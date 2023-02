Chata Flores, rapera: "Poner límites no es egoísta, tu salud mental tiene un precio"

"He pasado media vida perdida, pero hoy es el día que me he vuelto a encontrar". Lo canta Chata Flores, contundente en su mensaje contra el suicidio juvenil: "No puede ser un tabú. Hablar de cómo te sientes puede ayudarte a aligerar tu carga y cambiar tu punto de vista sobre las cosas". No en vano, en Aragón se consuma, de media, un suicidio cada tres días. Es la primera causa de muerte en los grupos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44, pero también es ya la segunda entre los jóvenes de entre 15 y 25, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Solo en los seis primeros meses de 2022, en la Comunidad se quitaron la vida 9 personas que todavía no habían llegado a la treintena.

¿Cuánto hay de personal en el tema que has compuesto?En realidad, la canción no es nueva: la creé hace un par de años, después del confinamiento. Pasé un mal momento y ya empezaba a estar mejor. Siempre he tenido vaivenes anímicos, muchos bajones, pero nunca he tocado fondo en mi amor propio, nunca. Cuando te das cuenta de que te tienes que querer más, las cosas empiezan a cambiar.

En tu caso, ¿qué te ayudó a hacer ‘clic’?Meditar, sentarme en silencio y pensar. A base de escuchar a tus propios demonios, te das cuenta de que también tienes ángeles que te dicen "eso no es así".

También corres el riesgo de que tus demonios te atraigan.Si hubiera querido escribir el tema antes, no habría sido capaz, estaba inmersa en mi propia mierda. Pero una vez que sales del bucle y reparas en todas las cosas buenas que tienes, te preguntas por qué no las habías visto antes. Muchas veces, los problemas que creemos que tenemos son los problemas de nuestro yo del futuro, no estamos ni siquiera en el momento presente. Yo me apliqué en vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Y cuando vienes de estar mal, todo lo bueno que pasa después se disfruta el doble. La cabeza es muy traicionera.

Dices que hay que hablar con alguien de lo que sientes. En tu caso fue con…Mi mejor amiga, Daniela.

¿Y cómo se escucha a alguien que te dice que piensa en el suicidio?Con empatía. La postura tiene que ser receptiva, hay que saber escuchar. Es muy fácil pedirte que hables, que te expreses, pero es más difícil querer entender. O poder. Puedes decirle a tu amigo que no estás bien y él contestarte: "Venga tío, no te rayes". A veces estamos muy centrados en nosotros mismos: puedes estar pasando una mala época y contárselo a alguien, y resulta que ese alguien también está mal y no sabe comunicarse. Esa situación puede llevar a una retroalimentación que no os hace bien a ninguno de los dos. Por eso es muy importante elegir a quién le contamos nuestras cosas.

¿Has conocido a personas con ideas suicidas, autodestructivas?Sí, a algunas.

¿Y has sido empática con ellas?Creo que sí, cada vez intento serlo más. Considero que cada día aprendo un poco más en todo y no soy la misma versión hoy que hace tres semanas o hace tres años. Intento ser lo más receptiva que puedo porque lo he tenido cerca y sé lo que es. Soy la mejor escuchante que puedo ser.

¿Crees que la sobreexposición en redes sociales, la necesidad de estar permanentemente conectados, tomar como referentes a personas desconocidas, influye negativamente en la salud mental de los jóvenes?Las redes sociales son un arma de doble filo. Son un buen canal para la comunicación, pero la sobreexposición nunca está bien. Tengo 28 años, ya he salido al mundo real y veo las cosas de otra manera. Pero sí hay muchos críos que crecen viendo a ‘influencers’ que les hacen tener una idea equivocada de la realidad. Todas las personas están bien, sean como sean, tengan el aspecto que tengan. Pero a fuerza de ver siempre las mismas imágenes de, por ejemplo, chicas que responden al ideal que tenemos de belleza, acabas creyendo que eso es real. Pero está mal. También es importantísima la educación que recibes en casa, que te hará percibir mejor qué es real y qué no. Yo tengo un hermano de 13 años, le gusta estar con el teléfono, pero no está abducido por lo que ve.

¿Cuál es tu mensaje para alguien que lo está pasando mal ahora mismo?Mi lema es ‘Caer y renacer’. Jugamos a que la vida es muy larga, pero en realidad no lo es tanto. Hay que aprovechar cada momento, ser buena gente con quien está a tu lado. Si nos individualizamos, si no nos ayudamos, esto va a ser un caos.

¿Cómo salió la oportunidad de poner rostro y voz a la campaña del Gobierno de Aragón?Me contactó Sin Palabras Creativos. Al principio, yo solo iba a aportar mi música, mi letra, pero me mostraron la idea de lo que iba a ser el vídeo y me tocó el corazón. Me ofrecieron trabajar también con mi imagen, y aunque estas cosas las llevo fatal, solo con que una persona se conciencie con lo que le estoy diciendo en el vídeo habrá merecido la pena, sobre todo el mal rato que he pasado hablando en público.

¿Te ves fuerte ahora como para no volver a estar abajo del todo?Sí, tengo las armas, he aprendido a poner límites. Igual no todos los que debería, pero sí muchos. Ahora sé identificar muy bien los pensamientos intrusivos. Cuando sé que me estoy saboteando a mí misma, me digo "¡eh!". Lo he aprendido ahora, porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, y no se tienen las mismas herramientas con 20 años que con 28. La vida fluye y al final acabas aprendiendo. He aprendido a saber que eso que estoy pensando sobre mí misma no es verdad, que estoy siendo tóxica para mí misma. Entonces me pregunto por qué me trato a mí peor de lo que trataría a otra persona, por qué me tengo que poner en el último lugar siempre. No es un pensamiento egoísta, sino de amor propio. No se puede agradar a todo el mundo. Tu familia, tu pareja, tu entorno, son tus condicionantes, y te puedes acabar sintiendo mal porque pones límites con ellos, pero hacerlo es un acto de amor propio. Si te sientes invadido y algo no te hace bien, lo mejor es poner límites. Y no por ello eres mala persona, ni egoísta. Solo eres consciente de que tu salud mental tiene un precio. Y ese no es.

¿Preparas algo nuevo?Sí, un disquito, si todo va bien, para antes de verano. El 5 de abril actúo en la sala Corleone, en Sabiñánigo. También iré al Pirata Rock, en julio en Gandía. El 27 de enero salió una colaboración con Necrojocker, ‘Cerrando el ciclo’. Y en los últimos meses he sacado tres temas, ‘Bien rapero’, ‘Así’ y ‘One Up’, que está yendo muy bien, se está escuchando mucho en México.