Cs aplaza las primarias en Aragón hasta hablar con los díscolos de Zaragoza

La dirección nacional de Cs anunció este lunes el calendario de primarias de la formación de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Los candidatos deberán postularse este fin de semana y la votación se celebrará los días 15 y 16 de febrero. Así será en 12 autonomías y en las ciudades de Madrid y Barcelona, pero no en Aragón, donde el proceso ha quedado aplazado hasta que el coordinador general del partido, Carlos Pérez-Nievas, se reúna con los díscolos de Zaragoza.

Fue el propio Pérez-Nievas el que tomó la decisión de retrasar las primarias en Aragón. Quiere «escuchar», según fuentes del partido, a los miembros del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza después de que todos sus miembros, con la vicealcaldesa Sara Fernández a la cabeza, anunciaran su renuncia a repetir en el cargo.

La reunión tendrá lugar entre el jueves y el viernes y fue recibida con sorpresa en las filas del grupo municipal. En cualquier caso, hasta que no se celebre el encuentro, el partido no convocará las primarias para elegir al líder autonómico de Cs, para el que todavía no se ha postulado oficialmente nadie. En cambio, el proceso está en el aire en el caso de la capital aragonesa, puesto que se está «actualizando» el censo de afiliados, cuestión clave ya que para ir a las urnas se necesita llegar a los 150, según fijó la última asamblea.

Azcón y Pérez Calvo

Mientras, el líder autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, y el presidente del PP aragonés y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, continúan con su guerra dialéctica. El dirigente naranja cargó en una entrevista en este diario contra el regidor por tratar de desestabilizar Cs y de «dinamitar» el proyecto que le dio la Alcaldía. Azcón, en cambio, le pidió «autocrítica», pues cree que «los problemas» de los liberales están vinculados a los pactos con el Gobierno de Javier Lambán. «No hay otro ayuntamiento en el que las relaciones PP-Cs hayan sido mejores», añadió.

La réplica de Pérez Calvo llegó a través de Twitter. «Estoy orgulloso de haber pactado un presupuesto de unidad para hacer frente a la pandemia, pensando solo en el interés de los aragoneses. Puede que no lo entiendan quienes solo pactan con el PSOE para repartirse jueces y consejos de administración», publicó.