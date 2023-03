Aliaga elude pronunciarse sobre la crisis del PAR y apela a la prudencia

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga no ha querido pronunciarse respecto a la situación actual que atraviesa el Partido Aragonés. Aliaga ha eludido el tema diciendo lo siguiente: "Excuse me. Sorry. No me quiero pronunciar". "Tengo que ser prudente", ha añadido.

Así lo ha expresado este martes durante el turno de preguntas llevado a cabo con motivo de la rueda de prensa de presentación de una nueva línea de ayudas para proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas.

El senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica, se convirtió en el nuevo presidente de la formación el pasado 10 de febrero, tras una moción de censura, en la que 16 de los 28 miembros de la Ejecutiva votaron a favor de la destitución de Arturo Aliaga.

Asimismo, este martes, 7 de marzo, concluye el plazo para presentar las candidaturas a las primarias de esta formación. En este sentido, Aliaga ha respondido entre risas que "obviamente no" va a presentar su candidatura.