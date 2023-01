Zaragoza entrará de forma progresiva en Viogén

El Ayuntamiento de Zaragoza se incorporará de forma progresiva el sistema Viogén, el protocolo que desde 2007 permite aunar esfuerzos entre las instituciones y los cuerpos de seguridad del Estado para reforzar la protección de las víctimas de la violencia de género. Es lo que negocian el Consistorio y la Delegación del Gobierno, que ha pedido al Ministerio del Interior autorización para hacer una "excepción" con la capital aragonesa por una "carencia de efectivos policiales que se espera corregir con la ampliación de la plantilla". De los 1.837 casos activos de violencia de género que hay en la Comunidad, 956 se localizan en Zaragoza, donde la implantacións el Viogén se está demorando más de lo esperado. El Consistorio pidió el 3 de noviembre de 2021 la adhesión formal del protocolo, el 2 de marzo se celebró la primera junta local de seguridad y la incorporación aún no se ha materializado.

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, explicó que están a la espera de que les trasladen "cómo va a ser el reparto de la protección de las víctimas". El acuerdo, aseguró, "está muy próximo a alcanzarse". El último paso será lograr el visto bueno del Ministerio de Interior.

El Ayuntamiento de Zaragoza volvió a mostrar este viernes su voluntad de incorporarse al sistema Viogén "cuanto antes". Fuentes municipales aseguraron que, desde hace varias semanas, están a la espera de que la Delegación de Gobierno se pronuncie y formalice la propuesta que se planteó durante los trabajos técnicos. Estos encuentros, que se desarrollaron en 2022, sirvieron para definir el grado de participación y el número de agentes que aportará el Consistorio, así como los perfiles de riesgo que asume cada uno de los cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local).

La intención era que a final del año pasado Zaragoza ya contara con una unidad especializada que asumiera estas labores, pero finalmente los plazos se están alargando. Aún así, desde el gobierno PP-Cs recuerdan que la incorporación de la Policía Local a este sistema será "progresiva", y que el número de agentes se irá incrementando conforme vaya aumentando la plantilla. "Las ofertas que se están sacando van encaminadas a compensar las plazas perdidas y la incorporación se plantea como algo progresivo en función de la disponibilidad de plantilla que haya", recalcaron.

Aumento de la plantilla policial

Los agentes de la Policía Local de Zaragoza estarían dispuestos a colaborar en la protección de las mujeres incluidas en el sistema Viogén, pero siempre que se planifique el servicio y se reestructure el trabajo en el cuerpo policial, lo que "inevitablemente" pasa por el aumento de la plantilla. En estos momentos hay 980 policías operativos de una plantilla que en 2008 llegó a tener 1.305. La implantación de la tasa de reposición cero en 2012 forzó la reducción paulatina de personal hasta llegar a la situación actual, en la que, por ejemplo, hay solo siete agentes en la Unidad de Barrios Rurales, o los de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (dedicada a inspección de bares, entre otras funciones), no hacen noches por falta de policías.

Así lo denuncia Javier López, representante de Comisiones Obreras en la Policía Local (sindicato mayoritario). "No se puede poner en marcha un nuevo servicio y crear unas expectativas a las víctimas que luego no se van a poder cumplir", manifestó. "Debe planificarse con antelación, saber de dónde se van a sacar los efectivos e impartir la formación necesaria", añadió. Insistió, no obstante, en que es "muy necesario" que los cuerpos de Policía Local se incorporen a la protección de las maltratadas.