Yolanda Díaz reclama propuestas ante la "enorme" desigualdad territorial de Aragón

"Tenéis, lo conozco bien, un enorme problema de desigualdad territorial, municipios que no cuentan con los servicios básicos garantizados. Y sí, Huesca y Teruel existen". Con esta declaración, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la plataforma progresista Sumar, Yolanda Díaz, reclamó ayer en Zaragoza a la izquierda del PSOE que se una para hacer propuestas que cambien la vida de la gente "y no eslóganes para ganar unas elecciones". "Esto debe ser corregido y no se puede cambiar nada sin el movimiento vecinal, que se acerca a la vida de la gente", dijo.

Esta fue una de las contadas referencias que hizo Yolanda Díaz a Aragón en la presentación de su plataforma política en el auditorio del World Trade Center, que congregó a un millar de personas y cuyo calor marcó la diferencia con el Consejo Político Federal del PSOE celebrado hace tres meses en el mismo espacio. La también ministra de Trabajo reconoció que la Comunidad tiene mejores cifras económicas que la media nacional, pero sufre como su tierra gallega problemas de movilidad. "No se garantiza el modelo en nuestro país, ni en Galicia ni en Aragón", dijo.

Entre el público la escuchaba el director general de Transportes, Gregorio Briz, pendiente de resolver el macroconcurso para extender el transporte regular de autobuses a todos los núcleos con más de diez habitantes.

En esta línea, apostó por ampliar del 30% al 50% la subvención del transporte público por ser "efectiva y ecológica". Y abogó del mismo modo por subir de 200 a 300 euros mensuales el cheque para los vulnerables y extenderlo a 10 millones de españoles porque, dijo, los problemas con el euribor y la inflación los sufren las familias trabajadoras.

Su mensaje fue más nacional que local, tal vez porque su plataforma renunció a concurrir a las elecciones autonómicas y está centrada en las generales de noviembre. No obstante, su reivindicación no entiende de territorios porque urgió a intervenir en dos asuntos "pendientes y los más importantes" para mejorar la vida de la gente, los precios de la cesta de la compra y de la vivienda. "Donde se ha intervenido, como en la energía, no solo se han logrado contener los precios, sino bajarlos", subrayó entre aplausos.

Díaz hizo bandera del "proceso de escucha" de Sumar porque, aseveró, se trata de "ensanchar la democracia" y hacer otra forma de política desde la serenidad, "sin el ruido ni el bochorno vivido esta semana en el Congreso", en referencia al bronco debate para derogar el delito de sedición, rebajar el de malversación y reformar la elección del Tribunal Constitucional. Y añadió: "No representa a la ciudadanía y desafecta de la política con mayúsculas".

Esto lo hiló con la crítica directa al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y al resto del PP, a los que recriminó tener "un problema severo con la democracia" porque, apostilló, "no les gusta que la gente vote y pueda decidir por sí misma". Es más, llegó a opinar que Feijóo está "secuestrado" por la extrema derecha por haber solicitado junto a Vox a la Mesa del Senado que no permita la votación de la reforma del delito de sedición y otros asuntos aprobados ya inicialmente por el Congreso.

La nota local del acto, conducido por la comunicadora Iguázel Elhombre y que comenzó con un minuto de silencio por Eloy Fernández Clemente, corrió a cargo de cuatro representantes del movimiento social, la histórica dirigente vecinal Isabel Aína, el ecologista Paco Iturbe, la ecofeminista Laura Bergara y un joven dirigente de CC. OO., Víctor Fortuño. Sus mensajes le sirvieron a Díaz para demandar un nuevo modelo productivo, "sostenible y ecológico", y otro energético "horizontal". "Sumar ya es imparable y 2023 puede ser el año", sentenció.