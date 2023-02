Sánchez-Garnica: "La moción de censura no iba contra Aliaga. Era la única forma de mover al PAR"

Sustituye desde el viernes a Arturo Aliaga en la Presidencia del PAR, al salir adelante una moción de censura. ¿Cómo está siendo el día después?

Esto no puede parar. El mismo viernes nos reunimos y decidimos convocar ejecutiva ordinaria el lunes para poner en marcha las primarias. Remitimos los escritos y saludos a las formaciones políticas para comunicar el cambio en la Presidencia y dirigimos un escrito al presidente de la DPT para que se restituya en sus cargos a Alberto Izquierdo, el secretario general. Hoy hemos intentado organizar una hoja de ruta que nos permita visitar todo el territorio aragonés para explicar no solo lo sucedido, sino cuál es nuestra pretensión y cómo vamos a guiar el partido hasta mayo.

¿Qué respuesta ha recibido al asumir la Presidencia?

Me han felicitado históricos del partido como José Cruz Murillo, la familia de Emilio Eiroa, gente representativa de colegios profesionales… Personas con las que he compartido muchas cosas. De momento nadie me ha descalificado. Solo pido paz y serenidad porque no se ha hecho una cosa distinta de intentar que este partido se mueva.

¿Cuándo serán las primarias?

Lo antes posible. El lunes decidiremos. La idea era fijarlas para el 25 de febrero, pero se nos ha echado el tiempo encima. Hay plazos de exposición del censo, presentación candidaturas que hay que cumplir. Voy a ser especialmente estricto en la transparencia máxima. Que todo se desarrolle con normalidad y lo antes posible.

¿Sería la primera quincena de marzo?

Por supuesto. Si no podemos el 25, la primera semana de marzo como muy tarde. El problema es que no hay tiempo. Vamos a trabajar en un calendario de visitas a los distintos territorios, vamos a hablar con la gente.

¿Lo podrá compaginar con su trabajo como senador autonómico?

Sí. Y con mi despacho, que es a partir de septiembre de lo que voy a seguir viviendo. Voy a tratar de compatibilizarlo. En marzo tengo pregunta al Gobierno, en abril una moción y soy portavoz del Grupo Mixto.

Los oficialistas, en un comunicado, denuncian que han realizado un "golpe de estado" en el partido y que han "secuestrado" el PAR. ¿Han tenido algún contacto tras la ejecutiva con ellos?

No me consta. Yo desde luego no he tenido contacto con ellos. Es una opinión personal de ellos. Muy poco adecuada y desafortunada. Aquí no ha habido ningún golpe de estado, ni secuestro del partido. Está más abierto que nunca. El que se considere del PAR tiene las puertas abiertas independientemente de la persona que lo ocupe. Ya lo dijo ayer (por el viernes) el secretario general, respetamos profundamente a Arturo Aliaga. Le hemos dicho por activa y por pasiva que nuestra intención es colaborar y que siga siendo vicepresidente. La moción era la última forma de intentar mover este partido y no iba contra Aliaga. Por eso es una moción constructiva. Son apreciaciones desafortunadas provocadas por el enfado del momento.

¿Están convocados los afines a Aliaga a la ejecutiva del lunes?

Por supuesto.

¿Incluido Arturo Aliaga?

Por supuesto. La ejecutiva no cambia. Tenemos la obligación de convocar a todos los miembros de derecho más los presidentes intercomarcales.

¿Ha llegado a hablar con el anterior presidente del PAR y vicepresidente de la DGA?

No. No ha sido posible. El viernes se intentó y por la mañana había un principio de acuerdo para que todo fuera pacífico. Luego no sé por qué todo se torció. Es una pena. Creo que esto no es malo para el PAR. Al final Aliaga decidió que no daba un paso al lado y prefería que pasara lo que pasó. Estuve toda la mañana pendiente de una llamada para hablar con Arturo pero al final no se produjo. Él tiene mi teléfono y puede llamar cuando quiera e intentar buscar una solución buena para el partido. Esto es muy complicado. La voluntad que tenemos es tirar para adelante, pensar en las elecciones y el lunes adoptaremos los primeros acuerdos. Si no participan, allá ellos, están en su derecho.

¿Ha recibido el Gobierno de Aragón comunicación oficial del cambio en la Presidencia?

