Prorrogado un año el contrato de relevo que beneficia a 650 empleados de Opel

La ampliación un año más del contrato de relevo (que permite cubrir con una persona joven la jubilación parcial de un trabajador veterano), aprobada este martes por el Consejo de Ministros, fue bien recibida por los agentes sociales aragoneses. Estos, sin embargo, cuestionaron que solo se renueve por un año y sin extenderla a otros sectores productivos que también se habrían beneficiado de la medida, como habían pedido los sindicatos mayoritarios.

En la Comunidad, una de las fábricas que van a verse más beneficiadas por esta decisión es la de Stellantis en Figueruelas, que tiene aproximadamente, según fuentes del comité de empresa, unos 650 relevistas y la misma cifra de relevados. Un sistema de contrato que se puso en marcha en 2002 y que ha permitido mantener mucho empleo en la planta y que no se amorticen los puestos de trabajo de las personas que se jubilan. También otras empresas industriales como Exide Tudor han hecho uso de este modelo.

"El contrato de relevo es supereficaz para el relevo generacional en las empresas, pero la renovación del Gobierno se queda coja en duración, al ser solo de un año y no de dos o tres como se solicitaba, y no extenderse a otras actividades productivas", consideró el responsable del Área de Política Industrial de CC. OO., Gerardo Cortijo. Por su parte, Ana Sánchez, secretaria general de Industria de este sindicato en Aragón, valoró "muy positivamente" la renovación del contrato de relevo ya que "permite la renovación de las plantillas en los sectores industriales y las nuevas contrataciones, algo que también se ha demandado desde Anfac (Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones). No obstante, añadió, "un año es claramente insuficiente si pensamos en la renovación de la generación del ‘baby boom’".

"Creo que es una buena noticia que se prorrogue el contrato de relevo aunque sea solo un año por ahora", señaló José Juan Arcéiz, responsable de FICA UGT Aragón. "Nuestro objetivo en las próximas negociaciones seguirá siendo una duración de al menos 4 años, que es lo que habíamos pedido", añadió.

"Un año no deja de ser un parche cuando esta medida debería haber servido para generar estabilidad en las industrias", criticó Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón. "Una vez más el Gobierno aprueba una medida de urgencia, cortoplacista y que no fomenta la estabilidad", dijo. A su juicio, se ha perdido la oportunidad de aprovechar mejor una fórmula de contratación que favorece la renovación y que entre gente joven en las empresas no solo del ramo industrial sino del resto de sectores productivos. "Es un grave error", apostilló, que el Gobierno desatienda el diálogo social y tome decisiones unilaterales de corta duración", indicó.

"Todo lo que sea dar flexibilidad a las empresas es bueno, pero el Gobierno toma decisiones pequeñas y limitadas o de corto alcance porque parece que favorecer la flexibilidad sea pecado", manifestó Javier Ferrer Dufol, presidente de la FEMZ (Federación del Metal en Zaragoza). "Hubiera sido mejor renovar el contrato de relevo por más tiempo y hacerlo no solo para todas las industrias sino para todas las empresas", dijo, máxime cuando se ha demostrado como una "herramienta eficaz que le viene bien a trabajadores y empresas", indicó.

El sector del automóvil es el que más ha reclamado la renovación de este contrato para favorecer la incorporación de jóvenes y la salida por edad de las personas más mayores castigadas por ritmos productivos y muy exigentes. Por tanto, los sindicatos la ven positiva, pero insistieron en que resulta "insuficiente ya que el resto de actividades y sectores deberían estar englobados en esta forma de jubilación anticipada y renovación de las plantillas".