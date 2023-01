Sira Repollés estima que "en 2 o 3 meses" se podría retirar la mascarilla del transporte público

"Si la situación sigue así pienso que en 2 o 3 meses podría darse la circunstancia de quitar la mascarilla". Así se ha pronunciado este jueves la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, después de que un día antes la Ponencia de Alertas de Salud Pública recomendara eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. No se ha atrevido a concretar una fecha, y ha recordado que se trata de una medida "nacional, no autonómica", por lo que el Departamento de Sanidad aragonés eliminará la obligatoriedad cuando la comisión de salud pública se lo indique.

NOTICIAS RELACIONADAS El acuerdo con los médicos para mejorar la Atención Primaria le costará al Gobierno de Aragón 8 millones de euros

Sira Repollés ha recordado que "este tema siempre está encima de la mesa". "Tal y como dijo la ministra, la retirada de la mascarilla será pronto porque la incidencia de la covid, ahora mismo, es en meseta, la posibilidad de brote consecuencia de la apertura de China no ha tenido lugar hasta este momento", ha detallado. Ha querido diferenciar, también, que el uso del cubrebocas no es el mismo en el transporte público que en el ámbito sanitario o sociosanitario. "En la Sanidad tratamos a personas vulnerables, por lo que tendríamos que desligar estos dos aspectos, si no sería una ausencia total de mascarilla", ha indicado, por lo que, en caso de retirar la obligatoriedad de la mascarilla, parece que será primero en el transporte público.

Aunque la consejera de Sanidad no detalló una fecha para esta medida, la obligatoriedad de ir con mascarilla en medios de transporte público como buses, trenes, metro y aviones podría ser eliminada próximamente, según la Ponencia de Alertas, un grupo de expertos en salud pública que asesora al Ministerio de Sanidad. Según adelanta 'Voz Pópuli', esta decisión se tomó después de las Navidades, debido a la buena situación en los hospitales y UCI. Se esperará un plazo para ver cómo se comporta el virus en China antes de hacer efectiva la medida, el cual concluirá la próxima semana.