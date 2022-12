"Puedo teletrabajar porque acaban de poner la fibra en Arándiga"

Iñaki Bernal e Irene Marco llegaron hace seis meses a Arándiga y este pasado sábado inauguraron ‘La Tiendica de Arándiga’, un negocio que compaginan con una productora de Zaragoza. En agosto de 2020, en los peores momentos de la pandemia, recalaron en el pueblo y se replantearon su proyecto de vida.

“Había estado de niña por unos amigos de mis padres y no había vuelto. La acogida fue espectacular”, recuerda Marco. “Estábamos en Zaragoza de alquiler y pensamos en comprar, pero no nos veíamos con una hipoteca a 40 años”, reconoce. Fue entonces cuando apareció la oportunidad de una casa en Arándiga y se lanzaron.

Rememora Bernal de su primera visita se llevaron “hasta una cesta con productos”. “Eso a mí, que soy de capital, me cambió la cabeza”, asume. Así en octubre formalizaron la compra, fueron yendo los fines de semana y desde hace seis meses residen habitualmente en el pueblo, intercalando viajes a Zaragoza. “Allí el negocio nos va muy bien, tenemos un gran equipo, pero queríamos buscar otro estilo de vida”, apunta.

‘La Tiendica de Arándiga’ abrió sus puertas el sábado al mediodía. “Buscamos dar un servicio básico, pero también acercar productos aragoneses y artesanos que habitualmente no encuentras en cualquier lugar o en las grandes superficies”, explica Bernal. “La gente cuando lo dijimos pasaron de no creérselo a preguntar cuándo abrimos”, apunta Marco.

Bernal, que será quien más esté detrás del mostrador, se muestra rotundo con dos necesidades básicas para el medio rural: conectividad y transportes. “Puedo teletrabajar porque acaban de poner la fibra, si no sería imposible. Y para ir a Zaragoza bajamos a Morata de Jalón y cogemos el tren”, detalla. En su caso, ha sido el encargado de trabar los lazos con los proveedores: “El Calamochino y en Hermanos Olivas me han apadrinado, me han dado consejos. He ido visitando bodegas, que en la zona hay unos vinos y licores extraordinarios. Además tendremos fruta, ajos de aquí…”, señala.

De hecho el logo, que incluye el lema ‘Ultramarinos de la tierra’, tiene la flor del ajo. Según cuenta Marco, su intención es contar pronto con tienda ‘online’, proyecto que están rematando, y también explorar el reparto a domicilio. “En esta zona la gente es muy mayor y ya no tiene coche o prefieren evitarlo y solo les queda que los hijos les lleven la compra”, describe. Así, Bernal, con el apoyo de sus vecinos David y Ana, han ido buzoneando sus tarjetas con el teléfono para los posibles pedidos.

Ambos residían y trabajaban con su productora de vídeo y márquetin en la capital aragonesa hasta hace medio año, cuando decidieron cambiar la gran ciudad por esta localidad de la Comunidad de Calatayud y compaginar los desplazamientos a la ciudad con el teletrabajo. Entre los vecinos, como Conchi, el sentimiento es positivo: “Es una alegría, porque así hay más variedad, con dos tiendas en el pueblo. Mi marido me pregunta todos los días para saber cuándo abren”.