Nevalia 2023: Laura Escanes, Álvaro de Luna y otros famosos en Formigal

Laura Escanes, Álvaro de Luna, Paula Gonu, Marta Riumbau, Claudia Traisac, Eric Masip, Michenlo, Gonzalo Montoya, Claudia Martínez... Es infinita la lista de los actores, actrices, influencers y streamers que se han dado cita este sábado, 11 de febrero, en la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa, para disfrutar de una gran fiesta: Nevalia 2023. Desde las 12.30 hasta las 21.30, el público de la segunda edición de la experiencia invernal de Ron Barceló vibrará con diversas actividades y la mejor música nacional e internacional. Y, como no podía ser diferente, desde que este evento dio comienzo, los VIP no han dejado de retransmitirlo a través de sus cuentas en Instagram.

Algunas de los rostros más reconocibles del panorama actual no se han perdido este plan de ocio en la nieve aragonesa, que les ofrecía un espectáculo y diferentes actividades de esquí a partir de las 12.30. A las 17.00 daba comienzo el que se puede considerar el plato fuerte de la jornada: el mejor apreski en Marchica, de la mano de dj Morten y Álvaro de Luna, que pondrá el toque pop. El danés es uno de los dj más importantes de la escena internacional, al haber impulsado el género ‘Future a Rave’ junto a la leyenda David Guetta.

A este cartel de lujo se ha unido también uno de los dj españoles con mayor proyección internacional del momento, Brian Cross, que ya ha trabajado con cantantes de la talla de Ricky Martin, Inna o Lali Esposito. Los asistentes a Nevalia 2023 se deleitarán con las producciones de este artista y con la música de otros dj como Juan Valiente o Quique AV.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en Nevalia 2023

Formigal ha sido el último lugar escogido por la pareja formada por Laura Escanes y Álvaro de Luna para pasear su amor. La ex de Risto Mejide y el cantante aterrizaron en el Pirineo de Huesca antes de que comenzara el fin de semana, para disfrutar de unos días de esquí en la estación Aramón Formigal-Panticosa, y de unos cuantos momentos románticos que ambos están compartiendo en redes sociales.

En la tarde de este sábado, el cantante sevillano será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las más de cinco horas de música en directo en Marchica. Después de arrancar su carrera como parte del grupo Sinsinati, que saltó a la fama con temas como ‘Indios y vaqueros’, Álvaro de Luna comenzó su andadura en solitario en 2020, con el lanzamiento de ‘Juramento eterno de sal’. Desde entonces, ha cosechado grandes éxitos, como ‘Nos quedará’ o ‘Levantaremos al sol’.

Qué influencers están en Nevalia 2023: de Paula Gonu a Marta Riumbau o Gonzalo Montoya

Desde el pasado jueves 9 de febrero, y hasta este domingo, 12 de febrero, la estación Aramón Formigal-Panticosa vivirá el mejor plan de ocio en la nieve. Gran cantidad de famosos se han unido a esta experiencia cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes momentos inolvidables con el esquí y la música como protagonistas. Y es que algunos de los VIPs que participan en esta segunda edición, como Michenlo o Gonzalo Montoya, están dejando claro en sus publicaciones de Instagram que este es un fiestón de los que tardarán tiempo en olvidar.

Gonzalo Montoya en Nevalia 2023. @gonzalomontoya9 en Instagram

No obstante, durante estos cuatro días de convivencia, no todo está siendo música y fiesta. Aunque algunos no son muy fans de los deportes de invierno, hasta que llega la noche, hay quienes aprovechan para esquiar y, cómo no, dejan una prueba gráfica de ello en sus redes sociales. Esto bien lo saben las influencers Claudia Martínez y Paula Gonu.

Paula Gonu en Nevalia 2023. @paulagonu en Instagram

Pero lo cierto es que la de Aramón Formigal-Panticosa no solo se ha convertido en la estación ideal para llevar a cabo un evento como Nevalia, sino que es uno de los mejores lugares de España para la práctica de deportes de esquí y snowboard. Su belleza hace que sea uno de esos sitios ‘instagrameables’, es decir, el escenario perfecto para cualquier fotografía, y si no que se lo pregunten a la influencer Marta Riumbau o al cómico Jorge Amor.