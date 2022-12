"La mayoría de quienes llaman al Teléfono del Mayor solo quieren entablar una conversación"

Se acercan unas semanas complicadas para todos aquellos que han sufrido una pérdida reciente o que se sienten solos. En Navidad se subrayan estas ausencias (existe incluso el síndrome llamado ‘de la silla vacía’) y los sentimientos de tristeza o de soledad pueden multiplicarse.

Dado que solo en Zaragoza son más de 35.000 las personas mayores que viven solas, desde los servicios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) están muy atentos en Navidad para que no se sientan desatendidas. El llamado Teléfono del Mayor afronta las semanas de más actividad del año, después de haber registrado este 2022 hasta el mes de octubre un total de 2.301 comunicaciones. “De todas ellas, 1.257 fueron llamadas entrantes y en cuatro casos las conexiones establecidas permitieron derivar el caso a los servicios sociales”, explican fuentes del servicio. Esta cifras -aclaran- pueden incrementarse a lo largo del mes por las fechas especiales de Navidad y porque se ha puesto en marcha una campaña para difundir mejor este recurso que quizá algunos mayores no conozcan.

El perfil medio del usuario es el de una mujer

de 78 años que vive sola en Zaragoza

Explican los profesionales que atienden tras el 900 25 26 26, servicio gratuito que funciona en todo Aragón, que “entablar una conversación” es la causa más frecuente de las llamadas (73%), aunque también hay mayores que telefonean para solicitar alguna información o algún servicio. El perfil del usuario se mantiene similar a lo largo de los años y responde al siguiente: el 52% de quienes llaman son mujeres, la edad media es de 78 años y el 78,2% son de Zaragoza.

Una parte del díptico que el IASS reparte para dar a conocer el servicio. Heraldo

El hecho de llamar al Teléfono del Mayor no implica que las personas no tengan una red de contactos y, de hecho, muchos son activos en su vecindario o sí tienen familiares que les visiten estos días. Sin embargo, la sensación de soledad puede deberse, por ejemplo, a un bajón en el estado físico que les impide hacer las rutinas que más les entretienen. “No es necesario que hayan sufrido una pérdida traumática, basta que no puedan ir al centro de convivencia a jugar a las cartas, donde pasan toda la tarde, hacen grupo y están calientes en invierno y frescos en verano”, explican los profesionales, que diferencian entre “soledad residencial, soledad social y soledad emocional”. Esta última, la que suele inducir a hacer las llamadas, surge como consecuencia de la falta de una figura de apego y se refiere al sentimiento de abandono y tristeza por la ausencia de contactos sociales.

El psicólogo especialista en duelo Héctor Olmedo explica que la Navidad “son días de celebración, pero no para todo el mundo”. “No hay recetas mágicas para afrontar estos momentos de ausencias o soledad, pero sí pautas como planificar las fechas señaladas. En caso de pérdida de familiares, la tristeza es normal, y hay que hablar con los demás para que no la corten, que la asuman y la entiendan. Lo anormal es hacer como si nada hubiera pasado”.

Imagen de archivo de algunos trabajadores cuando se puso en marcha el servicio. Laura Uranga

El uso que hacen los viudos del Teléfono del Mayor es elevado porque, además, la mayoría de estas personas (48%) llevan viviendo solas más de diez años. Llama la atención que el 80% tiene teléfono móvil y cerca de la mitad se manejan en internet, pero eso no compensa un trato más cercano y que proporcione más cariño. Es por esto que en algunas residencias solicitan cartas manuscritas a voluntarios para que se las puedan leer a los mayores. “Aún hay que hacer mucha pedagogía incluso dentro de las familias. Los abuelos parece que tienen manías y que son alguien que estorba, pero constituyen las raíces que tan presentes están estos días”, afirma la socióloga Carmen Bastarós.

En Navidad, así como en épocas de gran incertidumbre, aumentan las llamadas al teléfono del Mayor, cuyo servicio funciona de lunes a viernes de 15.00 a 7.00 y las 24 horas los fines de semana. “En la pandemia fue cuando se contabilizó un uso más elevado del mismo, con hasta 7.000 llamadas en los meses de confinamiento”, explican. También entonces el Ayuntamiento de Zaragoza junto a Atienza puso en marcha otro teléfono (‘Nos gusta hablar’) para tratar de cubrir lo que no podían atender presencialmente. Asimismo, el Justicia de Aragón lleva tiempo involucrado en la lucha contra la soledad no elegida y solicita crear “un modelo transversal y una coordinación entre las administraciones” para brinda una mejor atención porque "nadie va a ir a un centro público a decir que está solo". En este sentido, el teléfono también sirve para "trabajar en detección y prevención, en una vigilancia activa".

En su momento se habló de la posibilidad de exportar un programa del Ayuntamiento de Barcelona llamado Radars, que desde 2008 fomenta redes vecinales -con comerciantes de proximidad, colegios de los barrios, agentes culturales...-, que vela por la prevención y la detección de situaciones de riesgo de las personas mayores. No obstante, contra la soledad afectiva ya existen actuaciones en barrios como Santa Isabel o Las Fuentes con los programas ‘Nos gusta hablar’ o ‘Solos’, que aspiran a crear un entorno amigable para los ancianos. En este sentido, es cierto que el problema de la soledad no deseada es creciente gracias a los avances sanitarios y a las altas tasas de envejecimiento y, de hecho, las estadísticas señalan que en 2050 el 33% de la población será mayor de 65 años. En Aragón, al menos, no se alcanzan los datos fríos de países como Suecia, donde el 50% de la población vive sola y “cerca del 20% de las personas mueren sin que nadie siquiera reclame su cuerpo”.