Metaverso y robots para aprender sobre el futuro de la industria de Aragón

Claudia, Hugo e Indy son tres personajes virtuales que explican los entresijos de la industria y sus retos. Los ámbitos de la construcción, de la cultura, de la salud o de la agroalimentación están perfectamente representados en un mundo que solo se puede apreciar a través de una pantalla. El metaverso es una herramienta que parece futurista, pero es cada vez más real, y esto lo han podido comprobar los alumnos del colegio Catalina de Aragón, de Zaragoza, con la presentación del proyecto Industrial Ville que ha tenido lugar este jueves en el Instituto Tecnológico de Aragón.

Los escolares, de entre 10 y 12 años, descubrieron este jueves al robot Pepe, que les explicó que la industria se encuentra constantemente en cambios. "¿Nos ayudaréis a adaptarnos?", les preguntaban a los pequeños, obteniendo un efusivo "¡sí!" por respuesta. El proyecto cuenta con la colaboración de algunas empresas aragonesas, como CAF, Certest Biotec, Edelvives, Lacasa y Enarco, que explicaron a los jóvenes en qué ámbito trabajan. "Más de 20 millones de veces os están atacando cada día a través de internet. El tercer sector más atacado es el de la educación", les explicaba un representante de Edelvives, ante la sonrisa de incredulidad de los alumnos después de ver a una máquina que les hablaba.

A través del mundo virtual de Industrial Ville, los escolares conocerán cómo está cambiando la industria y cómo pueden contribuir a que cada vez sea más moderna, digital, sostenible e inclusiva. "El proyecto tiene el objetivo de impulsar la modernización de la industria, fomentar las vocaciones Steam especialmente entre las niñas y visibilizar la diversidad que existe en la industria aragonesa", detallaba la consejera de Ciencia, Maru Díaz, acompañada de Esther Borao, directora de Itainnova. Este espacio muestra los diferentes sectores y empresas, reflejando información sobre las mismas.

Además de esta plataforma, accesible para todo el mundo, se ha creado un programa presencial que consiste en 10 sesiones. "Una tarde a la semana para aprender sobre los cinco ámbitos: movilidad, salud, cultura, agroalimentación y construcción. También tendremos cinco visitas a las instalaciones de las empresas colaboradoras, donde nos explicarán a qué se dedican y por qué es tan importante esta innovación", indicaba la consejera. Izarbe, de 11 años, lo confesaba: "Me hace mucha ilusión visitar Lacasitos", decía, por razones obvias. "Me hace muchísima ilusión aprender con la tecnología y estoy feliz de que me hayan elegido para venir aquí", indicaba la alumna del colegio Catalina de Aragón.

La actividad comenzó este martes, aunque el lunes los padres pudieron ver de primera mano en qué consistía el proyecto "Estaban encantados, querían participar ellos mismos", aseveraba Borao. Al final del programa, en marzo, habrá un evento donde se les otorgarán premios a los escolares, evaluados por las empresas colaboradoras. Si en la plataforma consiguen responder a las tres preguntas que tienen de cada ámbito, recibirán un diploma, según explico la directora del ITA. Participan un total de 40 alumnos.

Los alumnos del Catalina de Aragón, este jueves durante la visita a las instalaciones de Itainnova. DGA

Además, los alumnos del colegio zaragozano han tenido ocasión de conocer una instalación singular en la que se realizan ensayos de compatibilidad electromagnética a todos los productos que funcionan con electricidad y baterías antes de que salgan al mercado. Se trata de la Cámara Semianecoica. En España solo hay cinco de idéntico tamaño a la que dispone el Instituto Tecnológico de Aragón. También se les han mostrado algunos proyectos que se realizan en el Laboratorio de Robótica de Itainnova.