Estos son los dos colegios de Aragón en la lista Forbes de los mejores centros educativos

La lista Forbes de los mejores colegios de España en 2023 incluye dos aragoneses. En esta selección de centros educativos se eligen aquellos que destacan por su diversificación de idiomas, planes formativos, oferta de actividades extraescolares e infraestructuras.

Los dos centros aragoneses que han ganado por méritos propios un puesto en esta lista están en Zaragoza. Se trata del Colegio Británico de Aragón, situado en el término municipal de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva, junto a la Ciudad Deportiva, y el Colegio Juan de Lanuza, situado en la carretera del Aeropuerto.

Fundado en 1974, el Colegio Británico ofrece un programa internacional basado en el método científico. Según se destaca en la publicación de Forbes, las clases transcurren en inglés y permiten a los alumnos aprender de forma natural tanto el idioma como su acento, teniendo también opción de aprender francés, alemán y chino. Desde 2020 imparte también el Bachillerato Internacional con un programa que permite personalizar la elección de 17 asignaturas repartidas en 6 grupos con hasta un 70% en inglés. Con el modelo One to One sus 600 alumnos cuentan cada uno con su propio dispositivo electrónico para seguir cada una de las clases, en las que se enseña a través de una metodología activa y trabajando según proyectos. Además, cuenta con talleres de ciencia, de arte y música y sus alumnos también pueden practicar diversos deportes como fútbol, tenis de mesa, yoga o artes marciales como kárate y judo.

Destacan entre sus exalumnos Enrique Bunbury, cantante; Kike Calvo, fotoperiodista del National Geographic; o Anne Rose Falbello; Massachusetts Institute of Technology.

Respecto al colegio Juan de Lanuza, nació en 1978 de la mano de un grupo de familias que, mediante un modelo cooperativo privado y laico, querían elegir y participar en la formación de sus hijos. Ahora ofrece enseñanza bilingüe desde los tres años apoyándose en un proyecto educativo inspirado por autores como Freinet o Rodari, la psicología positiva, las Inteligencias Múltiples de Gardner y el aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan, entre otros, se destaca en la publicación de Forbes. Una labor que culminó con la creación de la Cátedra de Innovación Educativa Colegio Juan de Lanuza, puesta en marcha junto con la Universidad de Zaragoza. El centro también se ha convertido en un referente en formación tecnológica y cuenta con un programa de experiencia laboral, inteligencia emocional y Experiential Learning.

Entre sus exalumnos figuran el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, Belén Masiá Corcoy, ingeniera informática, Alejandro Egido, ingeniero; Eneko Igartua, cofundador de Made.Simplr y R&D Tax Credit Management Software, Pablo Vela, director financiero de Rastreator y la artista plástica Sofía Basterra.