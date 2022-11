Los pediatras prescriben sobres y comprimidos en lugar de jarabe ante la falta de amoxicilina

Las farmacias aragonesas, como las del resto de España, vienen experimentando desde hace casi tres semanas un desabastecimiento de amoxicilina en formato de jarabe, un antibiótico para niños que se suele recetar a menudo para infecciones bacterianas como la otitis media, las neumonías o las amigdalitis en el caso de que los menores no toleren la penicilina en suspensión. Ante esta carencia, los pediatras están prescribiendo como alternativa a partir de 5 o 6 años sobres y comprimidos ranurados para diluir en agua las dosis que deben tomarse y adaptarlo así a cada paciente.

Una medida extraordinaria que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha recomendado adoptar también a los farmacéuticos mientras persista este problema.

Los colegios de farmacéuticos esperan que el déficit quede solucionado para finales de este mes o principios de diciembre como muy tarde.

¿A qué se debe esta falta de amoxicilina? "Hay un exceso de demanda por el repunte de casos de infecciones respiratorias, pero es debida a los problemas de producción que están teniendo los dos laboratorios que tienen la mayor cuota de mercado", apuntó Raquel García, presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Zaragoza. Se trata de una "situación excepcional", ante la que se está priorizando su fabricación en distintas presentaciones para paliar a corto plazo esta carencia.

García aseguró que no hay motivo "para la alarma" e hizo un llamamiento a "la tranquilidad" y a confiar en "la profesionalidad" de los farmacéuticos cuando cambien el habitual jarabe por otra forma de administración. Así, por ejemplo, una toma de 250 miligramos puede conseguirse con un comprimido de 500. También recordó que hay antibióticos de segunda elección a los que también están recurriendo los pediatras.

"No lo he vivido en 30 años"

Este desabastecimiento de amoxicilina no es algo habitual, como constata Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. "No lo he vivido en 30 años que llevo ejerciendo desde que empecé la residencia. Es algo particular y puntual de este año que tiene que ver con dificultades en la fabricación y no con el aumento de virus respiratorios".

Cenarro comentó que aunque los progenitores se "sorprenden" cuando les recetas sobres o comprimidos para diluir "se fían" del profesional sanitario. "El mayor inconveniente puede surgir a la hora de que el niño no se lo quiera tomar al no estar acostumbrado". En su consulta, de medio centenar de menores que llega a ver cada día, el 90% tienen gripe o alguna dolencia relacionada con el virus sincitial. Y recuerda que algunos expertos consideran que lo peor "aún está por llegar".