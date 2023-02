El debate sobre tránsfugas incendia las Cortes con ataques del PP a Aliaga y Pérez Calvo

Alta tensión en las Cortes de Aragón. El debate sobre el transfuguismo ha suscitado duros ataques de Fernando Ledesma, del PP, al coordinador de Cs, Daniel Pérez Calvo, y a Arturo Aliaga, presidente del PAR, que se enfrenta mañana a una moción de censura planteada por 16 de los 28 miembros de su ejecutiva. La propuesta de reforzar el pacto antitransfuguismo ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PAR, Cs, Podemos, CHA e IU, y la abstención del PP y Vox.

Alertaba Álvaro Sanz de que no era el momento apropiado para debatir sobre la cuestión, y no le faltaba razón. El diputado del PAR, Jesús Guerrero, se ha referido, sin citar a ningún partido en concreto, a quienes se van reuniendo con alcaldes del PAR "prometiendo el mismo cargo a nueve personas". "Eso es mentir", ha deslizado.

Las buenas intenciones de Daniel Pérez Calvo, coordinador de Cs Aragón, al presentar la proposición no de ley han quedado eclipsadas por el ataque del popular Fernando Ledesma, que ha iniciado su intervención explicando las diferencias entre el transfuguismo y el fuguismo. "Todos los que trabajan con Pérez Calvo se van. Es difícil encontrar a un diputado de su grupo que le defienda. Se fugan de usted, que solo busca atornillarse al sillón", le ha reprochado.

El parlamentario del PP ha ido a más. "¿Nos puede asegurar que no tiene cerrado un pacto con Lambán?; ¿que no está negociando la dirección general de la televisión autonómica? Eso es lo que corre por la ciudad. ¿Puede asegurar que no va a ser un transfuga de Javier Lambán?", le ha espetado.

Pérez Calvo ha asegurado que no tiene ninguna oferta del PSOE. " Es una pena que tenga que hacer méritos", le ha reprochado el liberal a Ledesma. A las críticas se ha sumado el socialista Darío Villagrasa, que ha recomendando a los del PP que "tengan cuidado con cuánta gente invitan a cenar a la peña a ver si luego los que pagan no van a tener sitio".

También ha cargado Ledesma contra el PAR. "Si triunfa la moción, lo va a cesar el PAR", ha indicado Ledesma, mirando a Arturo Aliaga, al que ha acusado de atornillarse al sillón de la vicepresidencia de la DGA. " Me das asco”, se ha escuchado de fondo al vicepresidente, que ha señalado al popular Ramón Celma con el dedo cuando ha salido a colación, otra vez, las comidas con alcaldes del PAR.

Villagrasa ha comparado al PP con el tragabolas. "Jorge Azcón está abierto al talento. Esto es cambio de chaqueta. Donde no llegan los proyectos, llegan otras circunstancias que conocerán bien", ha recriminado. "Sabrán con quién se reúnen en Zaragoza y para qué", ha deslizado.

Ha criticado el "trasnfuguismo moral" y ha defendido a Pérez Calvo y a Aliaga. "Sigan por su camino y nosotros a trabajar. No se rían tanto. Ya verán el 28 de mayo lo que deciden los ciudadanos"; ha zanjado.

