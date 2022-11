Un Black Friday "positivo" para las grandes marcas y "flojo" para el pequeño comercio

El Black Friday es el prólogo de la Navidad. A pesar de que muchos consumidores consideran que es "la última oportunidad" antes de Fin de Año de "comprar a buen precio", la OCU advierte de que el 99% de las rebajas no son reales. Esta tendencia estadounidense irrumpió con fuerza hace años en Aragón y el resto de España y, con el tiempo, los descuentos han pasado de ser únicamente el último viernes de noviembre a extenderse durante toda la semana o incluso durante todo el mes.

En todo caso, hay grandes compañías, como Inditex que siguen fieles a rebajar los precios únicamente el 'viernes negro'. Eso explica que a primera hora de este viernes, un centenar de personas esperasen a las puertas de la tienda de Zara del paseo de Damas de la capital aragonesa. En la página web lanzaron su oferta a las 21.00, sin embargo, algunas prendas tardaron poco en agotarse. "He venido media hora antes de que abriesen porque ayer no me dio tiempo a comprar lo que quería. Voy a aprovechar para adquirir algún regalo para Navidad porque las devoluciones son hasta enero", explica Erika Adiego, de 22 años, que tiene un presupuesto de 150 euros para este Black Friday.

El mismo dinero tiene previsto gastarse Verónica Díez, de 25 años. "El año pasado también vine antes de que levantaran la persiana, pero he de decir que había bastante más gente. Hoy entraré en varias tiendas como Bershka o Stradivarius para comprar zapatos y el traje para Nochevieja", sostiene la joven. Tanto Adiego como Díez reconocen que no todas las ofertas son reales. "Lo que voy a adquirir sí que tiene una rebaja real porque llevo mucho tiempo pendiente, pero estoy segura de que en otros sitios han hinchado los precios para luego poner la etiqueta de descuento", aseguran ambas.

En El Corte Inglés llevan toda la semana con precio reducidos. "Para nosotros, esta campaña supone el comienzo de la Navidad. La verdad es que está funcionando muy bien y la previsión es que siga así. El balance es positivo", apunta Isabel Paricio, directora de Comunicación de El Corte Inglés. Al Black Friday, especifica, "se suman vales de descuentos del 25% que los usuarios pueden acumular hasta este jueves y podrán gastar hasta el lunes".

Black Friday en Zaragoza Francisco Jiménez

En el pequeño comercio también llevan desde el lunes con los carteles de Black Friday pegados en los escaparates, sin embargo, los descuentos no están atrayendo a los consumidores. "Está siendo flojo. Imaginamos que el fin de semana habrá algo más de movimiento, pero de momento, poco. Lo que sí que está funcionando bien es Volveremos. Es un incentivo muy positivo", subraya Ana Madurga, dueña de la tienda de ropa interior AMC, en el centro de la capital aragonesa.

Madurga es de la opinión de que se deberían limitar a un solo día los descuentos. "Algunos empezaron a alargarlo durante una semana y nos hemos visto todos obligados a seguir los mismos pasos. Si fuese de esa manera, seguro que este viernes sería un gran día de ventas, pero así se desinfla todo. Nos ha inundado la publicidad del Black Friday desde hace más de quince días", lamenta la empresaria.

Para Carlos Dolz, dueño de Boldies, una tienda de moda, la campaña de final de noviembre "está siendo peor que la de los años de covid". "La gente está muy preocupada por la situación económica y especialmente por el incremento de precios", apostilla el empresario, que confirma la subida "de todo". "El año pasado tenía los abrigos por menos de 100 euros y este los tengo a 150 con el mismo margen de beneficio para mí", asume.

La iniciativa de Volveremos le da un respiro. "Funciona muy bien, aunque yo creo que se tendría que organizar al revés. Tres días para acumular y dos para gastar. Yo he llegado a tener vestidos de clientas guardados más de veinte días a la espera de que volviesen a sacar la campaña", declara.

Ni Black Friday, ni Volveremos. Para Rosana Rocamora, dueña de Rakkira, una tienda de bisutería y decoración situada en el centro de la ciudad, ninguna de las dos campañas está surtiendo efecto. "Yo creo que los consumidores aprovechan más para tecnología, electrodomésticos y ropa", puntualiza la dueña, que viaja habitualmente a Asia para escoger los mejores abalorios para posteriormente elaborar las joyas. De cara a Navidad, Rocamora tiene esperanzas de remontar. "Siempre es mejor periodo que este. Aunque no nos hemos recuperado todavía de la pandemia, espero que las ventas vayan como espero", añade.

Consejos de la OCU para el Black Friday

"Hay que evitar las compras compulsivas, comprobar que el descuento está marcado y pedir siempre tique de compra. El medio de pago ideal es una tarjeta prepago y, en su defecto, la tarjeta de crédito o pay pal ya que limita el peligro de fraude; el menos aconsejable, una transferencia", aconseja la OCU.

Además, insisten, "hay que conservar el tique o la factura simplificada, son imprescindibles de cara a una posible reclamación. Desde 2022 la garantía legal es ya de tres años para productos nuevos".