ese malestar se ha plasmado ahora en las redes sociales.

"No hacen falta más ingenieros informáticos, hace falta más gente con formación en datos". Estas palabras del rector y catedrático de Química Orgánica de la pasada semana han encontrado eco en Twitter y soliviantado a algunos profesionales de las áreas aludidas. "Si tenemos una titulación de ADE, muy potenciada con formación en datos, es estupendo, porque las empresas no me reclaman ingenieros informáticos, sino que me reclaman gente de ADE con formación de datos", añadió, en referencia a los estudiantes de la doble titulación de Administración y Dirección de Empresas.

"En 'telecos' no llenan"

El máximo responsable de la Universidad puso otro ejemplo al decir que hay empresas que reclaman a gente de Bellas Artes "con formación tecnológica porque necesitan para su marketing gente que tenga capacidad de crear contenidos digitales", de ahí el "master en tecnologías digitales para aplicación", señaló, todo ello, en respuesta a las críticas desde el grupo del PP por las pocas novedades de la institución académica.

Sumando ejemplos de carreras que incluyen formación tecnológica planteó la pregunta de "¿por qué no decimos que los ingenieros son igual de buenos que los 'telecos'?", en relación a los titulados en Telecomunicaciones. "En telecos no se llenan", dijo, sobre la falta de alumnos en algunas ingenierías. Sumó a otras titulaciones que pueden hacer "el mismo papel" a los físicos y los matemáticos.

Las reacciones han llegado a través de Twitter, algunas de ellas de miembros del campus en las ramas de Ingeniería y otras de profesionales del sector.

El propio campus Río Ebro ha respondido defendiendo sus titulaciones, a través de la cuenta de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza.

Las titulaciones que se imparten en la Escuela ofrecen una formación profunda y rigurosa que responde a necesidades que la empresa, la sociedad y la legislación no paran de demandarnos. Ingeniería Informática es un claro ejemplo de ello. — EINA Unizar (@EINAunizar) March 7, 2023

Se han pronunciado también otros profesores de la citada escuela de ingeniería en el mismo sentido.

Soy subdirector de relaciones con la empresa de la EINA y voy a escribir unos tuits comentando esta declaración del Rector de @unizar. Llevo tratando a diario con empresas casi 4 años y bastantes años de PDI y también en gestión. https://t.co/zcIuWl2B4V — Jorge Rosell (@jrosell4) March 7, 2023

Algunos internautas han defendido las especialización de cada titulación con comentarios irónicos.

No hacen falta médicos, si ya tenemos a los veterinarios y a los químicos, y a los de filología, que para escribir recetas, quién mejor que un filólogo ? — David Deza (@dvdzgz) March 7, 2023

Otros, directamente, se lo han tomado con humor.