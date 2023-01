Cobrar la lotería, comprar un libro, repartir un bote... ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene Bizum?

Algunos zaragozanos se han sorprendido cuando han ido estos días a cobrar su premio de la Lotería del Niño -la postura, tampoco está la cosa para muchos alegrías- y el responsable de la administración les ha dicho que no tenía dinero en caja y lo abonaba a través de Bizum. Quienes no dispongan de la aplicación o no se fíen de las nuevas tecnologías han tenido que volver a guardar el boleto en el bolso y dirigirse a otra administración para ver si había más suerte.

Bizum se ha convertido en una plataforma de pago habitual en muchos de los servicios cotidianos, sobre todo, desde que con la pandemia las autoridades recomendaron que no se utilizara dinero en efectivo y se echara más mano de las tarjetas de crédito y otros sistemas de pago a través de teléfono móvil.

Durante 2022 solo el 66% de las compras en tiendas físicas en España se ha abonado con dinero en efectivo frente al 83% que se hacía en 2019. Son datos que ofrece el Banco Central Europeo que también señala cómo se ha extendido el uso de Bizum que representa ya el 13% de los pagos “entre particulares”. Esa coletilla, la de ‘particulares’, comienza a superarse, pues hay numerosos trámites con la administración que ya se pueden hacer a través de Bizum y, como se ha dicho, la lotería de Navidad, del Niño y la no extraordinaria se puede cobrar a través del móvil desde hace ya tres años.

Uno de los 'hándicaps' de la aplicación es que limita el número de operaciones a 60 al mes

El proceso es pejiguero pero sencillo: primero hay que llevar y mostrar el décimo premiado, después generar un código QR en la aplicación móvil del banco y, por último, enseñárselo al lotero, que lo escaneará y comprobará que el código es correcto. Entonces, el propio dependiente de la administración da el visto bueno para que se ingrese el dinero del premio en la cuenta correspondiente y al usuario le llega el dinero y un SMS de confirmación.

Casi todos los bancos trabajan ya con este sistema, que para los mayores puede parecer algo disruptivo pero que las nuevas generaciones utilizan sin pestañear. Eso sí, Bizum también tiene sus limitaciones y los importes máximos y mínimos de cada envío pueden ser en ocasiones un ‘handicap’. Así, la operación mínima es de 0,5 euros y la cantidad más elevada que se puede enviar son 1.000 euros; curiosamente, si se trata de recibir, el tope está en 2.000.

En lo tocante a la lotería se pueden ingresar así premios de hasta 2.000 euros, si bien en los puntos de venta autorizados se pueden cobrar hasta 3.000 euros. Para el resto de premios de mayor cantidad es necesario acudir a una entidad bancaria autorizada para ingresar el dinero ‘en caja’.

¿Más limitaciones de Bizum? Quienes la utilicen a destajo sabrán que hay un límite de operaciones que se establece en 60 transacciones al mes. ¿Son muchas o pocas? Depende, por ejemplo, de si se utiliza para repartir el dinero de un viaje de estudios o el bote de una cena multitudinaria.

Es conveniente poner en el 'concepto' todos

los datos posibles referentes a la transacción

Otro ‘pero’ que surge a veces entre los grupos de amigos más internacionales es que en muchos países europeos Bizum es la aplicación mayoritaria, pero en otros estados -véase el ejemplo de Suiza- hay otros servicios más en boga -Twint es uno de ellos- que funciona de forma muy parecida.

La gran ventaja de Bizum es que puede salvar con garantías de más de un apuro. ¿Un ejemplo? En la pasada Feria del Libro del parque Grande la caseta de una conocida editorial tuvo muchísimos problemas con el terminal para pagar con tarjeta. Los clientes que no llevaban dinero en efectivo solicitaron el móvil del librero en cuestión y le hicieron vía Bizum la compra.

Una recomendación importante -de los expertos y del sentido común- es que si el receptor del dinero no es un persona de estricta confianza en el apartado de ‘concepto’ quede claro el motivo del importe. “Tanto si se hace un Bizum como si es una transferencia, hay que tratar de poner en el concepto todos los datos posibles: nombre, DNI, dinero jugado en una apuesta si se trata de lotería”, aconseja la abogada Patricia Moreno, especializada en traspasos de administraciones.