Sí. He hablado con gente del PSOE y también del PP en el Senado. Se han mantenido contactos. No hemos podido hablar con el presidente Javier Lambán porque está ingresado. Le deseamos una prontísima recuperación y que podamos la semana que viene hablar como secretario general del PSOE y presidente del PAR.

¿Están detrás de las crisis del PAR los hilos del PSOE, como deslizan desde el PP?

A mí me achacan en distintos foros que estoy con José Ángel Biel y que confabulo con el PP. Es absolutamente falso. No es verdad. Con Azcón y gente del PP en Madrid tengo una relación cordial. Respeto al PP y el PSOE y el mismo respeto se lo pido a ellos. Ni con el PP hay confabulación, ni con Biel, con el que no me veo desde hace dos años, ni con el PSOE tampoco. El PSOE ha sido respetuoso con nuestro debate interno. No ha habido interferencias. El pacto de gobierno se va a respetar hasta el último día con Arturo como vicepresidente. A partir de ahí, quien quiera inventar que invente. No hay nada.

¿Qué debatirán el lunes en la ejecutiva?

Es una ejecutiva ordinaria porque hace meses que no se celebra. Vamos a aprobar las actas de las sesiones anteriores, vamos a dar cuenta el secretario general de las altas y bajas de militantes a efecto del censo electoral que tendrá que estar en vigor para las primarias.

¿Figurarán los 311 afiliados puestos en cuestión por la sentencia del juez?

Las fichas de estos afiliados están. El juez dice que ha habido un error en el procedimiento de admisión de los militantes, y eso es perfectamente subsanable. De esos 311 hay unos 280 que corresponden a Teruel y el resto a Huesca, donde lo firmó Jesús Guerrero. Las fichas se incluyeron en el censo, lo aprobó la comisión organizadora, no se siguió el procedimiento legal. Yo quiero que haya un censo que refleje la realidad de la militancia del PAR. Hay fichas que no se han incorporado porque no se han reunido los órganos. Y así llevamos tres años.

¿Quién estará en la comisión organizadora de las primarias?

Serán personas del territorio y quizá la presida yo. Vamos a constituir la comisión permanente para que haya más agilidad en la toma de decisiones como en la admisión de militantes. Y vamos a nombrar al defensor del militante. Hablaremos de la necesidad de constituir el consejo territorial, que no se ha reunido en dos años y que debería informar de las candidaturas a la DGA, Huesca, Teruel y Zaragoza.

Dice en Twitter Xavier de Pedro, quien judicializó el congreso del PAR, que ni usted, ni Alberto Izquierdo, ni Aliaga son del PAR, que el egoísmo que demuestran al intentar aprovecharse del PAR es indigno y que la Justicia les pondrá en su sitio.

Es una pena que diga eso. Llevo 40 años en el PAR. Es una rabieta y una pataleta de alguien que tendrá que explicar por qué contesta ahora y si está en el PAR o en esa plataforma aragonesista. El que tiene que explicarse es él. Si se siente cómodo judicializando todas las actuaciones del partido, él sabrá qué finalidad tiene. ¿Qué intereses tengo yo? Esas calificaciones descalifican a quien las dice. Es él el que ha judicializado la vida política del PAR, el que nos ha llevado a esta situación, y del amor por el partido, no sé si es así o si es una estrategia dirigida por Biel para intentar que el PAR no se presente a las elecciones. Son hipótesis, pero tendrá que explicar si está en el PAR o en la plataforma.

¿Qué hará el PAR con diputados provinciales como Berta Zapater y Julio Esteban, que se muestran afines a la plataforma Aragoneses que preside Elena Allué?

Lo que hemos hecho a través del secretario general es que en el momento de darse de baja en el partido, que dejen de pertenecer al grupo municipal provincial. Por pura coherencia. Si se van, que dejen el acta. Ellos sabrán.

¿Qué les han dicho?

No les hemos pedido que renuncien a su escaño, pero uno tiene que ser coherente. Son diputados o concejales gracias al PAR.

Parece que tiene mucho trabajo por delante como nuevo presidente del PAR...

A veces tienes que asumir responsabilidades que exigen un esfuerzo por parte de la gente. No hubiera asumido esta oportunidad si detrás no hubiera mucha gente en la que creo y con la que se puede trabajar. Algo que hasta ahora no se ha podido hacer.