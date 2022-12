Azcón critica el "populismo" de Lambán y el socialista le replica que lo designó Feijóo

Va subiendo de tono la carrera preelectoral cuando quedan, aún, casi cinco meses para la cita con las urnas. Jorge Azcón no quiso confirmar ayer si disputará a Javier Lambán la presidencia de la DGA aunque, por si así fuera, el secretario general del PSOE-Aragón se ha esforzado este fin de semana para cuestionar la "sensibilidad" hacia el medio rural del actual alcalde de Zaragoza.

Le reprochó Azcón que le llamara "urbanita". "Es una política absolutamente equivocada. Todo lo que tiene que ver con la división es populista y demagogia", recalcó el presidente del PP-Aragón. Abogó por no enfrentar a los que viven en las ciudades con los del medio rural, a los que viven en la montaña con los del valle, a los que viven en la costa y a los que viven en el interior… "No es serio; no es creíble", reprochó. "Llama poderosamente la atención la incoherencia del señor Lambán, y justo la semana en la que el PSOE y Sánchez han decidido no dar la Agencia Espacial a Teruel, que era un motor de desarrollo, es incomprensible que nos acuse a los demás", manifestó.

Las políticas de despoblación

El líder popular reclamó a Lambán que explique qué ocurre con los consultorios que no tienen médicos, con las carreteras de Aragón, que son "las peores de España", con la Guardia Civil "que sale de los cuarteles de los pueblos". Todo fruto, según dijo el también alcalde de Zaragoza, de un "abandono de la política de los pueblos, de las políticas de despoblación que se ejercen desde el Gobierno de Aragón" y que se puede demostrar, según aseguró, "con los hechos en la mano".

Reiteró Azcón que este tipo de conductas demuestran que "Lambán dice una cosa, pero los hechos demuestran la contraria".

En clave electoral y con la vista en las municipales y autonómicas del 28 de mayo, Lambán defendió que el PSOE es un partido que toma sus decisiones "de forma autónoma", marcando distancias con el PP que es, en su opinión, "una sucursal de Génova". "Azcón va a ser candidato no porque lo haya decidido el PP-Aragón sino porque lo ha designado digitalmente, con los dedos de la mano, Alberto Núñez Feijóo", reprochó. Y esta sería, a su juicio, "la mejor indicación de hasta qué punto una apuesta por el autogobierno y por el Estatuto solo puede recaer en el PSOE".

En la clausura de las XVIII Jornadas de las Vilas del Turbón, Lambán se mostró convencido de que el PSOE se presentará a las elecciones con la "satisfacción" del deber cumplido, que es "lo primero que los ciudadanos nos reclaman cuando nos sometemos al veredicto de las urnas", recordó.Aseguró el presidente de Aragón que el PSOE está en "un momento muy esperanzador", e hizo hincapié en que a los socialistas nunca les ha interesado "el poder por el poder". "No invertimos todas nuestras energías simplemente por detentar el poder. Queremos poder institucional para mejorar el mundo en el que vivimos, para cambiar la sociedad", manifestó.

El valor de la transversalidad

Defendió el líder socialista "lo bien que le ha sentado" a Aragón la trasversalidad. Señaló que gobernar "de manera moderada y desde la centralidad" se ha demostrado que es un "modelo de éxito" en la Comunidad. Y de cara al futuro, Lambán insistió en que "el único partido que puede garantizar la centralidad es el PSOE, porque podemos pactar con partidos a nuestra derecha y a nuestra izquierda".

Tanto Azcón como Lambán tuvieron palabras de recuerdo para las víctimas del terrorismo en el XXXV aniversario de cruel atentado de la casa cuartel de Zaragoza, y coincidieron en la necesidad de mantener viva su memoria para impedir que impongan su relato "los herederos de ETA".