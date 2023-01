La mayoría de la ejecutiva del PAR amenaza a Aliaga con destituirlo si no los reúne ya

La crisis en el Partido Aragonés (PAR) se agrava tras amenazar la mayoría de su ejecutiva con destituir a su líder, Arturo Aliaga, por actuar de forma “unilateral” al recurrir la suspensión del congreso exprés alegando que no hubo tal acuerdo. Dieciocho de los 25 miembros de la dirección subrayan en un duro comunicado hecho público este sábado que la convocatoria sí se aprobó en la reunión del pasado 2 de diciembre y que el borrador del acta aportada en la impugnación no se ajusta a la realidad, tal y como desveló este diario. La rebelión del hasta ahora equipo del líder del partido y vicepresidente del Gobierno autonómico parece haber dado un paso sin retorno.

En el escrito difundido, que firma el portavoz de los 'rebeldes', el senador Clemente Sánchez-Garnica, este grupo mayoritario de la dirección de la formación política reitera que sí se adoptó el acuerdo de convocar un congreso extraordinario para enero de 2023, "con la única finalidad de cumplir la sentencia dictada, restableciendo, con ello, los derechos fundamentales del demandante". A reglón seguido critican que la decisión de no llevarlo a cabo no se ha puesto en conocimiento de los miembros de la comisión ejecutiva que se han tenido que enterar de ello por la prensa.

Asimismo, insisten en que el recurso se basa "en un borrador de acta sin firmar y sin aprobar" cuyo contenido no responde al desarrollo de la sesión celebrada el pasado 2 de diciembre y que, por tanto, "no tiene validez jurídica alguna". El secretario general del partido, Alberto Izquierdo, se negó a firmarla cuando se la remitió la secretaria, María Jesús Morera, una de las pocas fieles que le quedan en la dirección a Aliaga. Además, le reprochan al líder aragonesista que no es "coherente" que haya manifestado públicamente que corresponde a la comisión ejecutiva la facultad de recurrir, y, luego, haya decidido, "de manera unilateral", presentar un recurso "con datos y documentos que no responde a la verdad de lo realmente sucedido".

Ante la "gravedad" de estos hechos, el grupo mayoritario de la dirección solicita, una vez más, que convoque inmediatamente una reunión de la comisión ejecutiva. En caso contrario aseguran que estudiarán las fórmulas necesarias para "salvaguardar" las siglas del partido y su legado histórico, entre ellas, los mecanismos de control democráticos previstos en el vigente reglamento del PAR. Estos pasan por la moción de censura y la moción de confianza y en ambos casos supondría la destitución final de Aliaga.

La revuelta, a la que se han sumado 18 de los 25 miembros de la dirección, está encabezada por el vicepresidente de la formación política, Roque Vicente, y el secretario general, Alberto Izquierdo, además del senador Clemente Sánchez-Garnica y todos los altos cargos de Aliaga que nombró como vicepresidente de la DGA: su secretario general técnico, Sergio Larraga, y sus tres directores generales, Eva Fortea (Comercio), Luis Estaún (Desarrollo Estatutario) y Gloria Pérez (Turismo).

Todos ellos ya solicitaron el pasado martes la reunión de la ejecutiva, que el presidente está obligado por los estatutos a hacerla antes del próximo martes. Precisamente ese día expira el plazo para poder recurrir la sentencia que anuló por irregularidades el congreso celebrado en octubre de 2021 y en el que se revalidó a Aliaga como líder. Y la mayoría de la dirección presentará este lunes la impugnación.