Diego Bayona, un 'breaker' de Aragón al mundo

En sus redes sociales se le puede ver haciendo piruetas en Indonesia, Filipinas, San Francisco, las Seychelles, el Gran Cañón, Nueva York, Machu Picchu, Tokio, Capadocia, Islandia… También, por supuesto, en Zaragoza, ya sea en los bajos del Auditorio o en su local cerca de ensayo cerca de Tomás Bretón. El pasado sábado le tocó el turno a Australia, concretamente a la ciudad de Gold Coast, donde el bailarín Diego Bayona se subió a lo más alto del cajón de un campeonato de ‘breaking jam’ llamado Golden Flow.

“Participó mucha gente de Sidney y de Melbourne, pero también de Japón y Vietnam. Es un campeonato con grupos por parejas y modalidad individual. Habría alrededor de 60 participantes”, explica Bayona desde las antípodas. ¿Qué fue lo que convenció al jurado de sus movimientos para llevarse el premio? El joven dice que no tienen ningún paso que sea su especialidad, pero admite que como ‘bboy’ trata de enfocarse y hacer bien la parte más técnica: “Procuro que los pasos sean limpios, que se vean bonitos y con frescura. Supongo que mis puntos fuertes serían la creatividad y la técnica”.

El joven zaragozano, en el interior del metro de Nueva York. Heraldo

Bayona cuenta con 25 años y empezó a bailar ‘breaking’ a finales de 2011, pero la pasión por la cultura urbana le venía ya de lejos. “Competir siempre ha sido algo muy difícil, porque soy una persona muy perfeccionista y me exijo mucho”, dice el joven, que achaca a su ‘inner saboteur’ el no sentirse nunca lo suficientemente preparado. “Cuando se celebra un evento, me pasan dos cosas un tanto contradictorias: por un lado me da mucho respeto por mi autoexigencia y, por otro, siempre fantaseo y me imagino ganando esos certámenes. Pienso “y si… y si...”, bromea.

El pasado sábado ese ‘y si...’ fue un sí rotundo y en el campeonato de Golden Coast dejó a muchos boquiabiertos. “Ahora estoy atravesando una situación personal un tanto negativa y pensé que el certamen me podía dar un chute de motivación y felicidad. Me dije ‘ve ahí’, haz lo que puedas y que te sirva para estar mejor”, cuenta el zaragozano, que recaló en Australia para disfrutar de un tiempo de “desconexión por motivos personales”, pero que no ha dejado de entrenar y bailar como viene haciendo los últimos doce años.

Bayona, frente a una serie de 'toriis' o puerta sagradas japonesas. Heraldo

Una de las mayores adicciones de Bayona es viajar por todo el mundo con la intención de conocer nuevas culturas, si bien nunca rompe el vínculo con Zaragoza porque el bailarín forma parte desde 2015 de la popular compañía Circle of Trust. “Sé que mis compañeros están ahora a tope con la nueva producción que se llama ‘Suirrealismo’ y que combina el ‘breaking’ con un despliegue de artes visuales de Logela”, empresa consagrada a las producciones digitales en ‘shows’ en directo. “La estrenaron en el País Vasco y pudo verse también en Villanueva de Gállego. Ahora están a tope con muchas fechas y actuando por todo el país. El día que vuelva engancharé de nuevo con ellos y sus espectáculos”.

Bayona, que también tiene experiencia como profesor de danza para jóvenes con necesidades especiales, valora muy positivamente la inclusión del ‘breaking’ como disciplina en los Juegos Olímpicos de París del año que viene. “Siempre ha habido controversia sobre si el ‘breaking’ es un deporte o algo más artístico. Yo creo que esta nueva consideración está trayendo cosas interesantísimas para las nuevas generaciones como un montón de becas y ayudas que nunca se habían visto. Hay también un montón de centros de alto rendimiento donde poder entrenar y eso es algo muy positivo. Que seamos atletas o no es lo de menos. Sólo sé que el ‘breaking’ requiere muchísimo esfuerzo físico, muchísima preparación y mucha fuerza mental”, afirma el zaragozano.

Ahora que en muchas clases de Educación Física de los colegios se incluyen clases de baile y hip hop, el ‘breaking’ es “una disciplina que requiere mucha dedicación física y mental: por eso, con la perspectiva olímpica se profesionaliza y se pone el foco en nutricionistas, en psicólogos deportivos, en fisioterapeutas… Sin abandonar la emoción y la esencia callejera, éste es un cuidado que no se había visto antes”. Bayona se congratula de que haya “chavales jóvenes que están empezando a ganar dinero y a poder vivir de esto” e insiste en que es una buena noticia “que se empiece a reconocer ese esfuerzo de día tras día y tras día en aprender y conseguir ejecutar los movimientos”.

¿Habrá en un futuro a corto plazo representación aragonesa en la modalidad de ‘breaking’ en unos Juegos Olímpicos? Bayona está convencido de que sí. “Hay gente muy buena como Guillermo Lafita o Francisco Sánchez (bboy Jooker) que están a tope. Por supuesto, Extremo va a estar ahí sí o sí, es un referente para todo el mundo, no sólo en Aragón sino en todos los rincones. Vayas donde vayas siempre está en la boca de los chavales y se le verá como bailarín o como entrenador porque se lo merece más que nadie”.