Alberto Izquierdo: "Sería un escándalo que Aliaga cesara a sus directores generales como represalia"

Aliaga se niega a dar marcha atrás en su cese como vicepresidente de la Diputación de Teruel. ¿Lo ve irrevocable?

No sé si es irrevocable. Él sabrá lo que de verdad respeta y valora la opinión mayoritaria del territorio, de militantes, alcaldes, ediles y miembros de la ejecutiva.

¿Y si la desoye?

Él sabrá. Seguiré recorriendo el territorio y trabajando para que el PAR se vuelva a presentar a las elecciones y sea una referencia. Y lo haré desde el puesto en el que esté en cada momento.

¿El cese de los directores generales de Aliaga sería un punto de no retorno?

Ni contemplo que suceda.

¿Y si sucede?

Sería una barbaridad.

¿Se plantearían entonces una moción de censura y pedir su salida como vicepresidente?

El cese de los directores generales por la decisión de la ejecutiva de recurrir la anulación del congreso es un escenario en el que ni siquiera puedo llegar a pensar. No lo entendería nadie. Sería un escándalo que sufrieran una represalia como la he sufrido yo, porque en este partido se toman las decisiones de forma democrática y se trabaja en equipo.

Insisto. ¿Qué pasaría si, como dice usted, hay represalias?

No lo sé. Tendríamos que juntarnos y hablarlo. Nos dejaría a todos atónitos, porque pondría en riesgo la estabilidad del partido y su propia influencia. No sé qué legitimidad tendría.

¿Aliaga sigue siendo el mejor cartel para el 28-M como sostenían en noviembre?

El mejor cartel es un PAR libre, independiente, de centro y aragonesista. Sea quien sea el candidato, será el mejor cartel si somos capaces de explicar a los aragoneses lo necesario que es el PAR para centrar y moderar las políticas de Aragón.

Dejó la puerta abierta a presentarse a las primarias. ¿De qué dependerá que se presente o no?

Ni me lo he planteado, solo salvar el partido. Haré lo que esté en mi mano y me pondré donde mi partido y mis compañeros quieran para hacerlo. Nuestra voluntad es que las primarias se celebren el 25 de febrero.

¿Teme como Aliaga que la Audiencia confirme la anulación del cónclave en campaña?

El juez ha dictado una sentencia, pero no me considero un tramposo y nuestra obligación era recurrir para defender nuestra honorabilidad. El proceso tendrá los tiempos que tenga y cuando haya un fallo habrá que ver lo que dice. Y las listas electorales no tienen nada que ver con el tema orgánico. Debemos tener candidatos y lo orgánico lo resolveremos cuando toque.

La sentencia le apunta directamente en las irregularidades, la afiliación de 311 militantes antes del congreso anulado.

Es incorrecto. Hice una reclamación conjunta por compañeros que no aparecían en el censo y que se habían afiliado meses antes. Desconocía el procedimiento porque no era entonces el secretario general.

Pero al juez le llama la atención, por ejemplo, el pago que hizo su mano derecha de las cuotas de 64 de esos militantes.

No soy jurista, pero nada impide que se salde una deuda ajena. Ylo hizo por encargo de esas personas, que le dieron el dinero. ¿Qué problema hay?

En esta crisis con los críticos y con su presidente. ¿Asume alguna responsabilidad?

Todas las que pueda tener. He trabajado todo lo que he podido para tratar de sumar. He hablado con los críticos, con los no críticos, con todo el mundo. Ytiendo la mano para hablar de lo que sea. Todo tiene solución cuando ambas partes quieren hablar, sin vetos personales.

¿Cree reconducible la situación en el partido?

No veo vencedores ni vencidos, sino una mayoría amplísima que tomó una decisión.

No negará que hay una fractura clara y evidente con Aliaga y con los críticos.

Me sorprende que una discrepancia política se lleve hasta donde se ha llevado. He tenido discrepancias con mis concejales y cuando gobernaba en la comarca y no se me ocurrió cesar a nadie por pensar diferente. Esa es la democracia y no debe ser un cisma. Aquel que lo plantee así, tendrá que hacérselo mirar.

¿Y con los críticos se puede reconducir la situación?

Con todo el mundo que quiera hablar. Lo importante no es el yo, sino el nosotros. Solo quiero que el PAR siga vivo y crezca, sin vetos personales.

¿El partido está en la UCI?

Creo que está en una situación complicada. La parálisis no es buena y por eso estamos obligados a convocar de urgencia todos los procesos electorales.

¿Han entablado algún tipo de contacto con los críticos?

Llevo mucho tiempo hablando con mucha gente. No hay críticos, sino personas con ideas diferentes. Hay que discrepar de ideas y no de personas, porque entonces es irreconducible.

¿Va a tomar la iniciativa?

Si lo considero oportuno o considero que puede ser positivo, haré lo que tenga que hacer.

Se lo pregunto porque usted es el secretario general del PAR.

Si veo algún atisbo de luz, llamaré a todo el mundo. Yatenderé gustoso a quien me llame.

Visto el cisma interno y hasta en la dirección. ¿Temen fugas de candidatos a otros partidos?

Siempre digo que el candidato que se va a otro partido no era del PAR. Ysi viene de otro, es que no era del partido en el que estaba.

El PP ha reconocido que pesca en aguas revueltas.

Eso son errores que cometen a veces los partidos, pensar que matar al de lado es una buena solución. Si el PP está haciendo eso, que no se lo agujeree la red.

¿Cree que la crisis que viven pasará facturas en las elecciones?

Si no somos capaces de lanzar lo antes posible un mensaje ilusionante, aragonesista, independiente y de centro, sin fisuras, esto puede pasar factura.

¿Cree posible conseguirlo en menos de cuatro meses?

Creo que sí. Recuerdo un movimiento que nació en Madrid y a los pocos meses tenía 30 diputados (en alusión a Podemos). Y con Ribera (Cs), al que nadie conocía en Aragón, se plantó con cinco diputados en la primera contienda electoral. En el caso del PAR, tenemos que demostrar que es un partido con pedigrí y que a un pura sangre no se le doma tan fácilmente. No quedar en el ostracismo solo dependerá de que mensaje sea creíble.

Pues las encuestas no les son favorables.

Nunca les son favorables, tal vez porque somos un partido más pequeño y siempre va a existir el bipartidismo. Desde abajo, con una palanca enorme, tenemos que hacernos hueco.

Aliaga les acusa de darle un trato inhumano dada su enfermedad. ¿Qué tiene que decir?

Lo desmiento categóricamente. No sé si habrá alguien que lo haya defendido más que yo. Tengo fotos del congreso, en el que estuve a su lado todo el día. He seguido ahí en todo lo que ha necesitado. Y cuando ha estado enfermo, le he llamado. Le cambio la pregunta. ¿Es un tramo humano hacia mi familia ver lo que están viendo de su padre, hijo y marido por una decisión personal?