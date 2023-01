Pruebas de Sanidad en Zaragoza: muchas horas de estudio para lograr una plaza de residente

Más de 1.100 aspirantes se enfrentan este sábado por la tarde a las pruebas convocadas por el Ministerio de Sanidad para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física; 343 puestos para hospitales de Aragón. A nivel nacional, un total de 27.796 aspirantes han sido admitidos para presentarse este año al examen que se celebrará al mismo tiempo en 28 localidades, entre ellas, Zaragoza.

Los nervios están asegurados, a pesar de las muchas horas de estudio que se han ido intensificando los últimos meses y el gran esfuerzo que han realizado para estar lo mejor preparados para conseguir una plaza de residente. En 6º de Medicina ya comienzan con la preparación de esta exigente prueba. Durante ese curso, los jóvenes compaginan las prácticas y el trabajo de fin de grado con el estudio. A partir de junio, se redoblaron las horas frente a los apuntes y a los libros.

Cristina Fernández, zaragozana de 24 años, recuerda que a partir de ese momento pasó a dedicar una media de entre 8 y 10 horas al día a estudiar, corregir simulacros, hacer test... A partir de octubre, aumentó este tiempo hasta llegar a las 12 horas diarias, con una gran dosis de constancia, dedicación y concentración. "Te fijas una rutina y unos horarios", cuenta, con la meta de superar con la mejor nota posible la prueba a la que se presenta hoy.

Reconoce estar "nerviosa", sobre todo por la "incertidumbre" de cómo será el examen, qué va a pasar después, la puntuación que obtendrá. "Incrementar el número de plazas de médico está muy bien -afirma-, pero también hay que aumentar la calidad de ese servicio que das".

Julia, que también terminó Medicina en junio de 2022, lleva meses centrada en la preparación del examen mir, dedicando en las últimas semanas entre 12 y 13 horas al día: "Me he propuesto sacar la mejor nota que pueda para poder elegir, porque aún no sé la especialidad, hay muchas opciones. Tampoco descarto Medicina de Familia, me gustan las quirúrgicas y las clínicas".

Isabel Gracia opta hoy a las pruebas para conseguir una vacante de residente para Enfermería (eir): "Estuve trabajando hasta noviembre y decidí dejar el puesto porque me resultaba muy difícil compatibilizarlo con el estudio". La preparación de este examen es muy exigente, explica, "sobre todo los últimos meses".

A pesar de las largas horas de estudio que hay que dedicar, "no hay que olvidar tampoco reservar tiempo para otras actividades, como hacer ejercicio". "Es inevitable estar nerviosa", menciona. Y señala: "Es muy importante que las enfermeras nos vayamos especializando para tener nuestras propias competencias específicas en las distintas áreas, sobre todo por seguridad al paciente y por ofrecer una buena asistencia".