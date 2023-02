La rapera Chata Flores pone voz a una campaña para la prevención del suicidio juvenil

"Quiero volver a ser la de antes y no sé cómo", "habla" o "es un mal momento no una mala vida" son algunas de las frases que se pueden leer en la campaña para la prevención del suicidio juvenil a la que ha puesto voz la rapera zaragozana Chata Flores y que ha superado las 111.000 visualizaciones en solo un mes. El objetivo, explicó la coordinadora de la Estrategia de prevención del suicidio en Aragón, Isabel Irigoyen, es captar la atención de adolescentes y jóvenes: "En el vídeo confluyen tres factores: la música, la imagen y el texto. Y todo va en la misma dirección: poder detectar, ayudar y hablar".

La letra de la canción, que compuso la propia joven en un "momento muy bajo" de su vida, también es clara: "He pasado media vida perdida, pero hoy es el día que me he vuelto a encontrar". Todo ello mientras muestra cómo la protagonista supera una época de bajón. Este "mal momento", explicó Irigoyen, "suele darse en muchas ocasiones por la impulsividad de un momento de frustración". "Hay que hacerle ver que se puede estar bien más allá de eso", enfatizó, al tiempo que puso de relieve el "preocupante" incremento de suicidios entre la población joven, así como de "las conductas destinadas a buscar la muerte o las autolesiones".

Según los últimos datos, en el primer semestre de 2022, un total de nueve menores de 29 años se suicidaron en Aragón. En todo el 2020 fueron 12 y en 2021, 14. En ambos casos, uno de ellos tenía menos de 15 años.

En este sentido, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, reconoció el impacto de la pandemia en la salud mental y, por ello, incidió en la necesidad de poner todas las medidas posibles para evitar los suicidios. "Es un problema de la sociedad que va ligado al estrés, la desigualdad, la falta de expectativas económicas, sociales, laborales...", apuntó. Y recordó que, aunque la campaña -impulsada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y patrocinada por Janssen- va dirigida a la juventud, la estrategia para la prevención del suicido es general.

A raíz de ello, Irigoyen explicó que existen falsos mitos como que quien habla de suicidio no lo va a llevar a cabo o que no hay avisos. De hecho, según apuntó, "nueve de cada diez lo hacen". Y puso ejemplos como dar las claves de correos electrónicos o cuentas bancarias o dejar las llaves del coche por si pasa algo.