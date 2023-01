Examen mir en Zaragoza: "Hay nervios y presión porque en cuatro horas y media nos jugamos nuestro futuro"

Los nervios se dejaban sentir este sábado por la tarde en las Facultades de Educación y Derecho de la Universidad de Zaragoza entre abrazos de última hora y palabras de ánimo. El campus recibía desde el mediodía a los jóvenes que optan a una de las 11.171 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física. De ellas, 343 para vacantes en hospitales de la Comunidad.

En Aragón estaban convocados 1.112 personas a estas pruebas, casi 350 de Medicina. Nueve aulas de Educación se han reservado al examen mir para acceder a una plaza de formación especializada para estos profesionales.

Los aspirantes han comenzado a llegar con antelación antes de incorporarse a las aulas de manera escalonada a partir de las 15.00. Teresa Mahave, Pilar Maestro y Cristina López reconocían, antes de entrar al examen, que estaban nerviosas de enfrentarse a esta exigente prueba: “Pero, sobre todo, tenemos muchas ganas de acabar y de que se pase ya”. “Han sido -relataban- 16 meses de preparación. Muchos meses, muchas horas…”. Sobre todo las últimas semanas, con jornadas maratonianas de estudio. Muchos de los aspirantes han tenido la guía de academias, que elaboran un calendario que sirve de orientación. “Desde mediados de noviembre ha sido más intenso, con días de 12 horas de estudio, más que una jornada laboral”.

“Y en cuatro horas y media (el tiempo que dura el examen) se decide todo. Hay nervios y presión porque nos jugamos nuestro futuro”, aseguraban las jóvenes médicas. Ellas, sin embargo, reconocían acudir “con confianza” tras todo el trabajo y esfuerzo realizado: “Más no podíamos hacer”.

La elección de la especialidad dependerá de la nota que consigan en la prueba. Una de ellas se decanta por Ginecología, otras por Medicina Familiar. De esta última especialidad no está asegurado el relevo generacional, entre los profesionales que se jubilan y las nuevas incorporaciones.

Tampoco descarta este camino Jorge Lázaro, que este sábado se ha presentado también al examen mir. “Es donde más plazas se ofertan, pero si luego por nota pudiera escoger Trauma no me importaría”, explica minutos antes de entrar a la prueba. En su opinión, Medicina Familiar es una especialidad que está “infravalorada” pero “es una profesión muy bonita” y que permite abordar muchos aspectos distintos de la salud. “Han sido -relata- mucho tiempo de preparación, con muchas horas de estudio”. Es cierto, menciona, que faltan profesionales, “sobre todo en el medio rural”, por lo que “estaría bien fomentar esta especialidad de alguna manera”.

Es un examen “muy exigente”. “Son muchas horas de estudio, y conforme se acerca la fecha, aumenta el ritmo”. En este sentido, cuenta: “Te juegas tu especialidad, aunque si no sale bien lo puedes repetir y no pasa nada, un año no le cambia a nadie, pero te estás jugando bastante”, indica.

Para Andrea Cotaina esta es su segunda convocatoria: “El año pasado renuncié a la plaza porque no me daba para lo que quería hacer, Digestivo, así que ahora tengo más nervios y más presión”.